Atacante Kokorin, Transferido do Spartak para a Fiorentina

Pravda Brasil

Um dos maiores nomes do futebol russo na atualidade, o atacante Aleksandr Kokorin já deixou o Spartak Moscou e encontra-se em Florenza na Itália, onde atuará pela Fiorentina. A transferência concretizou-se no último dia 21.

Trata-se do terceiro jogador russo a atual na Primeira Divisão do futebol da Velha Bota atualmente: os outros dois são Eldor Shomurodov e Aleksey Miranchuk.

Campeonato Russo 2020-2021

No ano passado Kokorin marcou oito gols pelo Spartak, time mais tradicional da Rússia com dez títulos de campeão nacional desde 2001, e 12 vezes campeão na era soviética atrás apenas do Dínamo Kiev.

Kokorin deixa o Spartak em terceiro lugar no Campeonato Russo (Российской Премьер-Лиге/Russian Premier League) na temporada 2020/2021, a ser retomada em fevereiro. Em primeiro lugar encontra-se o Zenit Petersburgo, e em seguida vem o CSKA Moscou.

Histórico do Craque

Nascido em 19 de março de 1991 na cidade de Valuyki, Kokorin formou-se nas categoras de base do Lokomotiv Moscou. Inicou a carreira profissional no Dínamo Moscou em 2008, onde esteve até 2015 e brilhou com 41 gols. Entre 2016 e 2019, atuou pelo Zenit macando 17 gols. Na temporada 2020 pelo Spartak, marcou dois gols em oito jogos.

O novo atacante russo da Fiorentina sagrou-se campeão da Copa da Rússia 2015-2016, da Supercopa da Rússia 2016, e do Campeonato Russo 2018-2019.

Pela seleção russa, o craque marcou 12 gols tendo atuado em 48 partidas desde 2011, inclusive na Copa do Mundo do Brasil quando deixou sua marca com um gol no último jogo da Primeira Fase contra a Argélia, que terminou empatado em 1-1.

Foto: Por Садовников Дмитрий - http://soccer.ru/gallery/65848, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33237739