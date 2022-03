O escândalo com Kamila Valieva atraiu a atenção do mundo inteiro para as Olimpíadas

Uma série de escândalos acompanhou a patinação artística nas Olimpíadas. Por que beneficiou o esporte e artistas de patinagem; é verdade que, após a vitória de Svetlana Zhurova a uma distância de 500 metros, a Rússia não ganha medalhas de ouro há 16 anos; É possível competir nas Olimpíadas aos 50 anos, disse ao Pravda.Ru a deputada da Duma, campeã olímpica Svetlana Zhurova.

Histórias complexas

- Svetlana, afinal, não foi em vão que nossos atletas foram às Olimpíadas: eles ganharam medalhas - somos o segundo em número de medalhas, e devemos nos orgulhar disso. Além disso, a situação com a nossa maravilhosa Valieva levanta sérias dúvidas. Como você pode comentar sobre essa situação?

- Ainda assim, na amostra dela, encontraram a dose mínima da droga para o coração, não nas Olimpíadas. Eles estavam dirigindo com o avô no carro, antes disso ele estava tomando remédio de garrafa, e Camila veio do treino, pegou uma garrafa, porque ela sabe que o avô definitivamente não vai misturar nada com ela. Se fosse no vestiário, Camila nunca teria bebido dessa garrafa, como qualquer atleta.

Tais versões foram repetidamente consideradas no tribunal de arbitragem com outros atletas: ele bebeu da garrafa de alguém, beijou, batom, pasta de dente. Muito se transmite através de um beijo. E se foi comprovado que uma pessoa tomou algum tipo de droga por um longo tempo, ele mora no mesmo apartamento com um atleta que foi encontrado com uma microdose, então, neste caso, os atletas foram justificados. Camila está nessa situação. Estávamos em uma situação muito difícil:

COI

WADA.

Repreendemos o COI, e por um bom motivo, mas se eles não tivessem atrasado a análise dessa amostra, Camila teria sido suspensa. Se Camila conseguiu passar por todos os trâmites antes das Olimpíadas, se ela poderia ter ido para o Europeu, essa é uma grande questão. Tais casos são considerados por seis meses. Então a tragédia para ela teria sido maior: ela teria perdido as Olimpíadas. Agora ela tem a oportunidade de passar calmamente por tudo com seus advogados e receber uma suspensão mínima ou não recebê-la. E nenhum de seus resultados será anulado, exceto, talvez, o campeonato da Rússia, e isso não é um fato.

O desempenho de nossos atletas de biatlo pode ser considerado um fracasso?

- Relativamente. Eles têm medalhas de prata e bronze. E os caras estavam a meio passo do dourado, principalmente na corrida de revezamento. Foi um mal-entendido, e até os caras apoiaram Edik Latypov, percebendo que isso poderia acontecer com todos.

Mas a mesma situação foi nas últimas Olimpíadas para esquiadores. E essas medalhas de bronze agora se transformaram em ouro para Sasha Bolshunov.

Quando não há medalhas, você precisa tocar os sinos e entender que algo está errado neste reino. E quando há medalhas de algum valor, isso fala de trabalho sistemático: significa que há treinadores prontos para treinar medalhistas olímpicos. Nós de 15 esportes em 10 ganhamos medalhas nesta Olimpíada. Isso sugere que não estamos limitados a um esporte, é importante para nós que as crianças também possam praticar esportes radicais.

Nossos 13 quartos lugares são muito significativos para mim. Lá as pessoas estavam em 0,01 seg. do pódio. Deve ser considerado um sucesso de qualquer maneira.

- Nossos atletas superaram emoções muito difíceis. Irina Kazakevich teve uma tragédia pessoal: ela passou a batuta no dia do funeral de seu pai. O que dizer da coragem de nossos atletas nas Olimpíadas?

- Alguém vai dizer: "Como uma pessoa pode ficar nas Olimpíadas e não ir ao funeral?" Uma pergunta humana muito difícil. Tenho certeza de que seu pai era seu principal fã. Acho que minha mãe disse: "Nem pense em ir embora, em memória dele você deveria ganhar uma medalha."

Olimpíada de emoções brilhantes

Do que você mais se lembra das Olimpíadas de 2022?

- Desta vez houve uma Olimpíada insanamente emocional, onde houve lágrimas, alegria, ódio e raiva. Isso estava conectado tanto com nossos atletas quanto com os estrangeiros.

Claudia Pechstein, uma alemã, falava russo desde os 16 anos, um mês antes dos 50 anos em que compete nas Olimpíadas. Nosso Ruslan Zakharov ganhou duas medalhas em diferentes Olimpíadas. Vic Wild com seu terceiro lugar, sendo duas vezes campeão olímpico, tendo perdido as Olimpíadas antes disso, não tendo conquistado nenhuma medalha no ano passado, permaneceu em treinamento por oito anos, muito bem. Sasha Bolshunov é o rei dos esquis. Nossos saltadores não têm medalhas há 54 anos. Agora para duas corridas de equipe de ouro.

As vicissitudes entre nossas três meninas, o confronto dentro de nossa própria equipe e a medalha conquistada por Anya Shcherbakova. Sasha Trusova com cinco quadríceps é um resultado fenomenal. Dizem que o campeão olímpico é o destino. E, talvez, ela precise da história com Camila como uma lição que ela precisa analisar para resistir. Thomas Bach acusou Eteri Tutberidze:

não parecia assim

não disse isso.

Na verdade, tudo isso foi para Camila para que ela fosse forte, não desabasse em lágrimas, para que ela saísse de cabeça erguida e depois voltasse e mostrasse uma patinação fantástica. Deixe o público chorar, como Katarina Witt, que defendeu nossos atletas, dizendo: "Como vocês podem, colegas?" - quando skatistas estrangeiros começaram a escrever coisas desagradáveis ​​sobre nossas garotas. Tudo isso atraiu a atenção de um grande número de pessoas para as Olimpíadas. Thomas Bach deve estar satisfeito.

As Olimpíadas, mesmo na América, foram assistidas mais do que nunca. Devido a essa história, ficou tão interessante para todos olharem para a nossa Camila. Afinal, em seu pequeno programa você pode ver do que a garota é capaz.

Claro, fiquei chateado por causa da medalha de prata dos nossos jogadores de hóquei. Eu também queria muito que Angelina Golikova vencesse os 500 metros, porque por 16 anos depois da minha vitória não há medalhas de ouro: há muitas de prata e bronze. Ansioso para as próximas Olimpíadas. Espero que meu filho Yaroslav se apresente lá. Talvez ele ganhe essa medalha.