Makhlai tenta culpar Uralchem ​​pelos problemas de Togliattiazot

O fugitivo dono da Togliattiazot, Sergei Makhlai, está mais uma vez sob os holofotes da mídia russa.

Desta vez, o interesse deles foi aparentemente despertado por publicações patrocinadas por Makhlai, nas quais um empresário escondido no exterior acusa pessoas completamente diferentes de seus crimes. Os detalhes são publicados abaixo.

Recentemente, alguns meios de comunicação russos sugeriram que o gigante químico Togliattiazot precisa de uma mudança de propriedade, já que os atuais principais proprietários da fábrica, chefiados por Sergei Makhlai, arruinaram o enorme empreendimento, sangraram financeiramente e o transformaram em um terreno fértil para crime.

Isso assustou seriamente Makhlai, que se apressou em se justificar e, como dizem, "passar de uma cabeça doente para uma saudável".

"O único Togliattiazot, que foi dilacerado por conflitos corporativos nos últimos dez anos, apareceu novamente na imprensa esta semana", - com essas palavras começa uma das publicações patrocinadas por Makhlai.

Empresa única

ToAZ é uma empresa verdadeiramente única. Nenhuma outra holding química na Rússia tem uma capacidade de produção de amônia tão gigante. Nos últimos 30 anos, nenhuma fábrica de produtos químicos na Rússia experimentou um roubo tão desenfreado e direto, nenhum proprietário de uma fábrica de produtos químicos na Rússia está escondido no exterior e tem tantos casos criminais graves.

De acordo com Makhlai, a raiz dos problemas do ToAZ não é, de forma alguma, peculato massivo, evasão fiscal, lavagem de dinheiro, corrupção e desrespeito às normas de segurança industrial, não.

“... a esmagadora maioria das dificuldades e escândalos que acompanham as atividades da empresa são consequência direta da presença da UralChem na estrutura de seus acionistas”, afirma Makhlai.

A UralChem adquiriu uma participação minoritária na ToAZ em 2008, o que foi uma surpresa desagradável para os proprietários. A UralChem contou com bons dividendos, porque em 2007 pagou 30 rublos por ação. Mas em 2008-2010. o montante dos dividendos diminuiu várias vezes e em 2009 não foram pagos de todo. O acionista minoritário começou a imaginar qual era a razão para tal baixa eficiência, já que os fracos indicadores financeiros do ToAZ não correspondiam à sua capacidade de produção. Isso sugeriu que o roubo estava ocorrendo na empresa. O acionista minoritário apresentou uma declaração ao RF IC e, como se viu, não foi em vão.

Fraude por peculato

Como resultado, no final de 2012, o Comitê de Investigação da Federação Russa abriu um processo criminal contra os beneficiários do ToAZ pelo fato de fraude por peculato. Assim, o acionista minoritário tornou-se um sério obstáculo no caminho para a retirada ilegal dos lucros do ToAZ para as costas de Makhlai e seus cúmplices, tornando-se seu odiado oponente. Makhlai tem uma atitude muito estranha em relação à própria instituição das sociedades anônimas. Do ponto de vista dele, se ele tem uma participação majoritária, então a fábrica pertence completamente a ele, e os acionistas minoritários são um incômodo irritante.

Não é à toa que, em entrevista à mídia, ele pergunta com surpresa: "Como um empresário pode roubar de si mesmo?"

No entanto, de acordo com a Lei da Federação Russa "Sobre Sociedades por Ações" e o Código Civil da Federação Russa, a propriedade de uma sociedade por ações e seus rendimentos pertencem à empresa, e não aos seus acionistas. Os acionistas têm apenas o direito de participar na distribuição e gestão dos lucros da empresa. Mas Makhlai não quer reconhecer a legislação russa, nem o ToAZ tem outros acionistas. Conseqüentemente, ele rouba da empresa, dos acionistas minoritários e do Estado, sem pagar impostos sobre os bens roubados.

