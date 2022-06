Tarasova sobre o boicote ucraniano aos torneios com russos: "Absolutamente não preocupada"

A famosa treinadora da URSS na patinagem artística Tatiana Tarasova comentou a declaração de Kiev sobre o boicote dos ucranianos às competições em que participarão atletas da Rússia e da Bielorrússia.

Isto foi declarado na terça-feira pelo Ministro da Juventude e Desportos da Ucrânia, Vadim Gutzeit. De acordo com Tatiana Tarasova, os atletas russos não devem preocupar-se com boicotes ucranianos.

"O que nos interessa o que é que eles lá vêm à tona? É da sua conta (dos ucranianos). Compreendemos o que se está a passar? Nós fazemos. Iremos participar? Iremos. Não nos interessa se boicotam ou não a competição. Eles não são nós, e nós não somos eles. Temos as nossas próprias noções de espírito e honra, da pátria, da profissão que praticamos há tantos anos. Onde quer que sejamos aceites, participaremos", cita a RIA Novosti Tarasova.

No dia anterior, o judoca ucraniano Georgiy Zantaraia disse que renunciaria a todos os títulos e ao título de campeão mundial se os atletas russos fossem autorizados a participar no torneio sob os auspícios da Federação Internacional de Judo, a realizar na capital mongol de Ulan Bator nos dias 24 e 24 de Junho.

Os atletas russos podem participar no torneio sob uma bandeira neutra.

Zantarai não ficou satisfeito com este facto, dizendo que o desporto "não pode ficar à margem das questões políticas". No final do seu discurso, declarou a sua disponibilidade para renunciar a todos os títulos.

Ainda não se sabe se isto teve algum efeito na Federação Internacional de Judo, uma vez que não houve qualquer reacção oficial.

Vale a pena notar que a declaração de boicote poderá ser verificada em breve. A Associação de Ténis dos Estados Unidos anunciou que os atletas russos e bielorussos poderão participar no US Open.

Rosa Khutor vai organizar festival da neve - Hot Snow Battle

A 12 de Junho os amantes do esqui de montanha e do snowboarding poderão regressar ao Inverno durante algum tempo. A estância Rosa Khutor proporcionará uma oportunidade de participar na Batalha da Neve Quente e testar as suas capacidades de esqui e os seus truques nas competições de jibbing (deslizando e movendo-se ao longo das peças especialmente preparadas de metal, madeira ou plástico, ou ao longo dos elementos da arquitectura da cidade). Para tal, será construída uma montanha de neve perto da Câmara Municipal, na praça principal da estância termal.



"Dois KAMAZs de neve serão necessários para criar os números, nos quais esquiadores e snowboarders demonstrarão acrobacias. Será entregue a partir do topo do resort, a 2.320 metros acima do nível do mar. Apesar de a estação de esqui ter terminado no final de Abril deste ano, muitos esquiadores já perderam as encostas nevadas. Portanto, decidimos fazê-los felizes dando-lhes a oportunidade de ir esquiar também no Verão", dizem os organizadores da Hot Snow Battle.

Todos podem participar na competição atípica. Para tal, precisa simplesmente de se registar, fazer um seguro e trazer os seus esquis ou snowboards. Por razões de segurança, toda a área debaixo da neve será coberta com tapetes macios.

"O concurso tem três fases: qualificação, finais e um concurso separado para o melhor truque. Os vencedores receberão prémios dos parceiros do resort e do evento", prometeram os organizadores.

Para além do início do Inverno, todos são bem-vindos para experimentarem a sua mão na invulgar linha de lama e sentirem-se como um verdadeiro andarilho de corda bamba. Uma banda de covers e um espectáculo excitante de ciclismo e triatlo também irão actuar. A abertura do recinto do festival está agendada para as 13h30.