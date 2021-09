Especialista: se o seu banco não ajudar a devolver o dinheiro, reclame ao Banco da Rússia

Dmitry Andreevich Ibragimov, representante do Banco Central, Chefe Adjunto do Departamento de Segurança da Informação do Diretório Principal do Banco da Rússia para o Distrito Federal Central, disse ao Pravda.Ru sobre os novos truques dos golpistas por telefone e como resistir a eles.

Golpistas não dormem

- Dmitry Andreevich, de acordo com o Banco da Rússia, no segundo trimestre deste ano, os cibercriminosos roubaram 3 bilhões de rublos das contas dos cidadãos. No ano passado, 18 bilhões de rublos. Como as pessoas caem nos truques dos golpistas?

- Os golpistas usam algoritmos personalizados para uma pessoa específica. Por exemplo, uma ligação do banco em nome do serviço de segurança informando que seus fundos estão em risco, vamos salvá-los, transferi-los para uma conta reserva. Quando nos tornamos mais alfabetizados, paramos de acreditar, os golpistas mudam os algoritmos. Eles já podem ligar em nome das agências de aplicação da lei e intimidar. Eles podem ligar em nome de Roskomnadzor e dizer que sua conta em "Serviços do Estado" foi hackeada.

Existem esquemas de mão dupla, quando o suposto criminoso liga pela primeira vez, ameaça a propriedade, a vida. Uma pessoa está naturalmente assustada. Depois disso, um suposto policial liga e se oferece para participar da prisão de um elemento criminoso: transferir fundos como resgate.

Os fraudadores usam truques psicológicos para desequilibrar uma pessoa:

te deixa com medo

ficar com raiva

brincar com o sentimento de ganância.

Se for uma pessoa idosa, é mais fácil assustá-la, polvilhar seus cérebros com novos termos e leis. Se for um homem jovem, será oferecida uma operação arriscada com um ganho fabuloso.

Além disso, os golpistas usam uma agenda de informações. Ou seja, assim que aparecer a informação de que as pessoas têm direito a algum tipo de pagamento, imediatamente aparecem os sites clones com informações sobre como receber os pagamentos. O chamado começa: você deveria, você sabe, mas agora o site do "Gosuslug" não está funcionando, deixe-nos ajudá-lo.

Truques técnicos, programas de bot são usados. Vários tipos de configuração são usados: eles supostamente enviam uma decisão de um tribunal ou do Banco da Rússia. Números de telefone falsos para o identificador.

- Melhor desligar imediatamente e ligar para o banco onde você tem uma conta?

- Claro. Um sinal alarmante que deve alertá-lo é o fato de você ficar psicologicamente incômodo, eles te pressionam, te assustam, te fazem tomar uma decisão urgente, não te dão tempo para pensar. Melhor dizer: "Obrigado. Eu entendi tudo. Deixe-me ligar de volta agora." Não importa quem ele pareça ser: um investigador, um funcionário do Monitoramento Financeiro. Prenda o fôlego, pense se isso pudesse ser, encontre a organização em nome da qual eles ligaram, pergunte: "Eles me ligaram, poderia ser?" Além disso, é importante não retornar a ligação no número de onde ligou, mas sim localizar o número de telefone para ligações no site oficial da Internet.

- Uma pessoa real pode ligar do banco para algum negócio?

- Sim, um banco comercial com o qual uma pessoa tenha um acordo pode recorrer a um cidadão com alguma dúvida ou publicidade de serviços financeiros. Mas você precisa entender que o banco tem todas as informações sobre você, que você deu para o banco quando assinou o contrato.

A operadora não deve exigir nenhuma informação adicional na conversa: número do cartão, código CVV, código de SMS. O banco tem todas essas informações.

A única opção é quando você mesmo se inscreve no banco, o banco precisa confirmar sua identidade. Em seguida, a palavra de código é solicitada. Ou seja, apenas se você ligar para o banco, e o banco precisar ter certeza de que é você, e não aquele que se apresenta como você.

O Banco da Rússia não entra em contato com indivíduos de forma alguma. Exclusivamente a pedido de pessoas. E prepara uma resposta escrita. Um funcionário do Banco Central vai ligar para o cidadão e não vai contar nada.

Cuidado

- Dmitry Andreevich, como resistir aos fraudadores?

- O principal conselho é vigilância e ceticismo interno. Você não precisa confiar imediatamente em uma pessoa que:

te chamei pelo nome e patronímico,

anuncia o posto e cita ameaçadoramente o artigo do Código Penal.

Você não precisa correr imediatamente para o caixa eletrônico quando eles lhe disserem: "Seu parente está com problemas" ou: "Então, vejo como seus fundos fluíram para os golpistas."

Ou seja, uma mente fria, entender que o banco tem tecnologia para bloquear uma transação que ele considera fraudulenta, e entrar em contato com o cliente em até dois dias.

Mas se for a pessoa que realiza a operação, o banco é obrigado a fazer a operação que o cliente lhe indicou, porque isso está escrito no contrato.

Mantendo a mente fria, você deve ouvir as informações, lembrar e ligar de volta para você mesmo. Se você não tiver certeza sobre algo, consulte alguém. Ligue, para esclarecer se houve tal informação, se algo aconteceu. Se já está sendo realizada uma operação não autorizada, ou seja, você vê que o dinheiro está saindo, definitivamente deve informar ao banco que a operação não está autorizada.

- O número está escrito no verso do cartão em letras pequenas?

- No mapa, no site oficial da Internet, é melhor ainda anotar no celular, para não olhar mais. E já junto com um bancário para atuar.

Em qualquer caso, se o dinheiro acabou, você precisa entrar em contato com a polícia, escrever uma declaração de que um crime foi cometido.

Este crime ainda será investigado e os fraudadores serão apanhados. Existem muitos exemplos quando o dinheiro é devolvido pela polícia. Se você acha que o banco não interage adequadamente com você, não ajuda, você pode registrar uma reclamação através da recepção da autoridade de supervisão do Banco da Rússia, através do site cbr.ru, que o banco não lhe fornece assistência em tal situação.

- Em geral, você só precisa ter mais cuidado consigo mesmo?

- Infelizmente, o elo mais fraco de toda essa situação é a pessoa. Se for difícil e caro invadir um equipamento, será muito mais fácil para os fraudadores quebrar uma pessoa, fazê-la acreditar, fornecer informações confidenciais e voluntariamente dar todo o dinheiro.