"Foi a pressão da UralChem que levou ao surgimento de muitos processos criminais tensos contra a usina e seus líderes. A maioria deles terminou em nada ou desabou no tribunal, e Togliattiazot continua a apresentar lucros multibilionários e a pagar enormes impostos aos estado, apesar de todas as dificuldades que um conflito corporativo cria ", escrevem os autores contratados por Makhlai.

Fantasias

Aqui, eles passam abertamente as fantasias de Makhlai como realidade. Como parte de um caso de fraude criminal, uma série de evidências foi coletada em mais de 500 volumes, incluindo documentos, correspondência oficial e inúmeros depoimentos. Tudo isso permitiu ao tribunal analisar detalhadamente o esquema de peculato desenvolvido por Makhlai e seus cúmplices. A ToAZ vendia seus produtos 20-40% mais baratos para a empresa offshore suíça afiliada a Makhlai e seus cúmplices, que, por sua vez, os revendiam no mercado mundial a um preço justo. Assim, uma parte significativa dos lucros do ToAZ foi roubada, os acionistas minoritários não receberam dividendos e os impostos não foram pagos na Rússia. Quanto aos impostos, eles tiveram que ser exigidos de Makhlai por meio de todos os tribunais. Somente em 2009-2013, 3 bilhões de rublos foram recuperados do ToAZ por meio do tribunal. impostos não pagos.

Como resultado, em 5 de julho de 2019, o Tribunal Distrital de Komsomolsk de Togliatti considerou Sergei Makhlai, seu pai Vladimir Makhlai, seus sócios suíços Andrew Tsivi, Beat Ruprecht e o ex-diretor geral da ToAZ Yevgeny Korolev culpados de fraude em grande escala cometida por um grupo de pessoas por conspiração anterior ... Como todos os condenados estão escondidos no exterior, o veredicto foi dado à revelia. Os fraudadores receberam 8,5-9 anos de prisão. Eles também foram condenados a pagar uma indenização às vítimas no valor do custo dos produtos roubados: 77,3 bilhões de rublos. - diretamente para ToAZ e 10,3 bilhões de rublos. - "UralKhim", que foram reconhecidos como vítimas. Makhlai nem pensou em compensar o dano. Chegou ao ponto que, em agosto de 2021, Makhlai foi declarado falido pelo tribunal, e sua propriedade na Rússia e no exterior será presa e vendida para pagamento de indenização.

Desde então, o número de processos criminais em que Sergei Makhlai é a principal pessoa envolvida só aumentou. Em relação a ele e outras pessoas associadas ao ToAZ, o RF IC iniciou e está investigando casos criminais sobre a organização de uma comunidade criminosa e sua participação (parte 3 do artigo 210 do Código Penal da Federação Russa), não pagamento de impostos em uma escala especialmente grande (parte 2 do artigo 199 do Código Penal da Federação Russa) e dar suborno em grande escala (parte 3 do artigo 30 e parte 5 do artigo 291 do Código Penal da Federação Russa).

No caso de suborno, em 9 de junho de 2021, o ex-chefe do Togliattimbank de propriedade de Makhlai, Alexander Popov, foi considerado culpado, que tentou transferir um suborno de US $ 2 milhões para a Suprema Corte da Federação Russa para cancelar a decisão sobre impostos adicionais ao ToAZ para 2010. O ex-banqueiro foi condenado a 7,5 anos em uma colônia de regime estrito e Makhlai está sendo processado como cliente do crime.

Quanto ao "lucro multibilionário" e aos "impostos gigantescos" - não há nada de surpreendente aqui, já que a ToAZ vende 30% de seus produtos no mercado interno, onde o furto é dificultado por estrita fiscalização do Estado. A questão toda está no montante desses lucros e desses impostos. Surpreendentemente, Makhlai parece se oferecer para dizer "obrigado" por não ter roubado tudo.

