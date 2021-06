Bélgica forte demais para a Rússia

Bélgica 3 Rússia 0 foi o resultado do primeiro jogo da seleção nacional da Rússia no Euro 2020. No outro jogo do mesmo grupo, Finlândia venceu a Dinamarca em choque com o colapso do jogador Eriksen em campo, felizmente recuperando no hospital.

Antes de mais, as boas notícias: o dinamarquês Eriksen está lúcido no hospital depois de entrar en«m colapso no jogo entre sua seleção nacional e a Finlândia.

Bélgica 3 Rússia 0

Meunier, Lukaku (2)

De Bruyne nem voou com a equipe para São Petersburgo. Segundo Nieuwsblad, o jogador de futebol, em conversa com o rei Filipe da Bélgica, que participou do treinamento da equipe, disse que se preparava para o segundo jogo contra a Dinamarca.

Em 2020/2021, De Bruyne jogou 40 partidas pelo Manchester City. Na final da Liga dos Campeões contra o Chelsea, o belga quebrou o nariz.

Na primeira parte, Lukaku inaugurou o marcados aos 10' e antes do intervalo, Meunier marcou o segundo (34'). Com dois golos de vantagem, a seleção belga controlou o jogo e Lukaku bisou aos 88'.

Grupos Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos a favor Golos sofridos Pontos

Grupo A

Itália 3 Turquia 0

Demirol (pb), Immobile, Insigne

Suiça 1 País de Gales 1

Embolo Moore

Itália 1 1 0 0 3 0 3

Suiça 1 0 1 0 1 1 1

Pais de Gales 1 0 1 0 1 1 1

Turquia 1 0 0 1 0 3 0

Grupo B

Dinamarca 0 Finlândia 1

Pohjanpalo

Bélgica 3 Rússia 0

Meunier, Lukaku (2)

Bélgica 1 1 0 0 3 0 3

Finlândia 1 1 0 0 1 0 3

Dinamarca 1 0 0 1 0 1 0

Rússia 1 0 0 1 0 3 0

Grupo C

Áustria

Holanda

Macedónia N.

Ucrânia

Grupo D

Inglaterra 1 Croácia 0

Sterling 57'

Inglaterra 1 1 0 0 1 0 3

Croácia 1 0 0 1 0 1 0

Rep. Checa

Escócia

Grupo E

Polónia

Eslováquia

Espanha

Suécia

Grupo F

França

Alemanha

Portugal

Hungria

Pravda.Ru

Foto: https://pt.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Europeu_de_Futebol_de_2020#/media/Ficheiro:Spb_06-2017_img42_Krestovsky_Stadium.jpg