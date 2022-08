Possível apagão de Inverno: UE dividida pelo preço da electricidade

O Luxemburgo acolheu uma reunião não agendada do Conselho Ministerial da Energia da UE, convocada para discutir a crise energética, que consiste num aumento acentuado do preço da electricidade.

Nove países da UE (Luxemburgo, Alemanha, Áustria, Dinamarca, Estónia, Finlândia, Irlanda, Letónia e Países Baixos) pronunciaram-se contra a reforma do mercado europeu da electricidade, que foi delineada pela Espanha e França (a Grécia e a República Checa aderiram).

"Uma vez que as subidas de preços são causadas por factores globais, devemos ser extremamente cautelosos antes de intervirmos na estrutura dos mercados energéticos domésticos. Isto não pode ser uma solução para mitigar os actuais aumentos de preços", disseram os ministros dos nove países num texto conjunto na véspera de uma reunião dos ministros europeus da energia.

Os ministros acabaram por não chegar a acordo sobre uma abordagem conjunta e a longo prazo.

"Os Estados Membros diferem significativamente nos seus padrões de consumo de energia, impostos e situações sociais. É por isso que não há panaceia que sirva a todos", disse Kadri Simson, Comissário da UE para a Energia.

A UE tem um mecanismo de preços marginal, onde o preço é determinado com base no equilíbrio entre a oferta e a procura e se aplica a todos os participantes no mercado. A principal razão da elevada volatilidade no mercado da electricidade tem sido a baixa utilização das instalações de armazenamento de gás, uma vez que o gás é o principal combustível para as centrais eléctricas na Europa. As instalações europeias de armazenamento subterrâneo de gás estão 71% completas da quantidade que foram utilizadas na época anterior, de acordo com dados de meados de Outubro.

A França e a Espanha vêem o problema de forma muito diferente. Madrid e Paris pedem à UE que lhes permita fixar os seus próprios preços de electricidade, independentemente da política de preços europeia. Propõem separar o preço da electricidade do preço do gás e incluir no cálculo do preço da electricidade as fontes de energia renováveis mais baratas e as centrais nucleares.

Segundo eles, se o preço da electricidade estivesse directamente relacionado com a respectiva estrutura de produção nacional, protegeria os consumidores de flutuações excessivas de preços.

Sob tal abordagem, a electricidade seria de facto mais barata para Espanha e França, porque a primeira depende fortemente da energia solar, eólica e hídrica, enquanto a segunda gera a maior parte da sua electricidade através da energia nuclear.

Como compromisso, a Espanha sugeriu a compra conjunta de gás e a criação de uma reserva estratégica. Isto vai levar anos e não há espaço para armazenamento, os Nove responderam.

A Alemanha e os seus apoiantes vêem o problema do aumento dos preços como sendo de curto prazo e não querem mexer nos mecanismos de mercado da electricidade e do gás. A Comissão Europeia propõe que os países da UE permitam aos consumidores adiar temporariamente os pagamentos da electricidade e concedam-lhes subsídios.

Há também histórias individuais: Varsóvia, por exemplo, não tomou partido. A Polónia atribuiu as recentes subidas de preços da energia à política climática da UE, apelando a uma revisão do pacote de 2035 "Apto para 55" de neutralidade climática e restringindo os "especuladores".

Tais desacordos pouco contribuem para acalmar os receios de um potencial bloqueio do fornecimento de energia a uma série de países à medida que o Inverno se aproxima.