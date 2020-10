China é primeira grande economia a se recuperar da crise do coronavírus

Exército de consumidores chineses voltou às ruas

DW Brasil - Após impacto da pandemia, economia chinesa cresce 4,9% no terceiro trimestre. Consumo interno é motor importante, com exército de consumidores voltando às lojas e às viagens.

A economia da China se fortaleceu no terceiro semestre de 2020, recuperando-se fortemente das paralisações impostas pela covid-19, segundo dados do Departamento Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês), divulgados nesta segunda-feira (19/10).

O incremento de 4,9% do produto interno bruto (PIB) registrado no período de julho a setembro, em relação aos mesmos meses do ano passado, superou os 3,2% de crescimento do trimestre anterior, ficando próximo dos níveis pré-pandemia. Ao todo, nos primeiros nove meses de 2020 a segunda maior economia do mundo cresceu 0,7% em relação ao ano anterior.

Sobretudo o consumo interno ganhou força no terceiro trimestre, à medida que a população vai abandonando os temores que a pandemia gerou.

O NBS alerta, no entanto, que a expansão total ficou aquém das previsões, e "o contexto internacional ainda é complicado". As autoridades enfatizam, ainda, a incerteza decorrente de o coronavírus continuar devastando outros mercados-chave do mundo. Em setembro, o desemprego urbano no país se agravou, chegando a 5,4%.

