Devagar mas seguro? As autoridades estão dando uma chance ao transporte "verde" na Rússia

A causa da proteção do clima requer sacrifício. A transição de motores de combustão para acionamentos elétricos na indústria automotiva não é uma tarefa fácil, devido ao nosso atraso perceptível nesta área. As autoridades do país anunciaram publicamente planos para criar "sua própria linha de veículos elétricos" e adotaram um conceito para o desenvolvimento do transporte elétrico na Rússia até 2030.

O papel dos encrenqueiros, como de costume, eram os países da União Europeia, que prometiam deixar de vender carros com motores de combustão interna até 2035. Israel, Japão e alguns estados dos EUA (por exemplo, Califórnia) estão entre eles. Os ambientalistas acreditam que, em termos de emissões de dióxido de carbono, o transporte terrestre segue imediatamente após a agricultura e a energia: representa um quinto do volume total. Só os automóveis de passageiros são responsáveis ​​por 12% de todas as emissões de carbono da UE.

Europa e transporte verde

A Europa tem muito do que se orgulhar quando se trata de transporte verde. Um milhão de veículos elétricos já foram trazidos para as estradas na Alemanha, mais da metade dos quais são carros totalmente elétricos, e o restante são híbridos de células de combustível. Em 2030, eles querem aumentar seu número para 14 milhões. No ano passado, foram vendidos mais de um milhão de veículos elétricos na União Europeia e, em dez anos, pelo menos 30 milhões deles deverão circular nas estradas do continente. A Noruega se destacou em particular, onde os carros ecológicos ultrapassaram todos os outros em vendas.

As montadoras ocidentais estão competindo para ver quem vai migrar primeiro para a produção de carros "verdes". A Ford está investindo um bilhão de dólares para construir uma fábrica na Alemanha e promete vender apenas veículos elétricos na Europa até 2030. Com uma ou outra diferença horária, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz e Porsche têm os mesmos planos. A Honda vai investir US $ 46 bilhões em desenvolvimento nos próximos 6 anos para produzir apenas veículos elétricos até 2040.

De acordo com a Associação dos Fabricantes Europeus de Automóveis (ACEA), em comparação com o ano passado em 2021, as vendas de veículos elétricos na Europa saltaram pela metade (7,5% do volume total), enquanto as vendas de gasolina e diesel caíram 10%. sobre a consciência ambiental. (embora presente), mas em medidas especiais de apoio aos compradores. As autoridades francesas fornecem subsídios generosos de 6 mil euros para os compradores felizes de um carro elétrico novo e pagam mil euros adicionais, mesmo na compra de carros elétricos usados. Assistência semelhante é fornecida a motoristas preocupados com o clima em países como Alemanha, Reino Unido e China. Além disso, centenas de milhares de postos de abastecimento elétricos são comissionados lá todos os anos.

Desconto de "linda longe"

As estatísticas de vendas de veículos elétricos na Rússia no contexto dos países desenvolvidos do mundo parecem bastante sombrias. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Econômico e Comércio, ao final de 2020, a quantidade de veículos elétricos no país chegava a 11 mil unidades, o que representa menos de 1% da frota total de veículos. Os modelos mais comuns em nosso país são Nissan (85%), seguido por Tesla (6%) e Mitsubishi (4%). A empresa KPMG, que fez sua pesquisa no ano passado, contabilizou na Rússia e menos ainda - apenas mil, já que levou em conta dados oficiais de importação, e não a quantidade de carros registrados no Ministério do Interior. Em qualquer caso, o número de carros ecológicos na Rússia é insignificante no contexto da frota de 45 milhões de automóveis de passageiros.

O estudo foi realizado em 25 países - europeus, asiáticos, americanos, australianos e neozelandeses. Seus autores derivaram um índice baseado na relação entre o número de veículos elétricos e a frota total de veículos do país, os investimentos em seu desenvolvimento, a disponibilidade de postos de abastecimento elétricos e a disposição dos cidadãos em mudar para carros elétricos mais caros. Assim, a Rússia ficou em 23º lugar com 1,8 pontos em 10. A situação é pior apenas na Índia e no Brasil. E se falamos sobre o desenvolvimento de tecnologias e inovações no transporte elétrico, a Rússia geralmente fica em último lugar.

