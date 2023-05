Salvador, Bahia, sedia seminário sobre comunicação, desinformação e a defesa da democracias

Your browser does not support the audio element. CPLP Brasil

Salvador, Bahia, sedia seminário sobre comunicação, desinformação e a defesa da democracia

Photo: ZUMA Wire / REX / Shutterstock

Nos dias 1 e 2 de junho, Salvador/BA recebe o Seminário Os desafios da comunicação numa era de desinformação e ataques à democracia, promovido pelo Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. 100% gratuito, o evento tem como proposta discutir a conjuntura política atual do país, as ameaças à democracia e os desafios colocados no campo da comunicação: o combate à desinformação, a necessidade da regulação das plataformas, comunicação pública, entre outros. O Seminário conta com o apoio do Governo do Estado da Bahia.

O Barão de Itararé atua há 13 anos na luta pela democratização da comunicação no Brasil, promovendo cursos, debates e seminários de formação, formulação e reflexão sobre diversos temas como o fortalecimento das mídias independentes, a comunicação pública e a defesa da comunicação como um direito humano. Após quatro anos de escalada da violência contra jornalistas e de ataques à liberdade de imprensa e de expressão, é hora de discutir experiências e estratégias para uma mídia mais diversa e plural e a defesa da própria democracia em um Brasil ainda conflagrado.

Será emitido certificado a todos os participantes.

Confira a programação completa e faça a sua inscrição:

Programação

• 01/06 – quinta-feira, às 18h – Conjuntura e luta de ideias na sociedade

Cynara Menezes – jornalista e editora do blog Socialista Morena

Leandro Fortes – jornalista, professor e escritor

Bob Fernandes – jornalista e escritor



• 02/06 – sexta-feira, às 9h – Redes digitais, fake news e a regulação das plataformas

Nina Santos – Coordenadora do *desinformante, pesquisadora no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital (INCT.DD) e diretora da Aláfia Lab

João Brant – Secretário de Políticas Digitais da SECOM/Presidência da República do Brasil.

Orlando Silva - deputado e relator da PL das fake news (PL 2630)