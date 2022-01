2022: Eleições em Angola

Entre os PALOPs, Angola está na mira devido às eleições legislativas em Agosto, o que vai ditar se João Lourenço será o candidato do MPLA para a Presidência.

No relatório da Chatham House sobre o continente africano em 2022, Angola aparece entre os PALOPs devido às eleições legislativas em Agosto. Se MPLA vencer as eleições, já disse que João Lourenço será o candidato para as eleições presidenciais (para seu segundo termo).

O relatório afirma que esta eleição será um referendo sobre o registo do MPLA no poder ao longo destes anos e afirma ainda que a maioria do MPLA no Parlamento não é um dado garantido, e mais, o relatório coloca questões sobre a transparência eleitoral em Angola.

O relatório: Tendências principais para o continente

As principais tendências de curto prazo são avanços e recuos democráticos, pontos críticos de segurança e conflito, recuperação econômica e aumento da volatilidade, além das mudanças climáticas. 2022 já está se preparando para ser um ano de fortunas mistas para a África se os eventos desta primeira semana forem um prenúncio.

Instabilidade de norte a sul do continente

Um possível ataque incendiário do parlamento da África do Sul, a junta militar no Mali alegando que aspira a governar por cinco anos, e o primeiro-ministro Abdalla Hamdok renunciando no Sudão - deixando os militares no controle total novamente e o general Burhan afirmando que o Sudão está agora trabalhando para realizar eleições nacionais em julho de 2023 - são todos lembretes da fragilidade da democracia africana.

Avanços e recuos democráticos

Desde o início da década, houve golpes bem-sucedidos ou tentativas de golpes na Guiné, Mali, Sudão, Chade e Níger. Com um continente de 54 países, uma política melhor também contribuiu para o crescimento econômico, como os avanços democráticos no Níger e na Zâmbia em 2021 e no Malawi em 2020.

Acção militar

A OTAN pode se envolver mais à medida que o ano avança, especialmente porque a Rússia também está tentando aumentar seu envolvimento militar na região.

Covid-19

Apesar das preocupações com a COVID-19, eleições tranquilas em 2021 incluíram Cabo Verde e Gâmbia. 2022 verá um aumento da pressão doméstica e internacional para o fim da monarquia absoluta em eSwatini e importantes eleições parlamentares no Lesoto e pressões sobre a monarquia para se envolver mais na política. Mais longe, quatro países-chave têm eleições - Líbia, Senegal, Angola e Senegal.

Eleições

As eleições presidenciais e parlamentares da Líbia deveriam ocorrer em dezembro de 2021, mas foram adiadas. A maioria das pessoas espera que esta eleição - quando acontecer - ajude a estabilizar o país e a combater o impacto de repercussões em seus vizinhos, especialmente na região do Sahel.

Em 23 de janeiro, os senegaleses votam para prefeitos nos 550 municípios do país. O resultado disso confirmará a legitimidade do processo eleitoral e funcionará como um referendo sobre a popularidade do presidente Macky Sall e sua coalizão partidária Benno Bokk Yakaar. Eles também sinalizam o que esperar nas próximas eleições legislativas no final de 2022.

Em Agosto, Angola vai às urnas para as eleições legislativas. O MPLA no poder confirmou no mês passado que João Lourenço será o candidato do partido à presidência pela segunda vez se o MPLA obtiver a maioria. Tal como no Senegal, esta eleição será um referendo sobre o desempenho e a maioria absoluta parlamentar do MPLA está em risco. Um projeto de lei eleitoral exigindo que a contagem de votos seja feita centralmente levantou preocupações sobre a transparência eleitoral.

O resultado das eleições presidenciais do Quénia, também em Agosto, não é possível prever nesta fase inicial. O líder da oposição Raila Odinga lançou sua quinta candidatura e agora conta com o apoio do presidente Uhuru Kenyatta contra o vice-presidente de Kenyatta, William Ruto.

Odinga transformou seu Movimento Democrático Laranja em uma grande Aliança do Quênia - com base em uma aliança de políticos e interesses do establishment - enquanto Ruto formou seu próprio partido, o Partido dos Deputados Unidos, e está mobilizando os pobres e desempregados jogando com suas raízes humildes. Esta será uma eleição ferozmente contestada com violência e urnas contestadas prováveis.

As repressões contra a oposição nas autocracias continuam, como a condenação dos desafiantes presidenciais de Benin a longas penas de prisão e, em dezembro de 2021, o líder da oposição ugandense Bobi Wine foi cercado pela polícia em sua residência e colocado em prisão domiciliar antes de um comício de campanha planejado para um local por eleição.

Pontos de segurança e conflitos

Os focos de conflito continuam a dominar as notícias, especialmente a região do Sahel, onde milícias e jihadistas espalham a violência, enquanto administrações ineficazes em Mali e Burkina Faso não conseguem conter a disseminação, inclusive através de suas fronteiras ao sul.

