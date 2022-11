Uma teoria de conspiração

Por Jolivaldo Freitas

Lá se vai Bolsonaro! E chega Lula como esperança, de novo, para um Brasil todo desconfiado e entrando no "terceiro turno" e pelo que já está sendo demonstrado, não vai ser fácil para ninguém. Com certeza que Lula estará cada vez mais vigiado. Não vai poder mais fazer fora do penico pois cada gesto seu será analisado e esmiuçado. Claro que a imaginação e a criatividade do brasileiro é imensa, e portanto, não se pode dizer que não haverá mais mensalões, orçamento secreto e outras formas de meter a mão na burra. Mas Lula está ressabiado e sabe que é preciso andar na linha. Mas vai ter de lidar com os tubarões do Centrão se quiser governar. O presidente da Câmara dos Deputados (bolsonarista) em seu calcanhar.

Bolsonaro não deve deixar de tomar seu Rivotril diário. Imagine que a partir de janeiro de 2023, depois de mais de 30 anos não terá mais foro privilegiado. Tem de estar atento com seu batalhão de advogados para a possibilidade plena de vir a sofrer uma bateria de processos e já dizem que será denunciado em Haia. Vai ser uma vida difícil, com certeza, ele se segurando na mão de Deus e nos braços dos seus milhões de eleitores, estes que não darão sossego ao Lula. Aliás, tem uma vertente que começa a militar, hoje, formada essencialmente por jovens que não estão satisfeitos com nada que está aí, que lançou o grito de "Adeus Bolsonaro. Fora Lula". Buscam uma alternativa que não seja a "nova/velha política". Mas quem poderá? Quem irá surgir? Quais as novas lideranças?

O que se viu nas eleições recentes no Brasil é que, se Lula ganhou, ganhou também a senadora Simone Tebet, que já havia se destacado durante a ultrajada CPI da Covid e que ficou em terceiro lugar na campanha para a Presidência da República. Claro que seus votos deram uma ajudazinha na eleição de Lula e ela é vista, mesmo sendo ligada ao agronegócio, como uma alternativa viável para 2026, ainda mais se sabendo que, hoje, o país tem maior número de eleitoras que eleitores. Mulher é maioria e se elas se conscientizarem disso não sobra para ninguém.

E agora vai minha teoria conspiratória. Em minha visão Lula se meteu nesse processo político com a intenção primeira de ver se passa a limpo sua história. Sua biografia maculada pelas acusações e prisão e pelo fato de só não estar preso por causa da idade, de fatos que caducaram juridicamente e das firulas do seu competente satff de advogados. Eu acho que Lula vai governar durante uns dois anos, a seguir vai tirar licenças para cuidar da saúde e Geraldo Alckmin assume uns meses. Lula volta e lá mais um pouquinho para a frente Lula se afasta dizendo que está cansado, que a idade não permite o estresse. E o governo segue com o vice assumindo. Anote aí.

----------------------------------------------

Romancista e jornalista. Email: [email protected]