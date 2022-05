ROSA RUN termina em Rosa Khutor



4000 participantes terminaram um festival em curso.

De 1 a 4 de Maio de 2022, a sétima edição do festival ROSA RUN teve lugar no resort Rosa Khutor. Este ano, cerca de 4000 participantes de 5 distâncias terminaram a corrida. Durante quatro dias, corredores de diferentes regiões do país participaram em várias actividades e concursos para o acompanhamento de pistas de música inflamatórias.

No primeiro dia do festival, 1 de Maio, os participantes partiram para a corrida ROSA PEAK para conquistar o famoso pico. A subida foi superior a 1.000 metros, e as alterações do tempo, o nevoeiro e as diferenças de altitude transformaram a distância numa verdadeira rave de jogging.

No dia 2 de Maio, os participantes foram tratados num verdadeiro exercício de construção de equipa em fuga, acompanhado pelos êxitos musicais dos anos 60, 80 e 2000: 59 equipas participaram no ROSA QUEST, a fim de completar todas as tarefas e encontrar novos amigos.

No dia 3 de Maio, antes da corrida ROSA DREAM, Andrei Kavun, CEO da ROSA RUN, anunciou o título de sócio do festival do próximo ano - o sistema de pagamento Mir: "Não é por acaso que estamos aqui reunidos antes da corrida dos desejos. E acontece que o meu desejo já se tornou realidade e o festival do próximo ano chamar-se-á MIR ROSA RUN"!

Parceria



"A parceria com a ROSA RUN é uma nova etapa no desenvolvimento de projectos desportivos interessantes apoiados pelo sistema de pagamento Mir. O festival na estância de montanha Rosa Khutor tem atraído muitos fãs de corrida durante sete anos seguidos, e a partir do próximo ano Mir passará a fazer parte deste festival desportivo. O primeiro passo da nossa cooperação será um desconto de 10% para todas as corridas na ROSA RUN 2023. Os fãs do futebol e os fãs da patinagem artística já se habituaram aos benefícios dos cartões nacionais, estamos confiantes de que os fãs das corridas também apreciarão as novas oportunidades juntamente com a Mir", disse Natalia Peisakhovich, directora de marketing e comunicação do sistema de pagamento da Mir.

Depois do pôr-do-sol, sob música mágica e encantadora, os participantes correram 3 km para fazer um desejo querido e atar uma fita com o seu sonho numa árvore especial.

O quarto e último dia do festival foi tradicionalmente dedicado à pista de corrida. Todos tiveram a oportunidade de escolher a distância ao seu próprio nível: os principiantes conquistaram 8 km dentro de ROSA GREEN TRAIL, e atletas experientes participaram em 26 km de ROSA RED TRAIL. A música electrónica e as misturas seleccionadas pelos DJs animaram os participantes e ajudaram-nos a ultrapassar a distância.

Programa nocturno

As actividades do festival não terminavam aí: todas as noites havia um programa nocturno muito concorrido e festas temáticas: karaoke, quiz, encontros rápidos e outras actividades.

"Abrir a nossa época de Verão com as corridas ROSA RUN tornou-se uma boa tradição - há sete anos que organizamos o festival de forma consecutiva. Milhares de atletas profissionais e entusiastas da corrida de diferentes partes da Rússia reúnem-se aqui para se superarem a si próprios, correrem distâncias nas montanhas, socializarem e desfrutarem do despertar primaveril da natureza! Estamos verdadeiramente encantados por o resort se ter tornado um local favorito para o festival e agradecemos à equipa de organizadores da ROSA RUN pela atmosfera inesquecível do festival aqui criada durante os primeiros dias de Maio. Convidamos todos os nossos convidados que nunca foram à ROSA RUN para participar no próximo ano e receber uma poderosa carga de energia para o ano inteiro! Afinal, o programa apresenta várias actividades para adultos e crianças, para profissionais e principiantes. É sempre interessante para todos! - Dmitry Barashkov, Director de Marketing do Resort Rosa Khutor, disse.

VENCEDORES DA CORRIDA ROSA 2022

ROSA PEAK

1º lugar, homens: Baryshnikov Aleksey, 01:01:03

1º lugar, mulheres: Anastasia Kozina, 01:11:02

TRILHO VERDE ROSA

1º lugar, homens: Grigory Sokolov 00:41:49

1º lugar, mulheres: Studenikina Natalia 00:49:42

ROSA RED TRAIL

1º lugar, homens: Alexey Mamarin 02:25:50

1º lugar, mulheres: Petrova Alisa 02:54:23.