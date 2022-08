The Hill: sem atletas russos, os torneios não interessam aos espectadores

A notícia mais falada na terça-feira, 9 de Agosto, foi a exigência da atleta de atletismo ucraniana Olga Saladukha de suspender os atletas russos de todas as competições internacionais.

Ela só tem um argumento. É surpreendentemente infantilista. O campeão mundial em salto triplo disse que os atletas da Ucrânia não querem encontrar-se com os russos.

"A Ucrânia não quer competir juntamente com a Rússia. Exigimos que nem o júri, nem os juízes, nem os treinadores, nem os órgãos directivos, nem os atletas da Rússia participem em qualquer lugar. Não deve haver um único representante", disse Olga Saladukha no canal do YouTube Live FM.

A opinião dos russos sobre a exigência dos atletas ucranianos expressa por Saladukha foi expressa sucintamente pelo antigo vice-presidente da União Internacional de Biatlo, Alexander Tikhonov.

"Os ucranianos esqueceram-se rapidamente que foi a Rússia que salvou o seu país nazi analfabeto. Eles teriam morrido à fome sem nós. Actualmente, cerca de cinco milhões deles trabalham na Rússia. E enviam dinheiro daqui para os seus familiares", disse ele ao Pravda.Ru.

O que pensam os ocidentais sobre a exclusão dos russos dos torneios desportivos?

The Hill, um "porta-voz do Congresso dos EUA", não oficial mas não obstante, descreveu a opinião dos fãs do desporto ocidental sobre a suspensão dos russos das competições internacionais. Ou seja, ninguém pode suspeitar de ser "pró-russo", mesmo que quisesse.

Bem. Os jornalistas do tablóide recolheram as opiniões de um vasto leque de fãs americanos, desde donas de casa a analistas desportivos. E verificou-se que o interesse em competições internacionais no país diminuiu desde que os atletas russos deixaram de competir nelas.

A visualização de torneios de patinagem artística, por exemplo, caiu a pique. Acontece que muitos assistiram às transmissões apenas para o bem dos nossos rapazes. Meninas solteiras, para ser mais preciso. Sim, eles não os aplaudiram de todo. Mas nós assistimos só por causa deles! E eles foram admirados.

Uma imagem semelhante foi vista em todos os 'tipos clássicos de desportos'. Agora (estes são os americanos que disseram aos correspondentes de The Hill) "os torneios mais prestigiosos e espectaculares estão sem os melhores. E "não há ali ninguém para assistir". E não há ninguém que espere belas vitórias e resultados impressionantes. Então é isso.

A propósito, o artigo, aparentemente, não agradou a ninguém, uma vez que foi publicado no website durante pouco mais de uma hora. Apenas mais uma prova de democracia e liberdade de expressão nos EUA.

Mas a Internet lembra-se de tudo.

Há um lugar no pódio para os vencedores.

Como diz o ditado, as palavras não podem ser retiradas da minha boca, mas aquele que tem ouvidos para ouvir deve ouvir. O desporto de alto rendimento está a perder o interesse aos olhos dos telespectadores ocidentais. E não admira, uma vez que todo o tipo de aberrações e mulheres barbudas, as embaixadoras das equipas nacionais do país, são interessantes para o público em geral e pouco atraentes para os adeptos do desporto.

De acordo com Alexander Tikhonov, o declínio do interesse dos adeptos no Ocidente é compreensível. E legítimo:

"Um exemplo simples: o recente Campeonato Europeu de Luta Desportiva. Um atleta que perdeu para o nosso lutador 10:0 ganha. É apenas um 'saco'. Quando um lutador não luta bem, chamam-lhe 'sack'. Então quando um "saco" ganha, qual é o interesse? Quem vai ver isso? Não tenho. É a competição que é interessante. Quando eles estão empatados, é uma verdadeira luta.

Uma epifania está a chegar para muitos

O antigo presidente da União Biatlo Russa está convencido de que o Ocidente está a começar a ver a luz. E pensar no assunto. E os nossos funcionários desportivos também estão no poder.

Já estão a ser dados passos para restaurar o antigo prestígio do desporto russo. Por exemplo, em Agosto haverá a Espartakiade de Desportos de Verão totalmente rústica. Algumas federações não excluem a possibilidade de atletas estrangeiros virem a este torneio. Dos países amigos.

A propósito, não só os nossos funcionários desportivos estão a ter dúvidas. Algumas organizações internacionais já começaram a punir aqueles que estão a exigir agressivamente o isolamento dos atletas russos. Ainda ontem, por exemplo, Kare Geyrom Lio, chefe do andebol norueguês, recebeu um aviso oficial, exigindo que os contratos com todos os jogadores de andebol russos fossem rescindidos e que fossem completamente suspensos dos torneios.