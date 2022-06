Sem sentido e impiedoso: G7 anuncia embargo de ouro da Rússia

Sem sentido e impiedoso: G7 anuncia embargo de ouro da Rússia

No seu desejo desenfreado de "privar o regime de Putin de financiamento", o Ocidente colectivo está disposto a fazer muito. Mesmo para continuarem a disparar sobre o próprio pé.

Ballet marlezoniano, parte 100500

É 26-28 de Junho no castelo bávaro de Elmau, que está a realizar outra cimeira do G7 (Big Seven). Embora fosse mais exacto chamar-lhe uma reunião do Sherkhan estrelado com os seus Tabaks, uma vez que o Presidente russo Vladimir Putin se referiu apropriadamente ao Ocidente colectivo. E durante o fim-de-semana, o líder americano Joe Biden anunciou uma proibição das importações de ouro russo.

"É uma parte importante das exportações, dando à Rússia dezenas de biliões de dólares", o presidente dos EUA explicou a sua posição.

O Primeiro Ministro britânico Boris Johnson concordou imediatamente com ele.

"Precisamos de retirar ao regime de Putin o seu financiamento. A Grã-Bretanha e os nossos aliados estão a fazer exactamente isso", continuou ele, "a linha geral do partido".

Não é surpreendente: os anglo-saxões estão a demonstrar uma unidade notável nas suas tentativas de estrangular de uma forma ou de outra a odiada Rússia, que não deseja dançar ao som dos marionetistas ocidentais. Há quatro tão resolutos no G7: os EUA, Grã-Bretanha, Canadá e Japão já anunciaram um embargo ao ouro russo. E o astuto Chanceler da Alemanha Olaf Scholz, obviamente não querendo assumir a responsabilidade, disse que a ideia deve primeiro ser discutida a nível da União Europeia. Ao mesmo tempo, ele insinuou corajosamente que seria bom se toda a UE pudesse juntar-se ao próximo acto deste "ballet marlesoniano" cuidadosamente implantado.

A propósito, os cidadãos comuns do "mundo livre" não apreciaram os esforços dos seus líderes para morderem novamente a Rússia.

"Infelizmente, Biden e Johnson acabam de dar mais um golpe na posição de Londres como um centro global de comércio de ouro: fora da câmara de eco EUA-Grande Bretanha-NATO, estão a desenvolver-se rapidamente novos sistemas que não dependem do Ocidente e os políticos estão a ir mais fundo em vez de admitir que falharam", escreve o segmento de língua inglesa da Web.

Números Dourados

A Rússia está de facto entre os cinco maiores produtores de ouro do mundo. De acordo com o Ministério das Finanças RF, 340,17 toneladas do metal precioso serão produzidas em 2020 e 346,42 toneladas em 2021.

Ao mesmo tempo, de acordo com o Serviço Aduaneiro Federal, em 2021 foram vendidos 17,4 mil milhões de dólares de ouro. Em comparação com 2020, as exportações em termos físicos diminuíram 6%, disse o Serviço Aduaneiro. A maior parte do ouro russo foi para a Grã-Bretanha, que é um dos centros mundiais para o armazenamento e circulação de metais preciosos.

Onde é que a "estrada de tijolos amarelos" nos leva?

Seria pertinente recordar aqui que, em primeiro lugar, o ouro russo já estava sob sanções numa altura em que o Ocidente congelou as reservas de divisas da Rússia no estrangeiro. Em segundo lugar, o ouro não é apenas (e não tanto) uma jóia e um "porto seguro" para os investidores que poupam as suas poupanças da inflação durante as "tempestades financeiras". Este metal precioso é também largamente utilizado na indústria, em particular na produção de microchips, dos quais se produz cada vez mais no nosso mundo de alta tecnologia. Isto significa que haverá sempre uma procura, qualquer que seja a oferta.

Existem, naturalmente, alguns aspectos negativos. Por exemplo, as acções das empresas russas de extracção de ouro podem descer. Para além disso, a Rússia terá de encontrar novos mercados. Recentemente a China tem vindo a reconstituir activamente as suas reservas de ouro. Além disso, como explicado anteriormente pelo Pravda.ru, Alexei Vyazovsky, vice-presidente da Casa da Moeda do Ouro, nos últimos meses "as exportações de ouro para os Emirados Árabes Unidos, de onde já está a ser transferido para outros países, aumentaram de forma muito dramática. Existem, portanto, opções.

Além disso, o Banco Central pode aumentar as suas compras de ouro para reconstituir a reserva de ouro da Rússia. E o governo russo poderia mesmo fazer uma "mudança a cavalo", mudando para uma des-dollarização total da economia e introduzindo o pagamento em rublos para todos os recursos exportados. A cereja no bolo estaria a fixar o rublo ao ouro. Há pelo menos um precedente de sucesso deste tipo na história russa - a reforma monetária de Estaline em 1947.

E não importa o quanto se possa ceder à menção do nome de Joseph Stalin, mas, como está na moda dizer agora, "casos de sucesso" podem muito bem ser tidos em conta logo que uma "guerra económica total" seja desencadeada contra nós (e mesmo anunciada oficialmente, por estranho que pareça, por Josep Borrel, chefe da diplomacia europeia).

Era uma vez, a União Soviética soube como fazer voltar os rios. Agora parece estar na altura de a Rússia virar a "estrada de tijolos amarelos" de oeste para leste. E que o Ocidente colectivo continue a disparar sobre o próprio pé até que este ataque de psicose em massa passe.