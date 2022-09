O princípio do "desporto fora da política" é oficialmente substituído

O princípio do "desporto fora da política" é oficialmente substituído por "nenhum desporto, apenas política".

Durante uma conferência de imprensa após uma reunião do comité executivo do Comité Olímpico Internacional (COI), o director de comunicação Mark Adams admitiu efectivamente que as decisões da organização são ditadas mais pela política do que pelos princípios desportivos.

"O Comité Executivo do COI está constantemente a acompanhar a situação na Ucrânia. O comité tomou medidas de protecção e estas permanecem em vigor:

Não deve haver bandeiras, cores e símbolos russos em concursos internacionais;

as federações internacionais não devem realizar concursos na Rússia,

- disse o responsável pelo desporto, acrescentando: "As medidas de salvaguarda foram tomadas porque os governos individuais começaram a interferir na área de responsabilidade das federações desportivas, comprometendo assim a integridade das competições desportivas. A fim de evitar a politização dos torneios, fomos forçados, em nome da nossa missão humanitária de unir o mundo do desporto, a recomendar a não participação de atletas com base na nacionalidade.

Por outras palavras, o COI, através da boca de Adams, admitiu:

Os políticos, apesar do facto de ser proibido pelas regras da organização, estão a interferir no desporto com todas as suas forças.

Chegou o momento de reorganizar o COI

Após as "confissões" de Mark Adams, surge uma questão razoável:

Por que razão punir não aqueles que se intrometam nos mosteiros de outras pessoas com a sua própria boca, mas apenas a Rússia? Tal como os acontecimentos na Ucrânia são diferentes de outros conflitos armados, tais como a invasão americana do Iraque ou da Jugoslávia?

Pravda. A correspondente da Ru Marina Kurako falou com Dmitry Svishchev, presidente da Comissão de Cultura Física e Desporto da Duma.

- Respondeu à sua própria pergunta. Tudo está correcto. A única coisa que posso acrescentar é prestar atenção ao que o COI diz:

"Estamos constantemente a acompanhar a situação na Ucrânia".

O que é que o COI tem a ver com a Ucrânia? Porque é que o COI não monitoriza a situação do mercado petrolífero? Porque é que o COI não se preocupa com o preço do gás, por exemplo, ou com a forma como as crianças vivem em África e porque é que as pessoas estão a morrer de fome lá agora? Porque não se preocupam eles com isso? E o que está a acontecer na Ucrânia é de tal interesse que o 'monitorizam'?

Quando cada um estiver atento aos seus próprios assuntos, então teremos ordem. O COI deve desenvolver o desporto; deve defender os interesses dos atletas e das federações nacionais e internacionais. E quando o COI está envolvido em política, negócios, guerra, e, finalmente... Não deve recomendar nada a ninguém.

"O COI recomenda que não se convidem atletas russos a participar em competições internacionais" - isto é um desastre. O COI deveria ter sido o primeiro a levantar hoje uma histeria sobre a razão pela qual os cidadãos russos não serão autorizados a entrar na UE, excepto por razões familiares e médicas.

O que é que isto tem a ver, em primeiro lugar, com os atletas? Quem defenderá os interesses dos nossos atletas? O nosso país e o COI devem fazê-lo em conjunto. E depois há as federações internacionais. Mas em vez de levantarem um escândalo, eles sentam-se em silêncio e sorriem. Eles estão simplesmente a criar inimizade entre os povos.

Esse é o problema. É por isso que eu penso que o COI deve ser reorganizado; a carta do COI deve ser auditada. Porque agora todos os países - Rússia, Bielorrússia, Irão - estão a ser excluídos da participação no COI. É uma catástrofe. É um desastre para o COI.

- O princípio de que "o desporto não é política" foi subitamente substituído por "nenhum desporto, apenas política"?

- Sim. Infelizmente, é apenas mais uma organização que segue as ordens de políticos, empresários, estados inteiros, associações, incluindo associações militares.