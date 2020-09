Segunda etapa do Tour da França, logo chega a montanha

Nice, França, 30 de agosto (Prensa Latina) O Tour da França continua hoje nesta cidade do sul com sua segunda etapa, um percurso de 186 quilômetros em que a rápida presença da montanha será um obstáculo para o portador da camisa amarela, Alexandre Kristoff.

Pela primeira vez em 107 edições do Grande Boucle, o segundo dia do clássico do ciclismo recebe dois passes de 1.500 metros ou mais, o Col de la Colmiane (1.500) a 63 quilômetros do ponto de partida e o Col de Turini (1.600) a quase 100.



Em breve serão postos à prova os grandes favoritos da classificação geral, incluindo o atual campeão, o colombiano Egan Bernal (Ineos), o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), o holandês Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) e o anfitrião Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), que ontem caiu ao chão perto da meta de chegada.



Na véspera, o velocista norueguês Kristoff (Emirados Árabes Unidos) dominou com seu sprint o encarramento da Promenade des Anglais, em uma etapa passada pela água, com múltiplas quedas e inconvenientes devido ao pavimento escorregadio, que levou os comissários a neutralizar o tempo, sendo todos idênticos a três quilômetros da linha de chegada.



Pelo menos três baixas foram confirmadas no pelotão de 176 ciclistas distribuídos em 22 equipes, os espanhóis Rafael Valls (Bahrain-McLaren) e John Degenkolb e o ex-campeão mundial Philippe Gilbert, ambos da Lotto-Soudal.



O rigoroso protocolo sanitário estabelecido para o Tour de France 2020 face ao flagelo da Covid-19 não impediu a presença do público nas laterais da rota da capital da paradisíaca Costa Azul (Côte d'Azur), banhada pelo Mediterrâneo.



As pessoas estiveram presentes respeitando as medidas preventivas, então está tudo correndo bem, afirmou a ministra do Esporte, Roxana Maracineanu.



https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=33758&SEO=segunda-etapa-do-tour-da-franca-logo-chega-a-montanha