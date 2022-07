Filha de Vyacheslav Tikhonov. Quero que escrevam honestamente sobre meu pai

O grande actor Vyacheslav Tikhonov é amado, recordado e homenageado no nosso país. Os papéis que desempenhou no cinema entraram para o fundo de ouro do cinema nacional, os filmes com a sua participação tornaram-se para sempre clássicos imortais.

Há três anos atrás, a casa museu de Vyacheslav Tikhonov foi inaugurada em Pavlovsky Posad. Foi nesta casa que nasceu e cresceu um favorito nacional. E recentemente, durante o Festival Internacional de Cinema "17 Momentos" houve um evento, que se esperava há muitos anos: um monumento a Vyacheslav Tikhonov foi erguido na cidade. Agora o monumento tornar-se-á um centro de atracção, um lugar onde pessoas de todas as gerações se reunirão para serem fotografadas durante um casamento, para marcar um evento importante, para trazer um convidado e para mostrar do que a cidade se orgulha.

Anna Vyacheslav Tikhonov, a insubstituível presidente do festival, actriz e produtora e filha de Vyacheslav Tikhonov, conta como o monumento foi criado e como se realizou o sexto festival "17 Momentos".

- Anna Vyacheslavovna, deixe-me felicitá-la por este maravilhoso evento! Esperava que tantas pessoas viessem à cerimónia de abertura?

- Fiquei muito contente por muitas pessoas terem vindo, e fiquei satisfeito por ver os sorrisos nos seus rostos. Os fãs do trabalho de Vyacheslav trouxeram flores, vieram ter comigo e disseram: "Obrigado por este monumento! É muito importante para nós"! É bom que Vyacheslav Vasilievich seja lembrado na sua cidade natal, e foi especialmente agradável que muitos jovens tenham vindo.

- O jovem, mas muito talentoso escultor Vladimir Ivanov tornou-se o autor do monumento. Todos os presentes na inauguração notaram o seu extraordinário trabalho. Aprovou o esboço de imediato?

- Conhecemos Vladimir Ivanov há muito tempo. Ele fez um desenho para uma placa comemorativa com uma imagem de Vyacheslav Tikhonov para a escola onde o meu pai tinha estudado. E quando nos foi oferecida a sua candidatura, não tínhamos motivos para recusar, porque o escultor não é apenas um compatriota de Vyacheslav Tikhonov, mas também conhece bem o seu trabalho, por isso não estávamos à procura de mais ninguém.

Inicialmente tinha sido proposto um esboço, em que um actor estava sentado num banco, mas eu já tinha visto muitos monumentos semelhantes e não queria uma repetição. E não queríamos ainda mais panibalismo, quando se pode facilmente sentar no banco de um artista famoso.

Assim, decidimos distanciar-nos e elevar um pouco o número, mas não demasiado alto, para que fosse mais fácil para as pessoas aproximarem-se. E depois de rejeitarmos algumas outras opções, chegámos ao esboço final - esta é a última rodagem do filme "Seventeen Moments of Spring", em que o herói regressa a Berlim. O papel do espião soviético Maxim Isayev - Stirlitz - é reconhecível por todos.

- Pavloposadtsy observa que o local do monumento é o mais adequado e correcto, no centro da cidade, no cruzamento das ruas Herzen e Kirov. Planeou-o dessa forma desde o início?

- No início planeámos colocar o monumento perto da casa museu, mas esta variante na praça também é boa, aqui há uma escola onde Vyacheslav Vasilyevich estudou. Os alunos terão o prazer de ver um monumento à pessoa cujo nome a sua instituição educativa leva, conhecerão melhor a história da sua cidade.

Nesta praça, Vyacheslav disse uma vez que Pavlovsky Posad é a Rússia para ele e a Rússia é Pavlovsky Posad para ele.

Gostaria de desejar felicidade e prosperidade a esta cidade maravilhosa e a todo o nosso país, para o qual o meu pai trabalhou.

- Vyacheslav Tikhonov desempenhou tantos papéis maravilhosos, mas toda a atenção está voltada para o espião Stirlitz. Tinha alguma ideia de fazer um esboço de outro filme de que o público gostasse?

- Gostava muito do papel, considerava calorosamente o filme, mas também ficou surpreendido com a atenção excessiva. Ficou ofendido por outros papéis maravilhosos estarem a ser ofuscados. Se decidirmos erguer um monumento em Moscovo, muito provavelmente haverá uma imagem de outro filme. Até agora, não há nenhum projecto, e não sei qual o escultor que será escolhido.

Vyacheslav Tikhonov tem muitos papéis desempenhados, e acontece que cada papel é todo um estrato cultural separado.

Por exemplo, gosto muito da sua imagem do filme "White Bim, Black Ear" realizado por Stanislav Rostotsky em 1977. Não é amplamente conhecido, mas o filme foi mesmo nomeado para um Óscar. E o filme foi tão calorosamente recebido pelo público que foi erguido um pequeno monumento em Voronezh a uma das personagens do filme - Beam.

