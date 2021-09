Mais um recorde para Ronaldo

Cristiano Ronaldo é o jogador com mais golos marcados pela seleção nacional em todo o mundo

Os dois tentos apontados por CR7 no jogo de ontem frente à República da Irlanda, jogo de qualificação para a FIFA 2022 (Portugal 2 República da Irlanda 1) fizeram do capitão da seleção portuguesa o jogador com mais golos pela sua seleção nacional. Cristiano Ronaldo assim ultrapassa o registo do jogador iraniano Ali Daei de 109 golos. Ronaldo tem 111 (de facto tem 112, mas uma decisão incrível do árbitro no jogo Sérvia-Portugal não registou o tento do Ronaldo que deu a vitória de 3-2, sendo assim registou-se um empate e Portugal foi roubado em dois pontos).

O melhor jogador de todos os tempos

Cristiano Ronaldo é sem qualquer dúvida o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Venceu 5 (FIFA) Ballon d’Or, tem mais assistências (134) e mais golos (42) na Liga dos Campeões, mais golos pela seleção nacional (111), mais golos no Campeonato UEFA (14), mais golos na fase de qualificação (31), mais golos na Taça do Mundo FIFA (7), mais golos numa temporada da Liga dos Campeões (17), mais jogos na equipa nacional (180).

Foi Melhor Marcador pela Premier League (Inglaterra), La Liga (Espanha) e Série A (Itália), Melhor Marcador de todos os tempos no Real Madrid, Mais Golos marcados numa temporada pelo Juventus, Bota de Ouro (Europa) 4 vezes, Melhor Jogador do Ano, vencedor da UEFA 2016 e Nation’s League (Portugal). Venceu a Supertaça de Portugal (Sporting CP), a Taça da Inglaterra, Taça da Liga, Campeonato da Inglaterra, Liga dos Campeões e Taça FIFA Mundial dos Clubes (Manchester United), La Liga, Copa del Rei, Supercopa de Espanha, Liga dos Campeões, Supertaça da UEFA, Taça FIFA Mundial dos Clubes (Real Madrid), Supercoppa Italiana, Coppa Italiana e Série A (Juventus).

A notar, o profissionalismo fora do campo iguala seu atitude no desporto. Cristiano Ronaldo faz muito trabalho no voluntariado e na área de caridade, tantas vezes de forma anónima.

Um grande jogador, um grande capitão, um grande exemplo, um grande homem.

Pravda.Ru

Contacto: jornalpravda@gmail.com