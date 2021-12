A viúva de um bilionário do carvão compreendeu as "fontes secretas" dos grandes negócios na Rússia, trabalhando para David Kaplan.

Parece que é muito cedo para encerrar a história da viúva do bilionário Dmitry Bosov Katerina. Novos fatos escandalosos tornaram-se de conhecimento público, revelando como essa empresária quase se apossou de uma das maiores carvoarias do país. A imprensa descreveu em detalhes os "esquemas" legais usados por Katerina Bosov e seus advogados para obter o controle da empresa Alltek. O resultado dessas tentativas foi um caso criminal de fraude, que obrigou o Boss a fugir para o exterior. Mas agora são conhecidos os detalhes sobre o tipo de "universidades" pelas quais a graduada da faculdade de direito passou, o que quase a levou ao topo do estabelecimento doméstico. Cortesãs luxuosas Acontece que a viúva do fundador da empresa Dmitry Bosov, que não fazia muito tempo o CEO da Sibanthracite, começou sua carreira em 2011 no cargo de secretária assistente pessoal do empresário israelense David Kaplan, que nos anos 2010 organizou um empresa na Rússia para organizar um negócio de escolta de elite para oligarcas russos e estrangeiros. Mais conhecido na direção do comércio do "ouro desgrenhado", Peter Listerman comparado a David Kaplan, na opinião de seus clientes, era uma sombra pálida - uma espécie de pequeno comerciante no mercado. O empresário israelense David Kaplan, que começou sua jornada para o grande comércio, de acordo com a Wikipedia, como membro da chamada brigada Vilnius, organizou uma empresa muito lucrativa, de alto perfil e exigida no mundo para fornecer serviços de escolta de elite no início dos anos 2000 . As meninas que vieram das regiões foram convidadas para o casting no escritório da empresa "Megastone Technologies LTD" no endereço: Moscow, Last lane, 7, 1st floor. Normalmente a reunião acontecia às 18-20 horas nos dias de semana com a participação direta de David Kaplan, que era o chefe oficial do escritório de representação. Então, duas ou três moças selecionadas acompanharam o chefe e seus companheiros ao restaurante. As mesas foram encomendadas nos locais mais elegantes da capital. No final da noite, as meninas recebiam - a partir de 10 mil rublos, em alguns casos, se a menina gostasse muito, eram possíveis pagamentos acima do valor estabelecido. Se a menina concordou com uma continuação íntima da noite (notas apropriadas foram feitas necessariamente pelos agentes ao enviar um pedido de casting - "esporte" (isso significava que a menina estava pronta para serviços íntimos) ou "não esportes" (sem intimidade )), então ela foi levada embora. Freqüentemente, o próprio Kaplan convidava candidatos para sua casa em Yekaterinovka, onde ele tinha uma mansão, ou para um hotel. O custo dos serviços das meninas variou de US $ 1.500 a US $ 5.000. Trabalhamos com agências de modelos em todo o país, bem como com parceiros na Ucrânia, Bielo-Rússia e Cazaquistão. Além de Katya Yastrebova, Daria Glagoleva e Albina Syainova trabalharam no escritório de Moscou em 2011-2012. Em Londres, David Kaplan esteve em contato com seu gerente assistente Dima Bilolividis (Dimitrios Belolividis), e Eli Leibzon ajudou David Kaplan em Israel. Garotas eslavas também eram oferecidas para conhecê-las e viajar em viagens "turísticas" para estrangeiros ricos, geralmente celebridades. É sabido que David Kaplan, entre seus conhecidos, orgulhava-se de sua foto com Silvio Berlusconi. O excêntrico italiano é conhecido por suas escapadelas com belas damas e pode muito bem ter estado entre os clientes da Kaplan, que organizava festas com modelos em Courchevel, Capri e outros resorts da moda na Europa. A responsabilidade pela alta qualidade do "produto" era das secretárias assistentes. Fontes do escritório da empresa não têm informações sobre como Katya Yastrebova, aluna do quarto ano do Kutafin Law Institute, conseguiu entrar na assistente de David Kaplan, então com 44 anos. Como você pode imaginar, ela foi escalada por Kaplan e estava entre os selecionados para o jantar, e no jantar, ou talvez depois, ela acabou impressionando um empresário israelense. Graças ao seu talento como cafetão, David Kaplan expandiu suas atividades em uma escala comparável ao escandaloso império de serviços sexuais do americano Jeffrey Epstein. Mas Epstein acabou sendo detido e encarcerado pelas autoridades, onde cometeu suicídio. As consequências desse escândalo ainda estão em curso nos Estados Unidos. David Kaplan acabou tendo mais sorte do que Jeffrey Epstein. Mas os objetivos de seu negócio eram aparentemente semelhantes. Afinal, Epstein também era um financista, como Kaplan, e combinou com sucesso a fraude financeira com o fornecimento de serviços sexuais para clientes VIP por enquanto. Assistente do "capataz" A comunicação próxima com Kaplan permitiu a Katerina aprender muito sobre as fontes secretas dos grandes negócios na Rússia, sobre as paixões escondidas do público externo que governam o show entre a "nata" dos grandes "tubarões" do capitalismo russo. David Kaplan também era conhecido por ter ligações com bancos suspeitos de lavagem de dinheiro. Kaplan é considerado coproprietário não oficial do banco lituano Snoras, cuja licença foi revogada por violações financeiras. Ele também era co-proprietário do banco russo "Diamant" junto com os irmãos Magomedov. A