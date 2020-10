Atos no Brasil e no mundo pelos 75 anos de Lula

Brasília (Prensa Latina) Ativistas da esquerda brasileira e internacional, assim como do Partido dos Trabalhadores (PT), promovem hoje o chamado Dia Lula em comemoração aos 75 anos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Uma extensa nota publicada no site oficial do PT indica que o Dia Lula 'denuncia o lawfare (guerra legal) e marca a luta por justiça do mais importante líder político brasileiro dos últimos 50 anos'.

Também durante o dia irá advogar pela restituição dos direitos políticos do ex-presidente e pela defesa de um julgamento justo dos processos ilegais de que foi vítima.

A carta garante que no mundo e no Brasil o movimento nas redes sociais começou, com uma campanha de envio de vídeos de parabéns ao ex-líder operário com as tags #ParabensLula (parabéns Lula) e # Lula75Anos.

Tais conteúdos fazem parte da mobilização pela Internet que também conta com algumas atividades presenciais no país, sempre levando em consideração todas as recomendações de saúde para a pandemia Covid-19.

No final desta terça-feira, um programa especial denominado Aniversário de Lula será realizado nas redes do Comitê Lula Livre, do Instituto Lula e do PT.

O coletivo BRADO-NY entrevista nesta terça-feira, nos Estados Unidos, o intelectual Fernando Morais, que escreve um livro sobre a trajetória do ex-líder metalúrgico e promove a intervenção urbana com obras do fotógrafo Ricardo Stuckert.

'Parabéns presidente Lula, 75 anos de uma vida dedicada ao povo!', Escreveu no Twitter a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann.

Ele lembrou que 'comemoramos sua existência e sua luta. Graças a vocês, o Brasil se tornou um país com esperança ... Queremos revogar a sentença ilegal e imoral do (ex-juiz Sérgio Moro). Justiça para Lula é justiça para o Brasil', comentou.

A defesa de Lula recorreu ao Supremo Tribunal Federal para suspender o julgamento marcado para terça-feira no chamado caso triplex do Guarujá.

http://www.patrialatina.com.br/atos-no-brasil-e-no-mundo-pelos-75-anos-de-lula/