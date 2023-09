Tributação e desemprego numa economia de mercado

Governo ao tributar os bens e serviços, produz aumento de preços e reduz a penetração destes bens e serviços no mercado, vale dizer causa desemprego. Todo tributo é embutido no preço dos bens e serviços, ou alguém tem alguma dúvida disto?

Com a diferença que este acréscimo está fora do âmbito administrativo do empreendedor que, num mercado competitivo, busca-se trabalhar com o menor preço possível. Numa economia de mercado, preços são livres, portanto, acrescidos do tributo.

Governo busca usar tributação para penalizar o supérfluo e aliviar o necessário, bem como tirar de quem tem para dar a quem não tem, ou tributar os ricos. Numa economia de mercado é uma ilusão usar tributação como ferramenta de redistribuição. Isto só funciona no socialismo onde burocratas colocam um freio na escalada de preços, controlando totalmente a economia, retirando a vitalidade criativa do processo, antessala do inferno.

Este o motivo porque socialismo só funciona num ambiente autocrata e numa economia de mercado é inútil usar tributação como ferramenta de redistribuição. Resultado, além de transferir recursos do privado para o estatal, vale dizer, esterilizar recursos, produz desemprego. Existe uma verdade que deve ser obedecida – “jamais fortalecerás os fracos por enfraqueceres os fortes”.

Governos do mundo inteiro procuram compensar este desequilíbrio com filantropia. Solução disto está num novo Pacto Social entre trabalhadores, empresários e governo onde empresa assume, aos empregados e dependentes, as condições de sobrevivência e progresso, comprando a livre preço de mercado, e governo reduz a tributação correspondente, afinal, trabalho humano é um processo de transformação de energia humana em energia física ou intelectual e esta precisa ser assegurada a priori tal qual um veículo precisa de combustível.

Ronaldo Campos Carneiro engenheiro de produção, foi professor na USP/PUC, negociador de projetos pelo governo brasileiro junto ao Banco Mundial, BID e agencias bilaterais. Foi proprietário e executivo de empresa privada de café e máquinas de café. Aposentado do setor elétrico brasileiro.

ANE – Academia Nacional de Economia – acadêmico - cadeira 169

ABROL – Academia Rotária de Letras do Distrito Federal – acadêmico fundador

Autor do livro – “Voltar às origens para merecer o amanhã“, um ensaio socioeconômico de teoria política. Lançado na Alemanha em diversos idiomas em 26/9/2018

Distribuído pela amazon, morebooks e www.editoramultifoco.com.br