Adversários da Rússia na eliminatória para FIFA

Rivais da seleção russa nos play-offs da Copa do Mundo de 2022 a serem determinados pela UEFA

O sorteio da repescagem pelo direito de jogar a Copa do Mundo de 2022, no Catar, será em Zurique, no dia 26 de novembro. A seleção russa reconhecerá o adversário na partida da semifinal e os possíveis adversários na final.

Participantes da Copa do Mundo de 2022 da Europa

No dia 16 de novembro, terminou a primeira fase das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Os ingressos para a Copa do Mundo no Catar foram conquistados por dez times que venceram em seus grupos:

Alemanha, Inglaterra, Croácia, Holanda, Dinamarca;

Bélgica, França, Suíça, Espanha, Sérvia.

Os três ingressos restantes para a Copa do Mundo de 2022 serão disputados por 12 seleções - dez seleções que ficaram em segundo lugar em seus grupos, além de duas das melhores da Liga das Nações.

Tudo sobre o sorteio da repescagem da Copa do Mundo de 2022

As seleções da Rússia, Turquia, Itália, Portugal, República Tcheca, País de Gales, Áustria, Suécia, Ucrânia, Escócia, Polônia e Macedônia do Norte continuam lutando por vagas no campeonato mundial.

O sorteio começa em Zurique, às 19h, horário de Moscou. A transmissão do evento pode ser conferida no canal Match TV.

Cabeças de série

De acordo com o resultado da primeira rodada, as equipes estão divididas em duas "cestas". O número de times cabeças de série inclui seis times com os melhores indicadores (pontos, saldo de gols e gols sofridos, número de gols marcados):

Portugal, Escócia, Itália;

Rússia, Suécia, País de Gales.

Entre os não-cabeças de série estavam quatro das equipes de pior desempenho, bem como dois nacionais da Liga das Nações:

Turquia, Polônia, Macedônia do Norte;

Ucrânia, Áustria, República Tcheca.

Regras do sorteio

Durante o sorteio, as equipes serão divididas em três "caminhos". Em cada uma delas, as equipes vão disputar as semifinais e a final, que consiste em uma partida.

O time cabeça-de-chave será o anfitrião da semifinal.

O anfitrião da final será determinado durante o sorteio.

De acordo com a UEFA, no sorteio, as seleções classificadas serão as primeiras do grid. As duas equipas, cujos nomes serão as primeiras a acertar, irão para o “caminho A”, a terceira e a quarta “bolas” para o “caminho B”, esta última para o “caminho C”.

As equipes não cabeças de série serão distribuídas da mesma forma, após o que as duplas semifinais serão formadas.

As seleções da Rússia e da Ucrânia da UEFA, como antes, se dividirão em diferentes partes do grid. Assim, a equipe de Karpin tem apenas cinco opções para as semifinais - Turquia, Áustria, República Tcheca, Polônia e Macedônia do Norte.

Datas da eliminatória da Copa do Mundo de 2022

As semifinais do segundo turno de seleção acontecerão no dia 24 de março de 2022, e as finais no dia 29 de março de 2022.

Em abril de 2022, acontecerá o sorteio da fase final da Copa do Mundo de 2022, e o campeonato mundial em si será realizado no Catar de 21 de novembro a 18 de dezembro.