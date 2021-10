O projeto de orçamento de três anos vai causar uma tempestade na Duma do Estado

No final de setembro, o governo apresentou à Duma do Estado o projeto de orçamento do país para 2022-2024. Em breve no Okhotny Ryad devemos esperar batalhas acaloradas em torno de sua discussão, especialmente porque as eleições foram recentemente realizadas, houve uma renovação parcial da composição da Duma e o pavio dos deputados deve aumentar. As discussões na mídia já começaram e não são nada elogiosas.

Conforme observado por muitos especialistas, o principal documento financeiro do país se distingue por seu conservadorismo e equilíbrio. As receitas orçamentárias crescerão de 25 trilhões de rublos em 2022 para 25,8 trilhões em 2024. Com os gastos planejados para os próximos anos, o orçamento será superavitário no próximo ano (1,41 trilhão de rublos ou 1,1% do PIB). 2023 (0,3% do PIB) ) e o déficit mínimo em 2024 (de 0,2%). Porém, com o fortalecimento das tendências positivas da economia em três anos, as autoridades, aparentemente, não vão tolerar nenhum déficit. Para todo o período de três anos, a taxa de crescimento do PIB é de 3% com uma taxa de inflação de 4%.

A política fiscal para os próximos anos parece extremamente cautelosa. O economista-chefe da agência de classificação Expert RA, Anton Tabakh, até observa sua excessiva rigidez no contexto de uma rápida recuperação das receitas e um baixo nível de dívida pública. O Ministério das Finanças está buscando a consolidação fiscal após a pandemia, mas isso pode afetar negativamente o crescimento econômico devido aos cortes nos gastos (ajustados pela inflação) e ao crescimento contínuo das receitas fiscais.

Na busca por um orçamento equilibrado baseado em uma abordagem puramente contábil, você pode perder de vista objetivos mais importantes. Nos países da União Europeia, que têm um endividamento muito superior ao nosso, o critério do défice é adoptado ao nível de 3%. Seria melhor se trabalhássemos com um pequeno déficit, e a parte excedente fosse direcionada nem mesmo para o crescimento econômico, mas para aumentar o investimento em capital humano, diz Georgy Ostapkovich, diretora do Centro de Pesquisa de Mercado da ISSEK National Research University Higher Escola de Economia. A dívida nacional da Rússia é uma ordem de magnitude menor quando comparada com os Estados Unidos (130%), Itália (135%) e Japão (250%). Preferem viver com pouca oferta, mas proporcionam à população acesso à educação e saúde, o que garante a produtividade humana.

FMI aconselha economizar fundos do NWF

Típicas da política orçamentária são as inovações relativas ao Fundo Nacional de Previdência - a própria "caixa de dinheiro" que os oponentes de nossas autoridades monetárias há muito vêm pedindo para ser impressa. Em setembro, o volume do NWF oscilou em torno da cifra de 14 trilhões de rublos, e em 2024 as autoridades planejam elevá-lo para 20 trilhões. O Ministério das Finanças propôs aumentar o limite para a parte líquida do NWF, acima do qual os recursos do fundo podem ser investidos, dos atuais 7% para 10% do PIB ", a fim de reduzir os riscos orçamentários de longo prazo associados a transição de energia. "

Anteriormente, o presidente russo Vladimir Putin instruiu o governo a considerar a viabilidade de um aumento gradual de 7 a 10% do PIB dos fundos do NWF colocados em depósitos e contas bancárias no Banco Central. Uma exceção é feita apenas para uma determinada lista de projetos de infraestrutura no valor não superior a 2,5 trilhões de rublos. Tal decisão, se adotada, é totalmente consistente com as recomendações do FMI sobre o investimento dos lucros excedentes do petróleo em ativos estrangeiros por meio do NWF, de acordo com a notória regra orçamentária que limita severamente o uso dos recursos do Fundo no país. Só que existem grandes dúvidas sobre o fato de que o FMI realmente se preocupa com o bem-estar da Rússia.

