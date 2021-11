Comitê Intergovernamental de Educação Física e Esporte (CIGEPS)

O Comitê Intergovernamental de Educação Física e Esporte (CIGEPS) foi criado em 1978 para promover o papel e o valor do esporte e sua relevância para as políticas públicas. O CIGEPS é composto por representantes especialistas na área de educação física e esporte de 18 Estados-Membros da UNESCO, cada um eleito para um mandato de quatro anos. Os membros consultivos, incluindo agências da ONU, federações desportivas importantes, ONGs, fornecem apoio técnico e aconselhamento ao Comité.

Qual é o potencial do CIGEPS?

Por meio do CIGEPS, a UNESCO tem a capacidade única de impulsionar a ação governamental no campo do esporte e da educação física e de garantir a implementação de políticas e programas esportivos e de educação física baseados em evidências em todo o mundo. Devido à sua natureza intergovernamental, o CIGEPS tem o potencial de reunir os Estados Membros e envolver os governos em esforços internacionais coordenados para otimizar os benefícios socioeconômicos tangíveis dos programas de educação física e esporte e seu potencial para proporcionar um alto retorno sobre o investimento.

CIGEPS:

é uma plataforma orientada para a ação para o diálogo e a cooperação entre governos, o movimento esportivo e outras partes interessadas.

Ele identifica as principais tendências, define a agenda de políticas internacionais, facilita a troca de informações e a transferência de conhecimento e identifica boas práticas para desenvolver diretrizes e ferramentas de implementação de políticas.

Ela reforça a responsabilidade dos governos e promove o aumento de iniciativas bem-sucedidas por meio do monitoramento e avaliação da implementação de políticas.

Desde a sessão extraordinária de 2019, o papel do CIGEPS como plataforma para a coerência das políticas foi impulsionado. A estreita cooperação estabelecida entre a UNESCO e os principais parceiros das Nações Unidas, como o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas (UN DESA), o Escritório das Nações Unidas em Genebra (UNOG), a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT), entre outros, é fundamental para garantir que este Comitê contribua efetivamente para um quadro global fortalecido do Esporte para o Desenvolvimento e a Paz dentro do quadro geral da Agenda 2030.

Os Estatutos do CIGEPS foram revisados ​​em 2019 para refletir essa nova dinâmica de coerência de políticas em um ambiente de múltiplas partes interessadas.

História

A UNESCO está comprometida com a Educação Física e Esporte (PES) desde o início dos anos 1950, quando a educação física e o esporte foram reconhecidos como importantes meios de promoção da saúde e transmissão de valores.

A primeira Conferência de Ministros e Altos Funcionários Responsáveis ​​pela Educação Física e Esporte (MINEPS I), realizada em Paris em 1976, representa o ponto de partida da arquitetura institucional da UNESCO para a educação física e o esporte. Como resultado, em 1978, dois importantes mecanismos de cooperação internacional foram estabelecidos: a Carta Internacional de PES e o Comitê Intergovernamental para PES, CIGEPS.

No início da década de 1990, os Estados-Membros insistiram em novas orientações para a política de SPE. Como resultado, uma avaliação externa das atividades da UNESCO em PES foi realizada em 1993-94. O MINEPS III no Uruguai, 1999, e o MINEPS IV na Grécia, 2004 foram organizados para reposicionar o objetivo principal da UNESCO no fortalecimento das dimensões educacionais e sociais do PSA.

Um novo período começou na história do CIGEPS em 1997, quando a Conferência Geral da UNESCO adotou os novos Estatutos do Comitê. Estabeleceu-se a criação de um Conselho Consultivo Permanente, órgão composto por diversas ONGs e outras instituições vinculadas ao esporte, que deveria assegurar uma maior participação da sociedade civil, e do movimento esportivo em particular, nos trabalhos e decisões do CIGEPS.

O CIGEPS desempenhou um papel crítico na preparação e acompanhamento do MINEPS V (Alemanha, 2013) e do MINEPS VI (Federação Russa, 2017). A Declaração de Berlim fez recomendações específicas com relação ao esporte para todos, a organização de grandes eventos esportivos e a governança do esporte. O Plano de Ação de Kazan (KAP) marcou uma mudança de declarações de intenção para ações políticas. Para acompanhar o ritmo do mundo do esporte em constante evolução e ser capaz de lidar com os novos desafios e oportunidades apresentadas, o CIGEPS adaptou sua composição e métodos de trabalho. Por esse motivo, seus Estatutos foram revisados ​​novamente em 2011 e 2019.

