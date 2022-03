ONU: Propostas para acabar com a pobreza

Tradução Acácio Banja

Pravda.Ru

Embora as taxas de pobreza global pré-pandemia tenham sido reduzidas em mais da metade desde 2000, a pandemia de COVID-19 pode aumentar a pobreza global em até meio bilhão de pessoas, ou 8% da população humana total. Em abril de 2020, as Nações Unidas emitiram uma estrutura para a resposta socioeconômica imediata à COVID-19 e criaram o Fundo de Resposta e Recuperação da ONU COVID-19 do Secretário-Geral. Antes da pandemia, foram feitos progressos significativos no alívio da pobreza em muitos países do leste e sudeste da Ásia, mas até 42% da população da África Subsaariana continuava a viver abaixo da linha da pobreza.

O que é Pobreza?

A pobreza envolve mais do que a falta de renda e recursos produtivos para garantir meios de subsistência sustentáveis. Suas manifestações incluem fome e desnutrição, acesso limitado à educação e outros serviços básicos, discriminação e exclusão social, bem como a falta de participação na tomada de decisões. Em 2015, mais de 736 milhões de pessoas viviam abaixo da linha de pobreza internacional. Cerca de 10% da população mundial (pré-pandemia) vivia em extrema pobreza e lutava para atender às necessidades mais básicas, como saúde, educação e acesso à água e saneamento, para citar alguns. Havia 122 mulheres de 25 a 34 anos vivendo na pobreza para cada 100 homens da mesma faixa etária, e mais de 160 milhões de crianças estavam em risco de continuar vivendo em extrema pobreza até 2030.

Fatos e números da pobreza

De acordo com as estimativas mais recentes, em 2015, 10% da população mundial ou 734 milhões de pessoas viviam com menos de US$ 1,90 por dia.

Espera-se que o sul da Ásia e a África subsaariana tenham os maiores aumentos na pobreza extrema, com 32 milhões e 26 milhões de pessoas adicionais, respectivamente, vivendo abaixo da linha de pobreza internacional como resultado da pandemia.

A parcela de trabalhadores do mundo que vivem em extrema pobreza caiu pela metade na última década: de 14,3% em 2010 para 7,1% em 2019.

Mesmo antes do COVID-19, as projeções de linha de base sugeriam que 6% da população global ainda estaria vivendo em extrema pobreza em 2030, perdendo a meta de acabar com a pobreza. As consequências da pandemia ameaçam empurrar mais de 70 milhões de pessoas para a pobreza extrema.

Uma em cada cinco crianças vive em extrema pobreza, e os efeitos negativos da pobreza e da privação nos primeiros anos têm ramificações que podem durar a vida toda.

Em 2016, 55% da população mundial – cerca de 4 bilhões de pessoas – não se beneficiava de nenhuma forma de proteção social.

Pobreza e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Acabar com a pobreza em todas as suas formas é o primeiro dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

A principal referência dos ODS ao combate à pobreza é feita na meta 1.A: “Garantir uma mobilização significativa de recursos de várias fontes, inclusive por meio de cooperação para o desenvolvimento aprimorada, a fim de fornecer meios adequados e previsíveis para os países em desenvolvimento, em particular os menos desenvolvidos países, para implementar programas e políticas para acabar com a pobreza em todas as suas dimensões”.

Os ODS também visam criar estruturas políticas sólidas nos níveis nacional e regional, com base em estratégias de desenvolvimento pró-pobres e sensíveis ao gênero para garantir que até 2030 todos os homens e mulheres tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo microfinanças.

Medindo a pobreza

Nas últimas décadas, houve um progresso notável na redução da pobreza. De acordo com as estimativas mais recentes, em 2015, 10% da população mundial vivia com ou menos de US$ 1,90 por dia. Isso está abaixo dos 16% em 2010 e 36% em 1990. Isso significa que acabar com a pobreza extrema está ao nosso alcance. No entanto, o declínio diminuiu. Em abril de 2013, o Banco Mundial estabeleceu uma nova meta para acabar com a pobreza extrema em uma geração. A nova meta é não ter mais de 3% da população mundial vivendo com apenas US$ 1,90 por dia até 2030. Ao medir a pobreza, aprendemos quais estratégias de redução da pobreza funcionam e quais não. A medição da pobreza também ajuda os países em desenvolvimento a avaliar a eficácia do programa e orientar sua estratégia de desenvolvimento em um ambiente econômico em rápida mudança.

Ação Global

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável promete não deixar ninguém para trás e alcançar primeiro os que estão mais atrás. O cumprimento desta ambiciosa agenda de desenvolvimento requer políticas visionárias para um crescimento económico sustentável, inclusivo, sustentado e equitativo, apoiado pelo pleno emprego e trabalho digno para todos, integração social, diminuição da desigualdade, aumento da produtividade e um ambiente favorável. Na Agenda 2030, o Objetivo 1 reconhece que acabar com a pobreza em todas as suas formas em todos os lugares é o maior desafio global que o mundo enfrenta hoje e um requisito indispensável para o sus

Fonte: ONU