Quantas vezes os organizadores das Olimpíadas de 2020 terão que "mover" as fronteiras da Crimeia

Cada Olimpíada subsequente se assemelha cada vez mais a uma competição internacional de pingue-pongue político. Por exemplo, Tóquio 2020 será lembrado, entre outras coisas, pela história escandalosa da propriedade da Crimeia no site oficial das Olimpíadas.

A comunidade internacional, que assume uma posição coletiva de negação do óbvio, no entanto, não, não e até mesmo reconhece a Crimeia como russa. A Ucrânia, como um lixão ciumento, é tradicionalmente indignada, enviando bilhetes raivosos às autoridades competentes. A comunidade internacional, por assim dizer, acorda e diz: "Opa, desculpe, o erro saiu", faz photoshops da Crimeia de volta à Ucrânia, e o status quo parece ter sido restaurado. A Crimeia há muito tempo é feliz com o outro, o nome dela é Rússia. Mas abandonou a Ucrânia, de cujas travessuras histéricas a Crimeia fugiu, deixando cair chinelos, sete anos atrás (voltando, por assim dizer, para a esposa legítima, a Rússia), e suas amigas estúpidas continuam a ter ilusões.

COI: "Um erro lamentável do provedor"

As Olimpíadas de Tóquio, que começaram ontem, começaram a ficar repletas de escândalos muito antes da cerimônia de abertura. Outro incidente aconteceu menos de um dia antes do início do evento: foi publicado no site da web um mapa dos Jogos Olímpicos de Verão de 2020, com a ajuda do qual os torcedores podem apoiar as seleções de seus países com virtuais “aplausos”.

Natação e tiro: russos ganham medalhas em Tóquio em 2020

Atletas russos ganharam quatro prêmios na primeira metade do quarto dia das Olimpíadas de 2020. Nadadores e atiradores mostraram um desempenho triunfante.

Histórica dupla

A uma distância de 100 metros nas costas para os homens, Evgeny Rylov conquistou a medalha de ouro. Esta é a primeira vitória russa na natação nos Jogos Olímpicos desde 1996.

Klement Kolesnikov terminou em segundo, 0,02 segundos atrás. Para o nadador de 21 anos, esta é a primeira medalha de prata olímpica em sua carreira.

Tiro

Na disputa pelas medalhas de ouro em duplas mistas, os atiradores russos (pistola de ar) Vitalina Batsarakshina e Artyom Chernousov perderam para a dupla chinesa Jiang Zhanxin / Pan Wei. Com o placar de 14:14, Batsarakshina errou, no final a partida terminou com o placar de 16:14, os russos ficaram com a prata.

Em outro tipo de tiro misto - com carabina de ar - Yulia Karimova e Sergey Kamensky conquistaram o bronze. Na disputa pelo terceiro lugar, eles derrotaram os coreanos Kwon Inji e Nam Taeyeon com um placar de 17: 9.

Medalhas do Comité Olímpico da Rússia

16 medalhas 5 Ouro 7 Prara 5 Bronze

Ouro 5

Vitalina Batsarashkina Mulheres 10 metros pistola de ar

Esgrima Sofia Pozdniakova Mulheres Sabre Individual

Ginástica Artística Equipa Masculina

Evgeny Rylov Homens Natação 100 metros Costas

Maksim Khramtkov Homens Taekwondo menos de 80 kg.

Prata 7

Equipa feminina Tiro ao Arco

Inna Deriglazova Esgrima Mulheres Florete Individual

Sofya Velikaya Esgrima Mulheres Sabre Individual

Kliment Kolesnikov Natação Homens 100 metros Costas

Tiro Equipa mixta 10 metros pistola de ar

Anastasiya Galashina Mulheres 10 metros pressão de ar – carabina

Tatiana Minina Mulheres Taekwondo menos de 57 kg.

Bronze 4

Equipa masculina de Mergulho Sincronizado 10 metros prancha

Larisa Korobeynikova Mulheres Esgrima individual

Mikhail Artamonov Homens Taekwondo menos de 58 kg.

Tiro Equipa Mixta 10 m. pressão de ar Carabina

Pravda.Ru

Contacto: jornalpravda@gmail.com