Negando a corrupção, Makhlai argumenta que o colapso de toda uma série de processos criminais na década de 2000 não foi devido à influência corrupta sobre as autoridades policiais e judiciais, mas supostamente devido à falta de corpus delicti ou evidências. No início, os Makhlays conseguiram envolver deputados, senadores, "especialistas" e juízes em sua órbita corrupta. Quando em 2012 o RF IC abriu um processo criminal por fraude no ToAZ, pessoas que não tinham ligação nem com a justiça, nem com Togliatti, nem com a indústria química, mas com grandes nomes e altos cargos, de repente começaram a exigir a rescisão do investigação contra os oligarcas fugitivos, o que leva a certas reflexões sobre sua motivação. Entre eles, por exemplo, o ex-senador de Mari El Alexander Torshin, a deputada comunista Tamara Pletneva, diretora do "Centro de Informação Política" Alexei Mukhin e muitos outros. Os tribunais russos às vezes tomavam decisões estranhas que favoreciam os Makhlai. Assim, quando as autoridades fiscais adicionaram impostos ao ToAZ, o juiz do Tribunal de Arbitragem Federal do Distrito de Moscou V.A.Cherpukhina cancelou essa decisão. Como resultado, os impostos do ToAZ ainda eram cobrados e, para a juíza Cherpukhina, essa história se tornou um dos motivos de sua demissão com um escândalo grandioso. E quando os investigadores tentaram obter a petição para a prisão do diretor geral de ToAZ Korolev, o Tribunal Regional de Nizhny Novgorod, representado pelo juiz M.V. Yurin, recusou-os sem motivos suficientes. A estranha decisão causou perplexidade entre os colegas de Yurin e foi posteriormente cancelada, mas àquela altura Korolev já havia conseguido escapar. Sanções foram aplicadas a Yurin.

Competência dos juízes questionada

“Embora advogados profissionais, justamente, inequivocamente falem sobre decisões ilegais dos tribunais e, pelo menos, a baixa qualificação dos juízes que tomam tais decisões contra o TOAZ ou seus líderes”, dizem os artigos publicados por ordem de Makhlai.

Aparentemente, "advogados profissionais" são advogados caros para Makhlai e outros réus no caso criminal, que no tribunal não poderiam se opor a 500 volumes de evidências da culpa de seus clientes, e as acusações de "baixa qualificação" são o resultado da decepção em a integridade dos juízes.

“No entanto, desde 2012, o ToAZ alocou mais de 50 bilhões de rublos para modernizar e melhorar a eficiência da produção”, Makhlai tenta nos convencer.

Mas isso é mentira, a fábrica nunca viu tanto dinheiro. Em média, o ToAZ gasta não mais do que 10-15 milhões de rublos por ano para esses fins, apenas para evitar que equipamentos e infraestrutura entrem em colapso completamente.

Enquanto isso, há 10 anos, foi amplamente divulgado os resultados muito deploráveis ​​da auditoria de segurança industrial em ToAZ, realizada pela Rostekhnadzor. 550 violações graves de segurança industrial e proteção do trabalho foram reveladas. Um reexame em 2012 mostrou que nenhuma conclusão foi tirada e até mesmo medidas de emergência não foram tomadas. Em quatro das sete unidades de amônia, as descargas de gases combustíveis foram enviadas para a atmosfera sem purificação. Os gasodutos principais atingiram sua vida útil segura, não sendo efetuadas suas revisões e reparos. E há centenas de violações desse tipo na empresa.

10 anos se passaram desde então, mas a situação não melhorou.

Em 2019, outra inspeção da Rostechnadzor revelou mais de 360 ​​violações graves no campo da segurança industrial e proteção do trabalho. Trabalhadores de vez em quando relatam oleodutos com vazamento caindo de viadutos, através dos quais fluem ácidos, álcalis e amônia, cabos desencapados e fundações em ruínas de unidades e fornos.

Em 2018, ocorreu um fenômeno inédito para o setor: uma explosão de 3.000 metros cúbicos de gás natural ocorreu no forno de reforma da unidade de amônia nº 4, mas por um acaso feliz ninguém se feriu. A explosão foi causada pelas válvulas de bloqueio chinesas falsificadas fornecidas pela empresa americana Sergey Makhlai e sua esposa AM&JH Industries Services, de acordo com documentos comprados como produtos europeus caros. Não é difícil adivinhar para onde foi a diferença de preço.

