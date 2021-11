Projeto "20 ideias": como atrair investimentos para a Rússia

Atrair investimento estrangeiro para a economia russa ainda é uma das tarefas urgentes. E não há nada de vergonhoso nisso, pois todos os estados do mundo a atração de investimentos é um dos principais motores do desenvolvimento econômico. A Rússia não é exceção aqui. Mas como fazer isso é o tema do projeto "20 ideias para o desenvolvimento da Rússia", cujo autor é o empresário Dmitry Davydov.

Não é tão ruim, mas não é brilhante: como estão as coisas com o investimento estrangeiro

De acordo com um estudo da EY, apresentado no Fórum Econômico de São Petersburgo em junho deste ano, nosso país ficou em 11º lugar entre os países mais atraentes para o investimento estrangeiro direto na Europa. O resultado não é o mais notável, mas também não é o pior.

Redução dos projetos de investimento

O verdadeiro problema é a redução dos projetos de investimento no território do nosso país.

"Em 2020, os investidores estrangeiros investiram em 141 projetos na Federação Russa. Em comparação com 2019, o número de IED (investimento estrangeiro direto) na Rússia diminuiu 26 por cento", disse o estudo.

Sim, isso se compara ao desempenho de outros países europeus, onde o IED caiu em média 21 por cento. Claro, a pandemia de coronavírus também afetou, não há como escapar disso. Mas, ainda assim, este não é o caso quando você deve se referir ao fato de que os outros não estão indo muito bem.

Dados do BCR

Você também pode recuperar os dados do Banco Central da Rússia. No ano passado, o investimento estrangeiro direto caiu quatro vezes, para US $ 9,2 bilhões. Para efeito de comparação, em 2013, o volume de investimento estrangeiro na economia russa foi de US $ 70 bilhões. Ou seja, uma diminuição de quase oito vezes. E é improvável que a situação mude para melhor este ano.

O que o projeto "20 ideias para o desenvolvimento da Rússia" oferece

O autor do projeto "20 ideias para o desenvolvimento da Rússia", o empresário Dmitry Davydov acredita que um programa abrangente é necessário para atrair investimentos estrangeiros para a economia russa. E não apenas conta, mas oferece opções para a aparência deste programa.

Deve-se notar desde já que o próprio Dmitry Davydov observa que as iniciativas que ele propõe não têm chance de ser implementadas sem o apoio do Estado. Em primeiro lugar, a nível legislativo. O autor de "20 Idéias" enfatiza que não busca publicidade e ganho financeiro. Mas ele exorta as autoridades a prestarem atenção ao que ele está propondo.

E agora sobre o que Dmitry Davydov oferece.

Ele acredita que é preciso criar um ambiente tributário confortável.

Em sua opinião, para isso é necessário prever taxas mínimas para todos os tipos de impostos para as empresas que investem na produção na Rússia. Além disso, por um período de 30 a 50 anos.

O empresário acredita que desta forma é possível atrair empresas para o desenvolvimento de indústrias que simplesmente não existem na Rússia agora. E serão voltados para a exportação. Como carros com volante à direita. Embora, é claro, estejamos falando sobre o desenvolvimento de indústrias orientadas tanto para o mercado russo quanto para a exportação para outros países.

Outra ideia é alinhar o nível das regiões.

Entende-se que empresas com regime tributário preferencial não podem ser abertas em Moscou, São Petersburgo e em um raio de até 500 quilômetros dessas cidades. Assim, acredita Dmitry Davydov, serão criadas condições para melhorar o padrão de vida e a atratividade para viver em outras regiões.

As informações sobre o país onde o dinheiro será investido desempenham um papel importante para os investidores em potencial. Dmitry Davydov se propõe a criar um portal, cujas informações devem ser traduzidas para as línguas mais populares do mundo.

E neste portal para fornecer informações abrangentes sobre vários aspectos relacionados a fazer negócios na Federação Russa.

E mais uma ideia: um portal de investidores

Por exemplo, a primeira seção do portal deve relatar todas as mudanças na legislação a favor dos investidores.

"Esta seção conterá notícias sobre todas as mudanças na legislação e regulamentação que simplificam a atividade empresarial, bem como todas as preferências e benefícios para os empresários", - diz o site do projeto "20 ideias para o desenvolvimento da Rússia."

A segunda seção pode conter informações sobre projetos interessantes para investidores.

Propõe-se fornecer informações por setor e por região onde os investidores poderiam e gostariam de trabalhar.

A terceira seção contém informações de caráter social que dizem respeito aos investidores.

Por exemplo, a luta contra o crime e a corrupção.

A quarta seção falaria sobre as empresas russas que procuram investidores para desenvolver seus negócios.

E na quinta seção, pode-se falar sobre exemplos de investimentos bem-sucedidos na Rússia.

Além disso, o portal pode organizar um serviço de suporte 24 horas por dia, ao qual os potenciais investidores podem recorrer se estiverem interessados ​​em quaisquer nuances.

Esta é apenas uma pequena parte das iniciativas propostas por Dmitry Davydov. E essas iniciativas não se referem apenas a como atrair investimentos estrangeiros. Estamos falando sobre todas as esferas da vida socioeconômica da Rússia. Mais detalhes podem ser encontrados no site do projeto "20 ideias para o desenvolvimento da Rússia".