2022 também vê a aceleração do movimento em direção a um novo padrão de implantação francesa, onde os exércitos do Sahel na estrutura militar do G5 Sahel são confiados para ação na linha de frente com os franceses recuando para fornecer mais um papel de apoio e forças especiais por meio de logística, apoio aéreo , e inteligência.

A OTAN pode se envolver mais à medida que o ano avança, especialmente porque a Rússia também está tentando aumentar seu engajamento militar na região, como demonstrado recentemente por seus treinadores substituindo os franceses em Timbuktu.

A COP15 sobre biodiversidade em abril na China também é importante para a África, pois um resultado proposto é que 30% da terra e dos oceanos sejam protegidos.

A Etiópia continua a apresentar uma importante fonte de instabilidade para a região do Corno de África e mais além. Os esforços de mediação da União Africana (UA) e outros fizeram pouco progresso e uma guerra civil prolongada terá um impacto significativo na atractividade económica desta região. As relações entre a Etiópia e o Sudão e o Egito também são agravadas pelo enchimento planejado da Grande Barragem do Renascimento Etíope pela terceira vez em 2022.

Outros pontos críticos este ano incluem conflitos na Líbia e na Somália, espalhando a insurgência jihadista no leste do Congo, norte da Nigéria e norte de Moçambique, e a crise 'anglófona' em duas regiões ocidentais de Camarões.

Os preços dos alimentos e combustíveis aumentaram mais de 40% acima da média de cinco anos em muitos países africanos por causa da inflação, insegurança e pandemia. Houve tumultos em Blantyre, no Malawi, em dezembro de 2021, em protesto contra o aumento dos preços, e é provável que mais protestos desse tipo ocorram no continente em 2022.

Movimentos liderados por jovens para aprofundar a democracia e governança responsável e protestar contra o aumento do custo de vida também estão cada vez mais dinâmicos, particularmente na Nigéria e Gana, mas também evidentes em Burkina Faso e Chade.

Recuperação econômica e aumento da volatilidade

O continente lançou a Área de Livre Comércio Continental Africana (AfCFTA) em 2021 e emergiu da recessão, desencadeada para muitos pelos baixos preços das commodities, mas agravada pela pandemia do COVID-19. Os preços elevados das commodities, a recuperação do comércio global e a flexibilização das medidas pandêmicas rigorosas, apesar das ansiedades sobre a variante Omircon e as baixas taxas de vacinação, sinalizam uma trajetória de recuperação econômica lenta e é um bom presságio para a receita corporativa e o preço das ações entre energia e metais africanos , materiais e produtores de alimentos.

As viagens e o turismo também devem se recuperar parcialmente ao longo do ano, principalmente para regiões e países onde as taxas de vacinação são mais altas, mas também dependem das políticas da COVID-19 na Europa e na Ásia. Até o final de 2021, a maioria dos estados africanos havia vacinado apenas 5% de suas populações e, em 2022, apenas um pequeno número provavelmente atingirá 40% ou mais.

Mais uma vez, são os países ricos não extrativistas que se recuperam rapidamente - Costa do Marfim e Quênia em particular - em comparação com as três maiores economias do continente, Angola, Nigéria e África do Sul. A guerra na Etiópia destruiu sua reputação como um destino seguro para o investimento estrangeiro direto (IDE), embora sua abertura da indústria de telecomunicações ao setor privado tenha sido aplaudida.

A transformação digital de bens e serviços africanos e cadeias de suprimentos também continuará em 2022, mas as pressões cambiais com maior volatilidade, crédito e desafios de liquidez são uma preocupação fundamental para muitos governos.

A dívida soberana acumulada em moeda estrangeira atingiu um recorde de US$ 1 trilhão em 2021 e aumentará em 2022. Os níveis crescentes de dívida exigem que os parceiros internacionais encontrem melhores caminhos para cancelamento, reestruturação e suspensão, por meio do Quadro Comum do G20 e outras iniciativas. Haverá um posicionamento mais estratégico por parte dos credores internacionais.

Mudanças climáticas e cúpula

A cúpula da mudança climática da COP27, organizada pelo Egito, dá à África uma voz mais forte ao pedir fundos de nações desenvolvidas para desbloquear investimentos em infraestrutura inteligente para o clima para ajudar a criar empregos verdes. A descarbonização é uma oportunidade para fomentar a atividade manufatureira no continente, mas requer investimento direto estrangeiro (IDE), doações e empréstimos. Empresas e governos na África já estão fornecendo treinamento para empregos em energia solar, como no Togo e na África do Sul, mas muito mais precisa ser feito.

Fonte: Chatham House What 2022 has in store for África por Dr. Alex Vines

Tradução e adaptação por Acácio Banja