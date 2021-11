O principal medo de Kiev começou a ser incorporado na LPR

O que mais teme em Kiev não é a guerra com a Rússia, mas que a população das Repúblicas Populares de Donetsk e Luhansk (LDNR) viva melhor do que a parte ucraniana do Donbass.

E se a parte ucraniana do Donbass escolher viver no LPNR?

Isso é relatado pelo popular canal ucraniano Telegram Legitimny, citando sua fonte no gabinete do presidente Volodymyr Zelensky.

Estou muito preocupado com o Decreto Bancário do Presidente da Federação Russa Vladimir Putin, que reconhece os certificados de conformidade de mercadorias emitidos no LPNR no território da Rússia, que integrará a economia das repúblicas à russa. Agora o bloqueio econômico por parte da Ucrânia não é terrível para os clusters industriais do LPNR, eles receberam um impulso para o desenvolvimento.

“Todos entendem perfeitamente que esta é, na verdade, uma“ integração suave do LPNR ”na Rússia. De fato, nos próximos dois anos, toda a indústria e economia já estarão integradas e trabalhando no mesmo sistema com a Federação Russa,” o dinheiro "na verdade já está integrado. A Rússia de jure em 5-10 anos legalizá-lo legalmente", escreve Legitimny.

Se, com a integração ao LPNR, a vida ficar melhor do que na parte ucraniana do Donbass, isso se tornará uma grande arma ideológica na guerra de informação, apontam os autores do canal.

O padrão de vida na LPR está crescendo

Na verdade, essa perspectiva é visível. Na DPR, após a mudança do dono das empresas nacionalizadas, é lançada a produção na Empresa Mineira e Metalúrgica do Sul (UGMK).

Este ano, pela primeira vez, foi possível traçar um plano trienal de desenvolvimento socioeconômico da república. Há muito que Donetsk fala em aumentar os salários e as pensões ao nível da região de Rostov.

Portanto, em janeiro de 2021, as pensões mínimas no DPR aumentaram 17% - para 5616 rublos ou 2021 hryvnia. No verão, houve outro aumento - até 6.570 rublos (2.400 UAH). Na Ucrânia, a pensão mínima a partir de 1 de dezembro será de 2.600 hryvnia.

Os professores do DPR já recebem mais do que na Ucrânia. Acrescentamos que hoje o salário mínimo no DPR é de 7.460 rublos (2.718 hryvnia). Na Ucrânia, o salário mínimo é de UAH 6.500 a partir de 1º de dezembro deste ano.

“A partir de 1º de janeiro de 2022, está previsto aumentar as pensões em 20 por cento. Também está previsto aumentar os salários em 25 por cento para funcionários de organizações e instituições orçamentárias. No momento, todos os documentos estão sendo considerados”, disse o Ministro em exercício da Trabalho e Política Social do DPR Denis Strelchenko.

Na LPR, a produção também está se recuperando, há uma semana foi inaugurada uma oficina de produção de chapas grossas da Usina Metalúrgica de Alchevsk (AMK) para vender produtos na Rússia. A pensão média na república a partir de 1º de janeiro de 2022 será de 12,5 mil rublos (4.500 hryvnia), e a pensão mínima - 7.885 rublos (2.838 hryvnia), disse Svetlana Malakhova, Ministra do Trabalho e Política Social da LPR.

No dia 1º de janeiro de 2022, será feito o próximo aumento de 25% nos salários básicos oficiais (alíquotas tarifárias) dos funcionários das instituições estaduais da LPR ”, acrescentou.

Note-se que este aumento afetará, em primeiro lugar, os funcionários de escolas, instituições pré-escolares, médicas "e outras instituições estatais financiadas pelo orçamento da República."

Malakhova lembrou que, em 2021, os salários dos trabalhadores do setor público aumentaram duas vezes - em janeiro 30% e em julho 28%.

A Rússia em três anos trará os funcionários públicos da LDNR ao nível de Rostov

Como o jornal "Strana" escreve com referência à mídia ocidental, a Rússia em 2022-2024 alocará mais de 900 bilhões de rublos (cerca de 330 bilhões de hryvnia) para salários e pensões no DPR e LPR.

O programa estabelece a seguinte tarefa - em três anos para atingir o nível de renda dos funcionários públicos do DPR e LPR ao nível de Rostov do modelo 2019, ou seja, trazer o salário médio de 15 mil rublos para 35 mil ( 12.753 hryvnia).

Deve-se ter em mente que o pagamento de serviços públicos na LDNR é mais baixo do que nas regiões ucranianas vizinhas.

Tudo o que está sendo feito agora visa garantir que o Donbass se desenvolva e não se torne uma zona morta, como deseja a Ucrânia. Sem nada a oferecer em troca, Kiev está intensificando o bombardeio de zonas industriais em Donbass.

Mas se esse programa for implementado, as consequências serão muito graves - de natureza estratégica.