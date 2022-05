Nova iniciativa suspeita: Previdência e outros fundos mudam de status

Especialistas entrevistados pelo Pravda.Ru desconfiaram da iniciativa do Ministério do Trabalho de transformar fundos sociais não orçamentários da Federação Russa em empresas públicas.

A RBC informou que o Ministério do Trabalho propôs transformar o Fundo de Pensão, o Fundo de Seguro Médico Obrigatório e o Fundo de Previdência Social em empresas públicas. A mudança de status pode ser o início de uma reforma em larga escala para criar um mega-regulador social, disseram "três fontes familiarizadas com as propostas do ministério que foram enviadas ao governo" à RBC.

Fundos fora do OE

A publicação afirma que a iniciativa é apoiada pela vice-primeira-ministra Tatyana Golikova. “É importante para nós discutir, pelo menos conceitualmente, e finalmente decidir sobre o status dos fundos fora do orçamento do Estado, seu papel no sistema de seguro social e seu futuro, espero que por muitos anos, trabalho”, disse o vice-primeiro-ministro. disse no collegium do Ministério do Trabalho em meados de abril.

Segundo Golikova, isso permitirá construir a gestão do novo fundo de segurança social "com base no princípio da parceria social, aumentar a transparência das suas atividades e garantir um elevado nível de confiança por parte da população, reduzir os custos administrativos e gastos com informatização de fundos”.

Deve-se notar que hoje os fundos fora do orçamento mencionados acima funcionam realmente como instituições estatais e são administrados por ministérios. Legalmente, a transição para uma forma de direito público transfere a gestão dos fundos para uma base tripartite - com a participação do Estado, representantes de sindicatos e empregadores.

Mas, na verdade, isso permitirá que os fundos e, no futuro, o megafundo, gerenciem mais livremente seus fundos, em particular, os invistam. O Fundo de Pensões, por exemplo, no final de 2017 tinha saldos transitados (fundos temporariamente livres) de 234,2 bilhões de rublos, afirma o RBC.

Sistema de Gestão

Como Vladimir Burakov, presidente do Conselho Central do Partido Russo de Aposentados "Pela Justiça", disse ao Pravda.Ru, "as notícias são semelhantes às do Dia da Mentira". Segundo o político, "ainda não aperfeiçoaram o sistema de gestão do Fundo de Pensões, e agora estão orientados a criar um megafundo". Isso, de acordo com Vladimir Burakov, "não é uma ideia muito boa, porque dinheiro colossal vai para lá, e não está totalmente claro como eles vão se desfazer dele".

Em nosso estado, você pode combinar qualquer coisa, há um certo senso comum em cada ideia, a questão está sempre em implementação, continuou o político. “Não há confiança nesta iniciativa, porque esta é uma continuação de uma reforma previdenciária muito impopular, que também foi realizada antes das férias de verão”, disse Vladimir Burakov.

Por sua parte, Andrey Gudkov, Doutor em Economia, especialista independente em política social, observou para o Pravda.Ru que "a liderança do Fundo de Seguro Social está tentando de todas as maneiras garantir que haja participação privada, e seria possível usar os fundos segurados coletados a seu critério."

"Eles começaram a publicar muito menos informações. E as informações que publicam levantam certas suspeitas. Portanto, esse tema precisa ser analisado com atenção", disse o economista. "Se os fundos forem usados ​​de forma inadequada, isso, é claro, terá um impacto negativo não apenas nos aposentados", continuou.

“O Fundo de Seguro Social e o Fundo de Seguro Médico Obrigatório atendem a todos os cidadãos do país, portanto, isso afetará todos os segurados. Até agora, sabemos apenas que esses fundos aumentaram muito seus custos administrativos, ou seja, despesas para si, em vez de aumentar os pagamentos de seguros", resumiu Andrey Gudkov.

Como o Pravda.Ru relatou, o Fundo de Pensões da Rússia começou a recusar os cidadãos a receber pensões com mais frequência. No ano passado, o departamento emitiu mais de 170 mil recusas. Em 2017, seu número era de 126 mil.