É aqui que a história sobre segurança industrial do jeito de Makhlaev pode ser completada. Mas, recentemente, o diretor geral do ToAZ, Dmitry Mezheedov, ordenou a instalação da maioria dos tubos antigos que sobreviveram à explosão na fornalha. Até agora, isso é tudo o que Makhlai e seus protegidos em ToAZ fizeram em três anos para retornar a unidade de amônia de emergência à operação. E o cargo de engenheiro-chefe, destinado a monitorar as condições técnicas da empresa, foi abolido por completo na ToAZ.

O triste resultado desta política é uma série de acidentes em grupo no ToAZ na primavera de 2020, quando três trabalhadores morreram em vários incidentes em questão de semanas. A reação da direção da fábrica é silenciar as tragédias e impedir uma investigação.

De acordo com Makhlai, o ToAZ vem quebrando seus próprios recordes de produção há vários anos. Mas embora o ToAZ realmente bata seus recordes de produção, ele o faz devido à rejeição quase completa dos reparos anuais de paralisação. Em outras palavras, o equipamento e a infraestrutura estão desgastados e os trabalhadores por sua própria conta e risco. Se ao menos Makhlai não ficasse desapontado com a próxima quantia que caiu em sua conta offshore. Ano após ano, a gestão do ToAZ anuncia novos investimentos multibilionários, cujos resultados não são ouvidos. Ou seja, existe RP, mas nenhum resultado.

De acordo com Makhlai, os trabalhadores do ToAZ recebem salários decentes pelo seu trabalho e pelos riscos associados a ele.

“Na realidade, o salário médio em uma empresa é de 57 mil rublos, é indexado anualmente e há muito tempo está à frente do salário médio na região de Samara (em 2020 era de 49 mil rublos). Habitação, e seu próprio jardim de infância e muito mais mais) - alguns dos melhores da região, "- lêem os artigos.

Mas é interessante como eles calcularam esses 57 mil rublos. Talvez calculando a média entre o salário de apparatchiks qualificados e o salário do diretor geral de 4 milhões de rublos. por mês, sem contar centenas de milhões de bônus anuais e a mesma remuneração por fazer parte do conselho de administração? O fato de Makhlai estar seriamente tentando mostrar sua política de VHI e jardim de infância mostra há quanto tempo ele não está na Rússia. O jardim de infância e o seguro médico voluntário e os serviços de habitação estão incluídos no acordo coletivo em quase todas as grandes empresas russas. Mas no ToAZ, segundo os trabalhadores, a remuneração pelo resultado é constantemente cortada. Como deixar de lembrar que o ex-diretor geral da ToAZ Mezheedov no final de 2020 privou os trabalhadores do 13º salário, pois supostamente “a diretoria não teve tempo de aprovar”. É digno de nota que os diretores extremamente ocupados do ToAZ tiveram tempo para aprovar e pagar os bônus gigantescos para si mesmos.

Neste contexto, Makhlai e seus protegidos em ToAZ desenvolveram muitos novos esquemas para retirar dinheiro da fábrica. Trata-se de contratos fictícios de construção e reparo, fretamento de navios e contratos de manutenção e muito mais. Na maioria dos casos, o esquema é extremamente simples - uma empresa de bolso disfarçada de empreiteira recebe um adiantamento de cerca de 70% do valor do contrato, mas na realidade não faz praticamente nada. O dinheiro é levado para o exterior e o trabalho executado pelos trabalhadores do ToAZ. Assim, de acordo com as estimativas mais conservadoras, mais de US $ 100 milhões por ano fluem da empresa para o offshore.

É a corrupção, o peculato e o envolvimento da alta direção da fábrica no crime hoje são os principais problemas do ToAZ, depois dos quais todos os demais são sorteados. Portanto, quem quer que se torne o novo dono da ToAZ, UralChem, de quem Makhlai e seus cúmplices tanto temem, qualquer outro investidor de perfil ou ele irá para o estado, este será um benefício indiscutível para a fábrica. Isso acabará com o esgotamento financeiro do ToAZ e com a negligência criminosa da segurança do trabalho na fábrica, e a própria empresa se desenvolverá em vez de servir como uma "vaca leiteira" sem fim para criminosos gananciosos que se escondem no exterior.

