Os Estados Unidos e sua constituição têm dois meses restantes



por Paul Craig Roberts

13 de setembro de 2020 " Information Clearing House " - Bob Woodward escreve que o Secretário de Defesa de Trump, General James Mattis, e o Diretor de Inteligência Nacional de Trump, Dan Coats, conversaram sobre tomar uma "ação coletiva" para remover o Presidente Trump do cargo. O general Mattis disse que Trump é "perigoso e ele não está em forma. "

É a mesma coisa que os generais e a CIA disseram sobre o presidente John F. Kennedy.

Quando os generais e a CIA dizem que um presidente é impróprio e perigoso, eles querem dizer que ele é perigoso para seus orçamentos. Por "inapto" eles querem dizer que ele não é um guerreiro frio confiável que continuará promovendo os inimigos dos Estados Unidos para que o dinheiro continue despejando no orçamento militar / de segurança. Ao servir contratados de defesa; ao invés de seu país, os generais acabam muito ricos.

Tanto Kennedy quanto Trump queriam normalizar as relações com a Rússia e trazer para casa as tropas americanas, envolvidas em operações de guerra no exterior; que aumentam os lucros das empresas de defesa.

Para impedir Kennedy, eles o assassinaram.

Para parar Trump, eles inventaram Russiagate, Impeachgate e uma variedade de acusações selvagens e infundadas. Os títulos da imprensa repetem as várias acusações como se fossem verdade absoluta provada. Os títulos da imprensa nunca investigaram uma única das falsas acusações.

Esses esforços para remover Trump não tiveram sucesso. Tendo realizado várias revoluções coloridas nas quais os EUA derrubaram governos estrangeiros, as táticas agora estão sendo empregadas contra Trump. A eleição presidencial de novembro não será uma eleição. Será uma revolução de cores.

Chegamos a um ponto no declínio de nosso país em que uma simples declaração de verdade óbvia não é crível.

Como vários livros cuidadosamente pesquisados ​​e documentados, alguns escritos por pessoas de dentro da empresa, provaram conclusivamente, a CIA controla o prestígio da mídia americana desde 1950. A mídia americana não fornece notícias. Ele fornece as explicações dos eventos do Deep State. Isso garante que notícias reais não interfiram na agenda.

O jornal alemão Udo Ulfkotte escreveu um livro, Bought Journalism , no qual mostra que a CIA também controla a imprensa europeia.

Para ser claro, existem duas organizações da CIA. Uma delas é uma agência que monitora eventos mundiais e se esforça para fornecer informações mais ou menos precisas aos formuladores de políticas. A outra é uma agência de operações secretas. Esta agência assassina pessoas, incluindo um presidente americano, e derruba governos que não cooperam. O presidente Truman declarou publicamente depois de deixar o cargo que cometeu um grave erro ao permitir o ramo de operações secretas da CIA. Ele disse que era um governo irresponsável em si mesmo.

O presidente Eisehnower concordou e em seu último discurso ao povo americano alertou sobre o crescente poder inexplicável do complexo militar / de segurança.

O presidente Kennedy percebeu a ameaça e disse que iria "quebrar a CIA em mil pedaços", mas eles o mataram primeiro.

Seria fácil para a CIA matar Trump, mas o "assassino solitário" foi usado muitas vezes para ser crível. É mais fácil derrubar a reeleição de Trump com falsas acusações, já que a CIA controla a mídia americana e europeia e tem muitos sites na Internet que fingem ser dissidentes, uma afirmação que engana os americanos despreocupados. Na verdade, é a esquerda que a CIA possui. A direita segue porque pensa que é patriótico apoiar o complexo militar / de segurança.

Depois que a CIA derrubar Trump, eles usarão Antifa, Black Lives Matter e seus títulos para fomentar a guerra racial. Em seguida, a CIA montará no Cavalo Pálido e a população se submeterá.

O cenário está se desenrolando enquanto escrevo.

Muito poucos acreditarão até que aconteça. Mesmo assim, a capacidade da CIA de controlar as explicações manterá a população sob controle.

Na América hoje, os mentirosos têm mais credibilidade do que os contadores da verdade.

O Dr. Paul Craig Roberts foi Secretário Adjunto do Tesouro para Política Econômica e editor associado do Wall Street Journal. Ele foi colunista da Business Week, Scripps Howard News Service e Creators Syndicate. Ele teve muitos compromissos universitários. Suas colunas na Internet atraíram seguidores em todo o mundo. Os livros mais recentes de Roberts são The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West , How America Was Lost , and The Neoconservative Threat to World Order .

Photo: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Scene_at_the_Signing_of_the_Constitution_of_the_United_States.jpg