Sua culpa - fascismo anunciado e praticado

Adilson Roberto Gonçalves

Você que se arrependeu de ter votado no ogro néscio que ocupa a presidência do país não tem o meu perdão. O mal que você ajudou a causar é perene e irreversível. Conviva com sua suposta consciência pesada, pois tenho de viver sob o império da ignorância instalado. Trabalho ainda mais arduamente pela ciência e pelo conhecimento, contribuindo para diminuir a piora da sociedade, situação essa que você ajudou a construir.

Regredimos. E nessa viagem no tempo, constatamos o movimento retrógrado explicado pela destruição da democracia promovida pelo governo Bolsonoro. A propalada pauta de costumes do ogro foi mantida, conjuntamente com o desmonte do Estado brasileiro e restabelecimento de medidas e institutos fascistas.

Seria óbvio se não fosse irreal o clamor pelo bloqueio de ações de Bolsonaro feito até por veículos da direita tradicional do país e políticos quase esquecidos. A retirada efetiva seria somente a integral do cargo, ou seja, por renúncia ou impeachment. Bolsonaro não largará o osso tão facilmente porque precisa defender sua familícia e o processo parlamentar de afastamento seria muito desgastante nesse momento de crise, avaliam muitos especialistas. Além disso, o néscio tentaria capitalizar o processo para dizer que nada faz porque o impediram.

Alguns desses personagens protagonizaram entradas e saídas fascistas, mas também tentaram aproveitar o momento para voltar a seus palanques. Assim, a falta de lógica e o atentado às vidas humanas promovidos por Bolsonaro na falta de condução contra a Covid-19 não escondem a traição de Marta Suplicy a seus eleitores. Antes de ela reiniciar sua campanha política, feita por meio de artigo em um dos jornalões, deveria apresentar justificativas - que nunca serão aceitas como desculpas - pela traição ao PT e, principalmente, a Dilma Rousseff. Dizer agora que o rei está nu contrasta com a movimentação pornográfica da ex-senadora que apoiou Temer e, por conseguinte, a ascensão do néscio presidente atual.

Também neste ano assistimos ao rebaixamento da ex-atriz Regina Duarte, eterna filha solteira de militar e amante do fascismo, que se caracteriza como prática de 'saída honrosa' a que o capitão-presidente está acostumado, pois foi assim que se livrou de condenação militar pela tentativa de atentado com bombas em 1987. Bolsonaro mostra que na farsa palaciana só há espaço para um protagonista.

O ogro não enganou. Ele apenas revelou o que é parte significativa da sociedade brasileira: preconceituosa, machista, meionotitafóbica, racista, anticonhecimento, anticientífica e sem consciência de classe. Isso inclui você.

Portanto, inseridas em um mundo capitalista, sem alteração nas relações entre os meios de produção, mesmo as reflexões antirracistas, por mais realistas e importantes que sejam, e que ganharam algum espaço, acabam por ser inócuas. Mesmo em sociedades nas quais houve disruptura histórica por meio de guerras, não necessariamente as questões raciais foram resolvidas, porque é forte a necessidade da manutenção de uma massa de produção. O poder do medo é grande, haja vista que parcela significativa de negros brasileiros votou no presidente racista e fascista, bem como em parlamentares retrógrados que aí estão.

Isso que se proclama governo federal procura ser a pantomima de um outro governo que leva o terrorismo de Estado às sórdidas consequências - o norte-americano. A primeira vítima em uma guerra continua sendo a verdade. No cipoal de versões, o imperialismo norte-americano faz o que sempre soube: destruir para depois vender a reconstrução. Ações políticas são sempre atreladas a interesses maiores, e no momento é a tentativa de reeleição de Trump que está em jogo, para promover desde guerra comercial com a China à tentativa de vietnização na Venezuela. E o arremedo de governo brasileiro comprou essa pauta desde seu início.

Se você ainda não se arrependeu, é ainda mais evidente sua simbiose com o fascismo. O caminho do afastamento do presidente poderá ser trilhado, mas a possibilidade de um auto-golpe é também provável. Em qualquer caso, o resultado não mudará sua natureza. Se o capitão cair, assumindo o general, você de pronto dirá que apoia o governo, pois votou na inexistente plataforma antissistema e não tardarão as medidas fascistoides.

Mesmo que o processo democrático seja levado à verdadeira solução, com a cassação da chapa devido ao crime eleitoral de usar disparos em massa de notícias falsas contra os adversários e haja novas eleições presidenciais, você continuará a eleger tal corrente política ou, no máximo, se resignará por algum tempo até o advento de outro extremista de direita. Sua natureza é anti-democrática, é difícil reconhecer isso.