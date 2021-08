"Nossos atletas olímpicos são ótimos, mas o Ministério dos Esportes claramente não está trabalhando o suficiente"

Deputado Bariev: "Nossos atletas olímpicos são ótimos, mas o Ministério dos Esportes claramente não está trabalhando o suficiente"

As Olimpíadas já passaram. É hora de fazer um balanço.

Uma das principais questões que preocupam muitos hoje: os atletas russos fizeram a coisa certa para ir a esta Olimpíada?

A seleção russa terminou em quinto lugar no evento por equipes com ouro e em terceiro no número total de premiações.

A quinta posição é a pior posição da história da Rússia.

Mas 71 prêmios, o número total de prêmios, é uma das melhores cifras da seleção nacional desde 2004.

Sua opinião está no ar do programa "Ponto de Vista" do Pravda. Ru foi compartilhado por Marat Bariev, membro do Comitê de Cultura Física, Esportes, Turismo e Assuntos da Juventude da Duma Estatal da Federação Russa.

- Vamos começar, é certo que nossos caras perderam? Perdemos em medalhas de ouro para EUA, China, Grã-Bretanha, que perdemos tanto em Londres em 2012 quanto no Rio em 2016. Mas aqui também perdemos para os anfitriões dos Jogos Olímpicos - Japão.

Você fez a coisa certa ou errada para ir embora? - Houve opiniões diferentes.

Algumas pessoas estavam decididas que não havia necessidade de ir, que era uma pena, sem bandeira, sem hino nacional. Mas eu estava convencido - e ainda penso assim, e os Jogos Olímpicos confirmaram isso - nosso país, o Comitê Olímpico e nossos atletas fizeram a coisa certa, indo contra todas as circunstâncias.

Talvez nossos, digamos, inimigos estivessem tentando nos impedir de ir, mas os atletas russos foram e se apresentaram nessa situação difícil.

E nessas condições, nossos atletas conquistaram 20 medalhas de ouro - essa, aliás, é a mesma que conquistou em Londres em 2012 e é mais do que no Rio de Janeiro em 2016 - acho que essa é uma atuação digna.

- E como explicar o fato de que naqueles esportes em que a gente era pra levar medalhas, a gente não levava nada? Por exemplo, em uma luta.

- Bom desempenho no wrestling. Pegamos quatro ouros.

Pegamos um ouro no boxe. Mas já temos esse tipo de tradição: havia ouro em Pequim, Londres e Rio.

- O que você acha que falhamos?

- No remo e na canoagem. Tivemos um desempenho pior do que o esperado no judô. Estamos acostumados a ser campeões, mas aqui - bronze.

Mas esporte é esporte - nada pode ser previsto aqui.

Foi mais difícil para as equipes do que para os singulares?

- Nos esportes coletivos, não levamos uma única medalha de ouro, embora tenhamos bastantes finais: handebol, vôlei, vôlei de praia.

Qual o papel da bandeira e do hino nos esportes coletivos? Eu entendo que os atletas que competem sozinhos, por assim dizer, em simples, têm uma situação um pouco diferente. Mas, para a equipe, o fator de representar o país provavelmente desempenha um grande papel. Isso não influenciou o fato de não termos conquistado um único ouro em esportes coletivos?

- Talvez tenha desempenhado algum papel, mas eu vi e senti que não havia necessidade de afinar os atletas do ponto de vista do patriotismo. Eles já estavam prontos para partir em um bolo por causa da vitória. Todos viram como jogavam com abnegação não só os nossos jogadores de voleibol, nem só os nossos jogadores de voleibol de praia, que pela primeira vez chegaram à final e ganharam uma medalha nos Jogos Olímpicos. Vimos como os jogadores de handebol ... Sim, até os jogadores de voleibol que não chegaram às semifinais, quem pode culpá-los pela falta de vontade de lutar, para defender a honra do seu time, do seu país?

Mas a habilidade ou treinamento dos adversários, aparentemente, acabou sendo melhor desta vez do que a nossa.

- Ainda tenho a impressão de que somos inferiores na preparação psicológica ...

- Eu concordo com você, provavelmente existem algumas lacunas na preparação. Agora, depois dos Jogos Olímpicos, os especialistas, é claro, vão estudar tudo isso, resolver e tirar conclusões.

Mas, por outro lado, lembro a vocês: nas Olimpíadas de Londres 2012, nossos jogadores de vôlei perderam definitivamente para os brasileiros, perderam dois jogos, houve matchball no terceiro jogo, venceram, depois ganharam o quarto, quinto e se tornaram campeões. Ou seja, os caras mostraram caráter, atuaram, algo que, ao que parece, não dá mais para salvar.

- Todo mundo diz: "Sanções. As sanções nos estragaram." Na verdade, no atletismo temos um limite: você só pode imaginar dez atletas. Mas em outros esportes, as sanções não são tão duras. Não devemos culpar as sanções por tudo.

Há muito tempo que não vemos jogadores de basquete, jogadores de futebol nos Jogos Olímpicos, jogadores de pólo aquático, jogadores de rúgbi, jogadores de hóquei em campo. Ou seja, falhamos em alguns esportes inicialmente.

Por que não podemos nos apresentar em todos os lugares?

- Acho que essas são as falhas do Ministério do Esporte e das federações correspondentes. Devem tirar as devidas conclusões e mudar radicalmente sua postura sobre a preparação das equipes olímpicas, pois as Olimpíadas estão próximas em Paris. Faltam apenas três anos para Paris e, para chegar lá, é preciso começar os preparativos ontem, para não voar além das Olimpíadas novamente.

