A questão da suspensão de desportistas russos

Mirzoyan considera que a suspensão de futebolistas russos é ilegal, pois nada têm a ver com questões fora do desporto.

Antigo defensor Spartak: suspensão de jogadores russos ilegal

O futebolista soviético e antigo defensor da Spartak Alexander Mirzoyan pronunciou-se contra o isolamento das equipas russas no meio do agravamento da situação política no mundo.

Observou que a decisão de excluir os atletas russos das competições sob os auspícios da União é completamente ilegal, dado que a Rússia não violou uma única cláusula do estatuto da UEFA, informou karelinform.ru, citando news.ru.

Além disso, Mirzoyan disse que os atletas não devem ser arrastados para conflitos políticos.

Anteriormente ficou conhecido que a equipa nacional de futebol russa, bem como os clubes russos, serão suspensos da participação em torneios europeus na época 2022-2023. Ao mesmo tempo, a União Russa de Futebol não será excluída da UEFA.

A UEFA e a FIFA suspenderam as equipas russas de torneios internacionais no final de Fevereiro, devido à operação especial na Ucrânia.

Batalova sobre sanções contra Kulyak: "A política não deve preocupar os atletas".

Os atletas não devem ser tocados por acontecimentos políticos. Isto foi declarado por Rima Batalova, membro do Comité de Cultura Física e Desporto da Duma Estatal e Mereted Master of Sport da Rússia, comentando numa entrevista ao Pravda.Ru sobre a anulação do resultado do ginasta Ivan Kulyak no Campeonato do Mundo.

Ela recordou que Kuliak foi à cerimónia de entrega de prémios com a letra Z no seu uniforme. De acordo com ela, os atletas têm o direito de defender a sua posição.

"A política não deve preocupar os atletas. Ao castigá-los, os nossos 'amigos' estão a mostrar a sua impotência. Já não sabem mais por que nos punir. A Rússia não está autorizada a participar nos Jogos Olímpicos, Paraolímpicos, Paraolímpicos estão suspensos. Em geral, é difícil de compreender, porque os atletas são as pessoas que estão na linha de partida, superando tudo, e as pessoas no topo estão a jogar jogos políticos", disse o deputado.

A Mestra Merecida do Desporto da Federação Russa expressou a sua esperança de que os atletas russos voltem em breve a competir em grandes competições, mostrando bons resultados.

Anteriormente, a comissão disciplinar da Gymnastics Ethics Foundation (GEF) suspendeu o ginasta russo Kulyak da competição por um ano por aparecer na cerimónia de entrega de prémios vestindo roupa com a letra Z.

Gabbasov: atletas russos populares na região asiática

O isolamento dos atletas russos da participação em campeonatos europeus não deve afectar muito as realizações das nossas equipas, que têm mostrado repetidamente excelentes resultados em competições na região asiática, disse Ramil Gabbasov, director executivo do RSBI.

O perito, falando ao argumenti.ru, comentou a recusa do Ocidente em cooperar com os atletas russos.

"As federações ocidentais sob pressão impõem proibições às federações desportivas russas, mas afinal, para além dos locais de competição ocidentais, existe um grande número de federações desportivas na região asiática, onde os atletas russos são muito populares", explicou ele.

Gabbasov também discutiu a necessidade de criar atletas profissionais desde a infância. Segundo ele, antes de enviar uma criança para qualquer secção, os seus desejos devem ser tidos em conta.

"Antes de mais, deve dar uma oportunidade de experimentar muitos desportos diferentes para que uma criança possa escolher o que gosta de fazer. Neste caso, o passatempo será duradouro e não irá parar na primeira oportunidade", resumiu ele.