Por isso é muito difícil escolher qualquer coisa em particular a partir do seu retrato. Alguém gosta do professor de história Melnikov de "Let's live till Monday", alguém gosta do soldado Nikolai Streltsov de "They Fought for Their Country"... A propósito, este ano marca o centenário do grande realizador, que filmou "Let's live till Monday" e "White Bim...". Adoro estes filmes, estou pronto para os ver infinitamente. E parece-me que o espectador tem o direito de ver a história continuar e desenvolver-se nos monumentos. E eu, pela minha parte, agradeço aos telespectadores pelo seu amor.

- Está muito na moda agora fazer refilmagens. Que filmes com a participação de Vyacheslav Vasilievich recomendaria aos realizadores para versões modernas?

- Nenhuma.

Sou categoricamente contra os remakes de antigos filmes soviéticos.

Deixar os realizadores "treinar" noutra coisa, enquanto o público assiste a bons filmes soviéticos ou lê livros com base nos quais as adaptações foram feitas.

- Importa-se que um dos realizadores queira fazer um filme biográfico sobre Vyacheslav Tikhonov?

- Se o fizerem, não serei contra a ideia, pelo contrário, terei todo o gosto em trabalhar com eles, mas é pouco provável que seja uma iniciativa da minha parte. Mas o principal é que a escrita do guião, a escolha do realizador e dos actores deve ser feita em estreita cooperação comigo e com a nossa família. Eu próprio tenho uma ideia para fazer um filme biográfico de longa-metragem sobre o meu pai. Já fizemos um bom documentário antes, mas uma longa-metragem é diferente.

Gosto do facto de não se terem esquecido do meu pai e de quererem fazer filmes biográficos. Nem um só dos nossos artistas teve tantos filmes realizados, tantos livros e artigos escritos sobre ele.

O seu destino criativo é conhecido até ao mais pequeno pormenor, mas eu gostaria que fosse escrito ou filmado honestamente, amavelmente, sem distorção, sem especulação.

O meu pai foi sempre um homem honesto e sábio, ele não se permitia qualquer promiscuidade. Ele era reservado, por vezes crítico do que se passava, mas nunca foi uma pessoa fechada, como muitos nos dizem. Era sempre um prazer falar com as pessoas, embora fosse fastidioso nas suas comunicações e desse muito poucas entrevistas.

Quando o pai me deu entrevistas, eu escrevi fielmente cada palavra que ele disse. Algumas partes eu repetiria em voz alta para ele. E quando o repeti, disse ele: "Anya, se o dizes dessa forma, não é verdade. Compreende que nível de autenticidade e de veracidade ele precisava! Assim, infelizmente, os artigos e documentários de hoje sobre o pai são quase inconsistentes com a verdade. Há demasiada distorção... Quero que a sua família seja consultada em primeiro lugar e que as suas memórias do actor sejam verdadeiras.

- Como se sentiria com o facto de que os seus filhos vão continuar a grande dinastia de actores?

- Num dos meus filhos posso ver o potencial de um actor, talvez a dinastia continue, mas não nos adiantemos a nós próprios. O meu pai, por exemplo, não era contra o facto de eu me ter tornado actriz, ele apenas pensava que esta é uma profissão terrível, especialmente para as mulheres: é muito dependente. A propósito, ele gostava da profissão de jornalismo, via-a como tendo um significado especial para a sociedade.

Quanto à continuação da dinastia: temos uma família VGIK, o meu marido e eu licenciámo-nos na VGIK e não nos importaremos se os nossos filhos forem estudar no nosso instituto nativo.

Estão agora a jogar futebol profissional e fazem parte de uma das melhores equipas da sua liga. São tipos capazes, mas não os apressamos a escolher, embora eu goste da sua paixão pela arte, eles vão descobrir para onde ir. São muito sensíveis a tudo o que está ligado ao trabalho do seu avô, e estão sempre muito felizes por virem a um festival na sua pátria histórica.

- Demora muito tempo a preparar-se para o festival?

- Sim, para ser honesto, o festival é demorado. Um dia tivemos uma pausa, e a partir do Outono começamos a pensar em algo novo, a negociar, a discutir. Gosto de fazer o meu próprio trabalho de produção: revejo muitos filmes para seleccionar para concursos e exibições, proponho novos eventos, mantenho contactos com os nossos parceiros russos e estrangeiros. Tenho uma equipa fiável e bem coordenada. O meu marido, Nikolai Voronovsky, também tem um enorme trabalho de organização. Tudo o que o público vê no palco durante os "17 Momentos" é o seu trabalho.

- Como produtor, fez um documentário sobre um homem muito interessante - um príncipe, descendente da dinastia Rurikovich, Nikita Dmitrievich Lobanov-Rostovsky. Apresentou um excerto do filme num dos últimos festivais de cinema. Onde o pode ver na sua versão final?

