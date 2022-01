A China está comprando cereais em grandes quantidades. O que os outros não entendem?

A China, avaliando com sobriedade a crise energética global, as mudanças climáticas e as consequências da pandemia, está comprando alimentos em massa no mercado mundial

O nikkei japonês escreve sobre isso.

Metade das reservas mundiais de grãos estão localizadas na China

Citando estimativas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), o jornal afirma que já metade das reservas mundiais de grãos, milho e arroz estão na China.

“A China estoca 69% do milho mundial, 60% do arroz, 51% do trigo e mais de 30% da soja”, escreveu Nikkei em 19 de dezembro.

Atualmente, as reservas chinesas são as maiores dos últimos anos e, segundo as autoridades chinesas, vão durar cerca de 1,5 ano. No entanto, os estoques de trigo da China estão diminuindo, apesar da reposição constante. Isso é evidenciado pelos dados dos especialistas do USDA sobre os estoques finais desse grão.

Medida forçada

As compras são uma medida forçada, uma vez que a produção doméstica está estagnada desde 2015, disse o professor da Universidade de Aichi, Goro Takashahi, ao Nikkei.

Ele observa que os rendimentos em Kita são baixos, inclusive devido à poluição do solo, e os agricultores estão migrando para megacidades.

Acúmulo da China leva à alta dos preços dos alimentos

Por sua vez, Akio Shibata, presidente do Instituto de Pesquisa de Recursos Naturais de Tóquio, acredita que o acúmulo da China leva a preços mais altos dos alimentos no mundo.

Com isso, o índice de preços de alimentos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) atingiu, em novembro, valores recordes nos últimos dez anos. O indicador, que acompanha 95 alimentos básicos, ganhou 1,2% MoM e 27,3% A / A. Os preços dos grãos aumentaram 23,2% no ano, óleos vegetais - 53%, produtos lácteos - 19,1%, carne - 17,6%, açúcar - quase 40%.

Durante todo o tempo de estatísticas da FAO disponíveis, esse rápido aumento no preço ocorreu apenas uma vez - em 1973-74, no contexto da crise do petróleo, quando os países do Oriente Médio impuseram um embargo ao fornecimento ao Ocidente em resposta aos árabes -Conflito israelense.

Pandemia, crise de energia, La Niña

A atual alta de preços, segundo o jornal japonês, também se baseia na crise de energia, para a qual não há fim à vista. Por causa do "choque" do gás na Europa, as fábricas de fertilizantes pararam, a ureia subiu de preço em 100% - até US $ 650 por tonelada, atingindo o maior preço desde 2012. Os preços dos fertilizantes de potássio e fosfato aumentaram duas a três vezes e também atingiram altas em vários anos.

Isso promete uma nova onda de aumentos nos preços dos alimentos, conclui Nikkei.

Acrescentamos que outro problema é que antes da pandemia, os consumidores compravam muitos produtos agrícolas conforme necessário. Então o COVID-19 chegou, a atividade comercial despencou e os compradores se arrependeram de não aumentar seus estoques, especialmente com o aumento da demanda.

O terceiro problema é a fria Corrente La Niña, que há dois anos vem sustentando secas e furacões em terras adjacentes ao oceano Pacífico central e oriental. Na Argentina, no sul do Brasil e no sul dos Estados Unidos, o clima tornou-se mais seco e quente, o que reduziu a produção de cereais nesses importantes celeiros do mundo.

"Aspirador de pó" chinês assume Rússia

A China, que está colocando em quarentena províncias inteiras nas quais os residentes estão comprando alimentos em pânico, está pronta para absorver os grãos russos em volumes crescentes.

Isto foi afirmado no fórum "Made in Russia" pelo vice-chefe do Rosselkhoznadzor Anton Karmazin.

O mercado chinês "estará aberto a todas as regiões da Federação Russa que tenham interesse em exportar o grupo de grãos para a China", disse o funcionário.

No final de 2020, a China entrou no ranking dos dez maiores importadores do grão russo, tendo adquirido 1,9 milhão de toneladas. Em dez meses de 2021, esse número foi de 1,8 milhão de toneladas.

Enquanto isso, embora os indicadores de segurança alimentar na Rússia sejam geralmente altos, em muitas regiões a situação de autossuficiência é difícil. O anúncio foi feito em uma nova revisão por especialistas do Instituto de Pesquisa Estratégica Integrada (ICSI).

Segundo eles, "não há uma única entidade constituinte da Federação Russa" em que o consumo de russos por

leite

pão,

ovos,

óleo vegetal

açúcar,

batatas,

eu no,

vegetais,

fruta

corresponderia à norma do Ministério da Saúde ou a ultrapassaria.