Os entusiastas de carros na Rússia podem ser entendidos: os preços dos carros "verdes" são menores, mas não há medidas de apoio significativas para esse mercado. O modelo mais acessível - o Nissan Leaf 2012 - custa 450 mil rublos, o BMW Série 5 - 3,4 milhões e o Tesla de diferentes modelos custará de 4,7 a 11,6 milhões de rublos. Além disso, nos últimos 10 anos, o custo das baterias dos veículos elétricos diminuiu de 1110 para 137 dólares por quilowatt-hora. Curiosamente, o governo russo aprovou no ano passado um desconto de 25% para compradores de carros elétricos domésticos que custam no máximo 2,5 milhões de rublos. O problema é que eles ainda não são produzidos em nosso país, então o desconto virou um presente dos “lindos de longe”.

Imposto zerado

Mas na Rússia, o imposto de importação sobre carros "verdes" foi zerado, em algumas regiões seus proprietários foram isentos do pagamento do imposto de transporte. O governo está considerando benefícios como redução do custo das viagens em estradas com pedágio e estacionamento gratuito, mas não fala sobre subsídios monetários. Nossa rede de postos de recarga elétrica também está em sua infância: menos de 700 por 11 mil carros. Deve haver um para cada 10 carros elétricos, para que você possa carregar confortavelmente sem longas esperas nas filas.

Na saída - o primeiro carro elétrico russo

Em agosto, o primeiro-ministro Mikhail Mishustin aprovou um conceito para o desenvolvimento do transporte elétrico na Rússia até 2030 com um orçamento de quase 600 bilhões de rublos. Como resultado de sua implantação, dividida em duas etapas, a cada décimo carro que sai da linha de montagem deve ser elétrico e devem surgir 9.400 postos de recarga em todo o país. Além disso, está previsto o lançamento da produção de células para acumuladores e a construção de mil postos de abastecimento de hidrogênio.

No que diz respeito às medidas de estímulo ao mercado de transporte elétrico, existem programas de apoio à procura: arrendamento e crédito preferencial, incentivos fiscais ao transporte, etc. Para incentivar os investidores, o governo está pronto para celebrar lucrativos contratos especiais de investimento com os fabricantes. Nos próximos anos, medidas como viagens gratuitas em rodovias, a introdução de estacionamentos gratuitos para carros elétricos serão gradualmente introduzidas, eles estabelecerão uma participação mínima de suas vendas para montadoras e importadores e uma tarifa mínima para o uso de energia elétrica russa veículos para as necessidades do estado.

Com o lançamento da produção em série de seus próprios veículos elétricos na Rússia, ainda não deu certo. Ao ouvir dois projetos - um empresário Zetta, Denis Shchurovsky e "Kama", desenvolvido por "Kamaz" e a Universidade Politécnica de São Petersburgo. As coisas estão muito melhores com a produção em série e operação de ônibus elétricos. Kamaz, GAZ e Volgabas produzem trezentos deles anualmente. Cada vez mais ônibus elétricos da Empresa Estatal Unitária "Mosgortrans" podem ser vistos, por exemplo, nas ruas de Moscou: em julho deste ano havia mais de 700 deles.

A julgar pelas declarações e pelo conceito aprovado, o governo deseja seguir a tendência mundial de aumento da participação do transporte "verde". O principal é que as palavras não divergem das ações. Acontece que no ano passado a Zetta teve que adiar o lançamento da produção em série do carro elétrico russo City Modul 1, pois foi recusado um empréstimo do Fundo de Desenvolvimento Industrial. Na primavera deste ano, a imprensa noticiou a visita a Togliatti do chefe do Ministério da Indústria e Comércio Denis Manturov e seu encontro com representantes da Zetta. Talvez o envolvimento pessoal do ministro tenha dado um bom impulso ao projeto. De qualquer forma, em agosto soube-se que a produção em série do primeiro carro elétrico russo poderia ser lançada antes do final deste ano.