- O filme está terminado, mas Nikita Dmitriyevich pediu-me para acrescentar imagens da sua esposa, Lady June. É uma mulher espantosa: neta do Duque de Melbourne, que dá o nome à cidade de Melbourne na Austrália. Não só isso, apresentámos-lhe um xaile de Pavloposadskiy, e Nikita Dmitrievich prometeu enviar-nos uma foto dela no nosso xaile nacional. Colocaremos esta fotografia no sítio web do festival.

Lobanov-Rostovsky é, ele próprio, uma pessoa única. É um grande coleccionador de arte russa, proprietário de uma rara colecção de pinturas de teatro do final do século XIX - início do século XX. O príncipe esteve na origem do movimento de compatriotas que viviam no estrangeiro. Em reconhecimento do seu serviço à sociedade russa, o Presidente da Federação Russa concedeu-lhe a cidadania russa através de um decreto separado. No último festival mostrámos apenas um excerto, mas em breve poderão ver o quadro completo na Casa da Rússia no Estrangeiro. E a nossa estreia terá lugar no próximo festival separadamente. Estou muito contente por o príncipe nos ter visitado, e pode muito bem ser que ele vá assistir à estreia aqui em Pavlovskiy Posad.

- Havia muitos convidados estrangeiros em festivais passados. Por exemplo, veio o lendário actor Goiko Mitich e o senhor atribuiu-lhe o prémio Generation Idol. Decidiu não convidar ninguém este ano?

- Queríamos que eles viessem, convidámos toda a gente. Os actores estrangeiros queriam vir, mas devido à difícil situação no mundo, simplesmente não puderam vir. O nosso amigo Marcello Zeppi, que dirige um dos festivais mais antigos da Europa, em Montecatini, tentou vir, mas infelizmente, não resultou. Mas não estamos preocupados com isto: temos um festival internacional anual e acolheremos todos os convidados estrangeiros no próximo ano.

- Ao longo dos anos, muitos actores lendários visitaram o festival 17 Momentos, uma vez que é interessante devido aos prémios e distinções que concede. E sempre que tiver inovações interessantes. O que é que havia este ano?

- Este ano tivemos um novo concurso - um concurso de canto vocal chamado "Eh, Apple...". Participaram actores de cinema e teatro de várias regiões da Rússia, e o público pôde ver o concurso na Casa da Cultura de Oktyabr. Os concorrentes foram julgados por um júri profissional: o actor e realizador Nikolay Voronovsky, a cantora e técnica vocal Natalia Kudryavtseva. Natalya Varley, Artista de Honra da Rússia, presidiu ao júri.

Este ano, 10 filmes e 10 séries participaram em programas de competição. Foram julgados por um júri profissional presidido pelo actor e realizador Boris Tokarev.

Na cerimónia de encerramento, foi-lhe atribuído o Prémio Especial da Escola Superior de Cinema e Televisão.

Se perguntar sobre os prémios especiais, o ano passado, pela primeira vez, o prémio Homem e Mulher foi estabelecido e entregue ao director de renome internacional Claude Lelouch. Na cerimónia de abertura, um vídeo exclusivo da apresentação do prémio em Paris foi exibido no grande ecrã. Este ano, o prémio Homem e Mulher para a melhor história de amor foi para Mikhail Lokshin's Silver Skates. Eleonora Shashkova, Artista de Honra da Rússia, que interpretou a esposa de Stirlitz na série de filmes "Seventeen Moments of Spring", apresentou o prémio. O prémio especial "Orgulho da Rússia" foi também atribuído ao Coro Feminino do Ensemble de Canções e Danças Académicas de Alexandrov do Exército Russo.

Tinha razão em salientar que muitas pessoas famosas vêm visitar-nos. Ao longo dos anos o festival de cinema tem sido visitado por um grande número de escritores, artistas, músicos e, claro, artistas famosos e outros representantes da indústria cinematográfica de todo o mundo: Olga Ostroumova, Svetlana Svetlichnaya, Natalia Varley, Vera Tariverdieva, Sergey Nikonenko, Vasily Lanovoy, Igor Kostolevsky, Gu Rong, Larisa Luzhina, Olga Semenova, Jan Ge, Martins Vilssons, Nona Grishaeva e muitos outros.

Foi uma alegria ouvir o bom feedback da audiência e compreender que os nossos esforços não foram em vão. Estou feliz por o povo de Pavloposad amar o meu pai e estar orgulhoso das suas realizações, e os dias em que o festival tem lugar tornam-se um grande evento para a cidade. Realizam-se reuniões criativas, master classes, peças de teatro e concertos em todos os locais culturais. O público tem a oportunidade de ver filmes do programa da competição, bem como retrospectivas dos melhores filmes soviéticos, de graça.