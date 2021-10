O Acampamento Quiksilver New Star será realizado em Rosa Khutor no início de abril

As vendas de tours da Early Birds para o mais famoso festival russo de esportes radicais e música nas montanhas, que em 2022 será realizado de 1 a 10 de abril no resort nas montanhas durante todo o ano "Rosa Khutor" em Sochi, começaram a ser vendidas.

Por 12 anos, o Quiksilver New Star Camp recebeu cerca de dez mil amantes de férias de esqui e festas atmosféricas anualmente em seu evento nas montanhas. No ano passado, algumas semanas antes do início do festival, foi anunciado que estava esgotado. Este ano, de acordo com os organizadores, as estatísticas de vendas dos tours da Early Birds cresceram 15 vezes em relação ao mesmo período de 2020.

O festival do próximo ano será realizado no formato Fenômeno da Montanha. O que exatamente é o "fenômeno da montanha" do Quiksilver New Star Camp 2022 expresso, os hóspedes descobrirão em abril. As apresentações de artistas mundialmente famosos e eventos esportivos com a participação dos melhores pilotos de todo o mundo permanecem inalteradas no festival.

Festival de actividades radicais

Os hóspedes também estão esperando por:

snowboard e esqui,

competições entre profissionais e amadores no maior parque de neve da Rússia, com uma área de mais de 100.000 m². m., que será construído pelos organizadores a uma altitude de 1600 m,

DJ se põe nas montanhas ao ar livre,

ioga,

palestras,

exibições de filmes,

bem como master classes de atletas líderes e representantes da indústria de ação.

O festival vai receber pilotos de mais de 70 cidades russas que vêm a Rosa Khutor todos os anos para melhorar suas habilidades em três linhas de snow park (pussy, middle e pro) e participar de competições com prêmios de grandes marcas e parceiros do festival.

É graças à colaboração do New Star Camp com líderes extremos da indústria como Quiksilver, DC Shoes, Red Bull e GoPro que o festival é visitado anualmente por lendas mundiais do snowboard e freeskiing, bem como vencedores e vencedores dos Jogos Olímpicos , Campeonatos Mundiais e X Games.

Você pode acompanhar as notícias de esportes, música e programas culturais e anúncios de artistas na conta do Instagram do festival e em seu site oficial www. newstarcamp.ru, onde você também pode comprar um pacote de membro Early Bird por um preço especial. O passeio inclui hospedagem em hotel, passe de esqui e pulseira de participante, dando acesso gratuito a todos os eventos e locais do festival.