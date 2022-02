Rússia se prepara para se defender contra default forçado

As sanções ocidentais podem prejudicar a economia russa, mas o risco de inadimplência é mínimo. Isto foi afirmado por especialistas russos e estrangeiros.

De acordo com a Escola Superior de Economia (HSE), a carga da dívida externa cairá para 19% do PIB este ano, que é a opção mínima. O risco de inadimplência nesses indicadores é reduzido a zero.

Fortaleza digital

Analistas estrangeiros também não veem muito problema com as sanções, já que a Rússia construiu consistentemente uma "fortaleza digital" independente desde 2014.

Especialistas do Instituto Internacional de Finanças (IIF) consideram a perda de parte do comércio com a UE o maior problema, que, no entanto, ameaça com consequências desagradáveis ​​para a própria UE.

No próximo ano, segundo o Banco Central, o volume de amortização da dívida externa do setor privado será de US$ 64 bilhões, e no próximo ano - US$ 38 bilhões. Como as condições mudaram, o cronograma será alterado e todos os pagamentos serão de US$ 112 e US$ 62 bilhões, respectivamente.

Cabe destacar que os pagamentos do setor privado da dívida externa de acordo com o cronograma atualizado de pagamentos do Banco Central foram revisados ​​para cima em uma vez e meia, de US$ 24 para US$ 36 bilhões. As dívidas são pagas antes do prazo. Há também sucessos do setor privado no refinanciamento de pagamentos.

Uma economia capaz de se manter à tona e cumprir suas obrigações não pode ser considerada inadimplente.

Ao mesmo tempo, vale lembrar que a baixa dívida externa está associada principalmente a oportunidades limitadas de novos empréstimos no contexto das atuais sanções e "aumento dos riscos geopolíticos".

Mas os economistas do Instituto Internacional de Finanças lembram que o Banco Central da Federação Russa lançou gradualmente seu próprio sistema de mensagens financeiras (SPFS) e, no momento, mais de 400 instituições russas estão conectadas a esse sistema. Esse sistema é uma ferramenta mais flexível do que o SWIFT.

Além disso, o sistema de pagamento MIR começou a funcionar. Cerca de 95 milhões de cartões MIR foram emitidos - mais de 30% de todos esses cartões na Rússia. Paralelamente, no volume total de pagamentos em 2020, os pagamentos com cartões deste sistema ascenderam a cerca de 24%, segundo o IIF. A MIR continua atuando no mercado interno, mas tem boas perspectivas.

Combustiveis

Em termos de comércio com a UE, a Europa recebe mais de 35% dos fluxos comerciais brutos da Rússia, que ultrapassam US$ 700 bilhões por ano. Deve-se notar que as importações apenas de combustíveis minerais da UE estão se aproximando de US$ 100 bilhões. Ele não está nem um pouco interessado em perder tais volumes.

No entanto, especialistas veem riscos em restringir o acesso à tecnologia. Mas, em geral, não houve catástrofe em 2014 e certamente não haverá em 2022, principalmente se houver um parceiro como a China.

E o diretor geral da Univer Capital acrescentou que as sanções ajudariam a reduzir a carga geral da dívida da Federação Russa, que é bastante baixa no momento.

Pagar os custos da reserva

Como resultado, a Rússia pagará tudo às custas da reserva. Além disso, a UE não tem fornecedores alternativos de gás, e o preço não desempenha nenhum papel aqui. Se o fornecimento de recursos puder ser interrompido, está garantida uma crise nas bolsas mundiais.

Sim, as sanções vão pelo menos reduzir a taxa de crescimento da economia doméstica, pode até entrar em uma trajetória negativa por um ano e meio,

inflação devido à depreciação do rublo excederá 10% em 2022,

a taxa básica do Banco Central subirá para 10-12%,

e os rendimentos reais dos cidadãos serão reduzidos em 3-4%.

Ao mesmo tempo, os setores voltados para a exportação provavelmente cairão. Mas a economia resistirá e se desenvolverá gradualmente, concluíram os analistas.