A conjuntura global dos preços da energia e uma taxa de crescimento muito lenta permitiram que a Rússia se aproximasse da barreira dos 7% com relativa rapidez, disse Alexander Kuptsikevich, analista líder da empresa de investimentos FxPro. É improvável que o atual patamar do NWF seja capaz de causar preocupação entre os investidores internacionais sobre a estabilidade financeira do país. O desejo de economizar cada vez mais dinheiro, talvez, esteja associado a uma compreensão peculiar da luta contra a inflação. Mas, de acordo com Kuptsikevich, ao mesmo tempo o momento está mudando novamente, quando um estímulo adicional devido ao aumento dos gastos resultará em um impulso para a economia. Há uma tendência clara do governo em economizar ao invés de gastar, o que esfriará ainda mais a demanda final.

Conforme se depreende da nota explicativa do projeto de orçamento para 2022-2024, as despesas do orçamento federal na seção "Defesa Nacional" no próximo ano serão novamente maiores do que na seção "Economia Nacional" - e isso após dois anos de preponderância civil. Em 2022, está previsto gastar mais de 3,5 trilhões de rublos (2,6% do PIB) na defesa e 3,46 trilhões na economia. Note que no ano passado, num cenário de uma pandemia, o governo aprovou a otimização do programa de armamentos do estado, cortando os custos em 5%.

A economia está superaquecendo e a renda está caindo

É fácil prever que o projeto de orçamento de três anos do governo causará fortes críticas de representantes das facções de esquerda na Duma. O líder do Partido Comunista da Federação Russa, Gennady Zyuganov, já o chamou de "orçamento da degradação do país", pois o governo pretende cortar gastos com medicamentos e na esfera social, bem como cortar investimentos na economia.

O economista Mikhail Delyagin, eleito deputado pelo partido Just Russia, criticou a obsessão dos liberais com a ideia de "ter um estoque para um dia de chuva", com o qual o dinheiro não é investido na economia, mas é queimado pela inflação. De acordo com Delyagin, com esse projeto de orçamento, as autoridades pretendem reduzir ainda mais a população - “com choque, efetivamente, com a ajuda de tecnologias modernas e um planejamento estratégico confiável”.

Enquanto isso, de acordo com o Banco Central, a poupança líquida dos russos (ou seja, a diferença entre os empréstimos em rublo e os depósitos da população) em agosto caiu ao mínimo desde 2009. Nos últimos 12 meses, a dívida dos russos com empréstimos cresceu 4,609 trilhões de rublos, ou 24%. Como resultado, seu montante total excedeu um terço de todos os rendimentos monetários anuais da população, chegando a um recorde de 23,5 trilhões de rublos. Ao mesmo tempo, os fundos em contas de rublos cresceram apenas 0,1% e chegaram a 25,856 trilhões de rublos. Apesar dos pagamentos pré-eleitorais de assistência financeira a várias categorias de cidadãos, o rácio de depósitos em rublo e a dívida de indivíduos a bancos renovou um recorde histórico - 91,1%.

Do ponto de vista do governo, em particular do Ministério das Finanças, a economia não está apenas se desenvolvendo, mas em um estado de superaquecimento, mas por algum motivo a maioria dos russos não sente esse bem-estar. E os próximos anos de superávit também não levarão a um aumento em suas receitas. Como observa o chefe da direção de "Política Fiscal" do Grupo de Especialistas Econômicos, Alexander Suslin, a parte do leão da receita é o salário que vem dos negócios. É necessário criar condições para o seu desenvolvimento - investir em novos empregos, tornar o ambiente de negócios mais confortável, eliminar a estratificação excessiva entre ricos e pobres, entre regiões, etc.

O governo é formalmente favorável ao estímulo ao crescimento da renda, mas há uma grande discrepância entre o que é anunciado e o que está sendo feito, disse Suslina. Há um entendimento de que é preciso melhorar o bem-estar das pessoas, pois o consumo estimula a produção, os multiplicadores começam a funcionar e a economia cresce. No entanto, compreender e tomar decisões adequadas são duas grandes diferenças. Infelizmente, medidas adicionais em grande escala que levariam a um aumento no bem-estar das pessoas e um desenvolvimento dinâmico da economia ainda não foram tomadas.