licença de Diamant também foi revogada. Este banco era amplamente conhecido no mercado à vista na Rússia. A mesma reputação era com o banco letão Parex, cujo proprietário não oficial na mídia se chama David Kaplan. De alcoviteira a esposa de um oligarca Aparentemente, Katerina Bosov aprendeu as lições úteis de David Kaplan sobre a criação de "esquemas" ocultos para ganhar dinheiro criminoso. Mas para aplicar todo esse conhecimento, ela foi autorizada a usar outro negócio secreto de David Kaplan - uma escolta. As acompanhantes não eram apenas o hobby favorito de David Kaplan, mas também uma espécie de "agente" que um empresário astuto poderia usar para coletar informações confidenciais. Os homens costumam confundir garotas bonitas com estúpidas e, inadvertidamente, discutem seus assuntos na presença delas. Para um homem de negócios astuto e obscuro como David Kaplan, até grãos de informações confidenciais podem ser de grande valor. No entanto, Ekaterina Yastrebova, tendo adquirido uma valiosa experiência e os necessários contactos na companhia de David Kaplan, decidiu mudar de ramo de actividade e foi trabalhar na Modny Continent JSC. No entanto, a confecção de roupas da moda não desviou Ekaterina Yastrebova de seu objetivo principal - encontrar um marido rico. A experiência adquirida na agência de acompanhantes de David Kaplan pareceu ser muito útil para ela encontrar um candidato adequado e "processá-lo". Em 2014, Ekaterina Yastrebova conseguiu obter acesso a uma festa privada em Nice, que contou com a presença de Dmitry Bosov. Ekaterina se preparou meticulosamente para o seu conhecido e coletou, aparentemente, informações confidenciais suficientes sobre o oligarca para prendê-lo e casar-se com ele. O casamento ocorreu em 2016. Ekaterina Yastrebova tornou-se Katerina Bosov. Katherine a Destruidora Como você sabe, Dmitry Bosov generosamente presenteou sua jovem esposa com presentes caros. Ele até acreditou no talento dela como gerente e o nomeou chefe da Sibanthracite-Logistics. Mas ele logo percebeu que havia cometido um erro. Katerina Bosov possui MBA pela Skolkovo University, mas parece ter adquirido habilidades reais de negócios enquanto trabalhava como assistente de David Kaplan. Os esquemas obscuros que Katerina Bosov começou a usar logo levaram ao fato de que um processo criminal foi aberto contra a empresa por contrabandear carvão para a Ucrânia. Além disso, Katerina conseguiu criar dívidas de meio bilhão de rublos em uma empresa anteriormente bem-sucedida. O fato de haver muitas brigas e escândalos entre os cônjuges foi divulgado na imprensa mais de uma vez. O blogueiro Bozena Rynska chegou a afirmar que as traições de Katerina e a pressão psicológica que ela exerceu sobre o ex-oligarca foram a razão de seu ato. A história de Katerina Bosov é incrível por seus altos e baixos. Bozena Rynska sugeriu que Dmitry Bosov estaria vivo até hoje se não tivesse conhecido Katerina. É muito provável que um conhecedor da vida secular de Rynsk esteja certo neste caso. Dmitry Bosov passou pelo cadinho das guerras oligárquicas nos anos 90. Ele recebeu tal endurecimento que, como diz o ditado, "essas pessoas seriam feitas pregos". Mas Katerina Bosov conseguiu criar problemas para Dmitry Bosov tanto nos negócios quanto na vida familiar. Em vez de um epílogo Ainda existem muitos pontos em branco nesta história. À medida que a investigação avança, provavelmente, novos detalhes das atividades tempestuosas de Katerina Bosov se tornarão conhecidos. Mas mesmo as informações disponíveis no momento bastam para o roteiro de um thriller bacana de Hollywood. Não é por acaso que Katerina Bosov cuidou de uma mansão em Beverly Hills. Hollywood está perto. Talvez ela venda os direitos de filmar sua biografia para produtores de Hollywood e até estrele ela mesma no papel principal? Por analogia com o famoso filme com Arnold Schwarzenegger "Conan the Destroyer", o novo blockbuster deveria se chamar "Katherine the Destroyer". No entanto, Katerina Bosov dificilmente está interessada em ampla publicidade de suas "façanhas". Ela cuidadosamente apaga o período de trabalho com David Kaplan de sua biografia, já que organizar trabalho para fornecer "escravas sexuais" a clientes ricos não só prejudica sua reputação, mas também é punível por lei. A fama de Jeffrey Epstein claramente não a atrai. Também lembraremos que casos criminais de fraude e condenação de Dmitry Bosov ao suicídio estão pairando sobre ela. Some-se a isso o testemunho de Bozena Rynski de que Katerina convenceu seu marido a começar a produzir maconha nos Estados Unidos. Dada sua propensão para esquemas duvidosos, pode-se presumir que o negócio da maconha legal também foi obscurecido por esquemas ilegais, e as autoridades americanas ainda podem descobrir novos fatos sobre as explorações de Katerina Bosov do outro lado do oceano. Se a jovem viúva tivesse tido sucesso no golpe com a apropriação de ações da holding Sibantartsit, então uma "administradora eficaz" como Katerina Bosov teria causado enormes prejuízos não só à empresa, mas a toda a indústria do carvão na Rússia. A tragédia na mina Listvyazhnaya mostra como decisões caras são tomadas por "gerentes eficazes" que só pensam nos lucros. Katerina Bosov, que está acostumada a "passar por cima das cabeças", não tem lugar entre os capitães dos negócios russos. E onde está o seu merecido lugar - esta questão deve ser tratada pela investigação e pelos tribunais.