Como os protestos no Cazaquistão atingiram a indústria de mineração

Os distúrbios no Cazaquistão atingiram não apenas o sistema político do país, mas também a indústria de mineração. O país da Ásia Central mergulhou em um caos incontrolável quando protestos violentos contra o aumento dos preços dos combustíveis mataram dezenas e feriram centenas. Interrupções na Internet foram relatadas em todo o país, afetando as operações locais de mineração de criptomoedas.

Cazaquistão como alternativa à China para mineradores

O Cazaquistão se tornou um centro de mineração extremamente popular no ano passado, depois que as autoridades chinesas tomaram medidas duras contra os mineiros. Como foi anunciado oficialmente, tais medidas são necessárias, uma vez que a mineração de criptomoedas atrapalha o funcionamento do sistema financeiro, e os bitcoins são usados ​​para lavagem de dinheiro.

Vale ressaltar que, para a mineração de criptomoedas, são necessários computadores suficientemente poderosos que resolvam problemas matemáticos difíceis para criar uma nova cadeia no blockchain. O Cazaquistão, com seus recursos energéticos mais ricos, veio a calhar, tornando-se uma alternativa tentadora ao Império Celestial.

O Cazaquistão respondeu por mais de 18% do hashrate (o poder total de computação dos equipamentos usados ​​para minerar criptomoedas - Ed.) Em agosto de 2021, segundo dados do British Centre for Alternative Finance, escreve a CNN. Por um momento - este é o segundo lugar depois dos EUA.

O acesso à Internet com fio foi restaurado em Nur-Sultan no momento, mas ainda não há Internet móvel. Anteriormente, foi relatado que as autoridades cazaques supostamente atraíram especialistas da China para realizar uma operação massiva para desligar a Internet no país.

Ainda não está claro quando os serviços de internet do Cazaquistão serão totalmente restaurados, por isso é difícil saber o quanto isso afetará os mineradores.

Como o Cazaquistão quebrou o bitcoin

O vice-presidente da Block Research, Larry Cermak, disse nas redes sociais que apenas algumas horas após se desconectar da rede global, a taxa de hash caiu 12%. Os investidores estão nervosos. O preço do Bitcoin caiu para US$ 42.000 na última sexta-feira, 7 de janeiro, o nível mais baixo desde setembro.

O Federal Reserve dos EUA também apertou levemente os impulsos das criptomoedas depois de anunciar a aceleração da redução do programa de compra de ativos devido à inflação e à melhora no mercado de trabalho. Os investidores justificaram as preocupações sobre os riscos emergentes.

De acordo com o advogado Anirudh Rastogi, que trabalha com exchanges de criptomoedas na Índia, a agitação política no Cazaquistão pode levar os mineradores a procurar outros lugares para trabalhar.

"Como resultado, os mineradores encontrarão um local adequado", disse ele. "Você precisa de um lugar onde haja estabilidade política e eletricidade barata".

Há outra dor de cabeça para os mineradores no Cazaquistão - o país não consegue lidar com o aumento do consumo de eletricidade, tais problemas em grandes hubs de criptomoedas podem levar a uma aceleração na adoção de tecnologias de mineração mais sustentáveis ​​que consomem significativamente menos eletricidade.