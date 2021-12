ONU: Esporte e Metas de Desenvolvimento Sustentável

Após quinze anos de progresso nos inéditos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), o mundo voltou sua atenção para os sucessores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em um período de transição para a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, recentemente adotada.

Em um tempo de recapitulação de conquistas e negócios pendentes em torno dos oito ODM (erradicação da pobreza, educação primária universal, igualdade de gênero, redução da mortalidade infantil, melhoria da saúde materna, combate ao HIV / AIDS e outras doenças, sustentabilidade ambiental e parceria global para o desenvolvimento) , a comunidade internacional, liderada pelas Nações Unidas, empreendeu um processo de consulta exaustivo com todas as esferas da sociedade e concordou com os seguintes 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) a serem perseguidos nos próximos 15 anos.

Com a aspiração abrangente de aproximar as pessoas do planeta e não deixar ninguém para trás, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é uma oportunidade única de inspirar ações globais para o desenvolvimento em todo o mundo, incluindo o campo do Esporte para o Desenvolvimento e a Paz.

O esporte pode desenvolver habilidades transferíveis e kits de ferramentas que desempenham um papel fundamental em uma vida autossuficiente e sustentável e levam a atividades geradoras de renda e participação econômica. Pode advogar pelo fim da pobreza, bem como gerar fundos e facilitar parcerias para esse objetivo.

O esporte pode aumentar a conscientização sobre fontes sustentáveis ​​de alimentos, segurança alimentar, nutrição saudável e agricultura sustentável. As organizações esportivas podem dar o exemplo adquirindo alimentos de produtores responsáveis ​​e combatendo o impacto do desperdício de alimentos. As iniciativas educacionais baseadas no esporte podem ter como objetivo a mudança de comportamentos em direção a um futuro sustentável.

Por meio do esporte, os indivíduos podem adotar estilos de vida ativos que aumentam o bem-estar, a saúde e previnem doenças, principalmente as doenças não transmissíveis. O esporte pode ser uma ferramenta de sucesso para a educação em saúde e a conscientização para vidas saudáveis, especialmente entre indivíduos e comunidades difíceis de alcançar ou vulneráveis, como os refugiados.

Educação física

O esporte e a educação física podem motivar crianças e jovens a frequentar e se envolver na educação formal e informal, bem como melhorar o desempenho acadêmico e os resultados de aprendizagem. O esporte pode ensinar habilidades para a vida transferíveis e valores-chave, como tolerância, inclusão, e pode levar a oportunidades de aprendizagem fora da escola.

O esporte pode contribuir para a eliminação da discriminação contra mulheres e meninas ao empoderar os indivíduos, especialmente as mulheres, e equipá-los com o conhecimento e as habilidades necessárias para o progresso na sociedade. O esporte pode defender a igualdade de gênero, abordar as normas restritivas de gênero e fornecer espaços seguros inclusivos.

Contextos esportivos, como esportes aquáticos, podem promover e realizar melhorias na qualidade da água, reduzindo a poluição, o despejo e as águas residuais. A eficiência do uso da água também pode ser melhorada em instalações esportivas.

O esporte pode contribuir para as metas de energia renovável, eficiência energética e acesso a energia limpa, aplicando padrões e recomendações relevantes. Pode apoiar iniciativas que visem fornecer acesso à energia para todos.

O esporte pode promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, alinhando a produção e o emprego com os padrões de trabalho, em particular, sendo livre de trabalho infantil ou forçado e de discriminação de todas as formas. Pode criar oportunidades de emprego para todos e desenvolver competências que aumentem a empregabilidade, que são transferíveis para o local de trabalho.

O esporte pode encorajar abordagens inovadoras para a industrialização e inspirar inovação. Pode contribuir para o acesso equitativo para todos, fornecendo infraestrutura e espaços esportivos acessíveis. O esporte também pode apoiar a construção e reconstrução de infraestrutura resiliente, incluindo instalações esportivas.

Igualdade

O esporte pode defender a igualdade, diversidade e inclusão de todos, independentemente de idade, sexo, raça, etnia, origem, orientação sexual, identidade de gênero, religião, condição econômica ou outra. Pode ser uma ferramenta de sucesso para combater a desigualdade em áreas de difícil alcance e para empoderar indivíduos e comunidades.

O esporte pode ajudar a eliminar obstáculos e barreiras no meio ambiente, transporte, instalações e serviços públicos para garantir o acesso de todos, incluindo pessoas que enfrentam essas barreiras e em situações vulneráveis, como pessoas com deficiência. Também pode promover o uso de espaços públicos seguros onde diversas populações podem interagir e criar relações amigáveis.

O esporte pode apoiar o consumo e a produção sustentáveis ​​e estilos de vida favoráveis ​​à natureza, por exemplo, por meio de campanhas de educação e conscientização sobre produtos, serviços, eventos e setores relacionados ao esporte.

O esporte pode contribuir para o combate às mudanças climáticas, por exemplo, por meio de projetos baseados no esporte que visam apoiar o socorro às comunidades e a reconstrução de instalações para recuperação de desastres naturais. Também pode aumentar a conscientização sobre as mudanças climáticas, transmitindo mensagens sobre seus impactos e estimular ações nesse contexto.

Esportes e eventos esportivos, especialmente esportes aquáticos, podem ser plataformas para a defesa da conservação e uso sustentável dos oceanos e mares.

O esporte pode defender a proteção e o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, por exemplo, com salvaguardas, atividades e mensagens que incentivem práticas de respeito ao meio ambiente no esporte ao ar livre.

O esporte fornece uma plataforma de comunicação poderosa para disseminar mensagens de solidariedade e reconciliação e fomentar uma cultura de paz e diálogo, especialmente por meio da promoção de valores fundamentais no esporte, como respeito, jogo limpo e trabalho em equipe.

As instituições esportivas podem ser eficazes, responsáveis ​​e inclusivas, respeitando os direitos humanos e lutando por uma boa governança.

O alcance global, a popularidade incomparável e o caráter universal do esporte o tornam um meio versátil de implementação. O esporte pode reunir recursos, criar sinergias e construir redes e parcerias com várias partes interessadas para o desenvolvimento sustentável e objetivos de paz, reunindo uma ampla variedade de atores de diferentes setores.

Fonte: ONU

Tradução exclusiva

Aleksei Federov