O modelo neoliberal corre o risco de entrar em colapso

O hábito do Ocidente coletivo de falar ao resto do mundo em termos de superioridade moral é freqüentemente rejeitado. Além da moralidade da economia de mercado, democracia e direitos humanos, uma história com ecologia e neutralidade de carbono foi recentemente adicionada. Mas há dúvidas sobre o desinteresse das intenções de quem ensina.

Recentemente, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, achou por bem responder "com atenção" às conclusões do relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Fala sobre o perigo de um cenário de continuação do aquecimento do planeta, ameaçando desastres naturais. As emissões diárias reduzem as chances de evitar os piores impactos das mudanças climáticas, disse Blinken. Ele apelou aos estados com um apelo "para direcionar o mundo em tal caminho de desenvolvimento, no qual a limitação do aquecimento em 1,5 graus Celsius seja alcançável."

O chefe da Comissão de Política de Informação do Conselho da Federação, Alexei Pushkov, considerou essas chamadas vazias, alegando que há uma contradição muito grande entre as palavras e o que os Estados Unidos são e estão trazendo ao mundo. Essa superpotência incutiu uma opinião sobre a natureza ótima de seu modelo social e econômico, servindo de modelo para outros. E, infelizmente, a propaganda americana atingiu seu objetivo.

“Os Estados Unidos são um símbolo e um modelo completo de uma sociedade de consumo, que eles transformaram em uma meta global, - diz Alexei Pushkov. - Agora o mundo não está em posição de abandonar este modelo: toda a economia mundial, todos a produção mundial e toda a psicologia social mundial estão fechadas sobre ela. princípio - mais produção, mais escolha, mais consumo. Houve uma fetichização do crescimento econômico e o desejo de ganhar mais dinheiro. Esses são essencialmente os únicos objetivos que o capitalismo neoliberal oferece para o mundo moderno. "

Se os Estados Unidos e outros países desenvolvidos do Ocidente se contentassem com as delícias do neoliberalismo, não importa para onde ele fosse. Mas fizeram de tudo para globalizar seu modelo e hoje ele é capaz de explodir o planeta inteiro. De acordo com o senador Pushkov, as ex-colônias e semicolônias atrasadas, onde vive 40-50% da população mundial, principalmente Índia e China, embarcaram no caminho do consumo e produção rápidos. Não é justo exigir que eles restrinjam o desenvolvimento econômico em uma época "em que esses países apenas começaram a comer seus frutos". Pushkov oferece uma solução mais radical: mudar o próprio modelo global, que está levando a humanidade a um desastre natural.

Recursos para o "bilhão de ouro"

Aqui, a teoria do "bilhão de ouro" vem à mente, que é interpretada de maneiras diferentes. Ou um bilhão, representando a população dos países capitalistas desenvolvidos, ou um projeto para trazer o número de terráqueos para um bilhão entre os "melhores e dignos", porque a Terra, supostamente, não sobreviverá mais. Até o cientista inglês Thomas Malthus em 1798 em seu trabalho "The Experience of the Population Law" sugeriu que o crescimento natural contínuo da população esgotaria os recursos alimentares globais em meados do século XIX. Como a história mostra, nem tudo é tão simples e linear neste assunto.

Karl Marx observou que a superpopulação relativa na sociedade capitalista pode ocorrer sem crescimento populacional, mas como resultado de crises econômicas, crescimento da produtividade do trabalho, desigualdade social, etc. países com mão de obra barata são até lucrativos para o capital: pressão adicional é criada sobre os trabalhadores contratados para que trabalhem de forma mais intensa e com salários mais baixos.

Até o final do século passado, o principal consumidor de matérias-primas minerais era apenas o “bilhão de ouro” - cerca de um sétimo da humanidade vivendo em países desenvolvidos. Nas décadas de 70 e 80, consumiam 90% de todo o alumínio, 85% do cobre e 80% do níquel. Na década de 2000, a China passou a consumir mais de 1/5 do volume total de metais não ferrosos minerados no mundo, ultrapassando os Estados Unidos neste indicador. O famoso cientista americano Dennis Meadows observou que, de 1950 a 2000, o consumo de recursos energéticos não renováveis ​​pela humanidade aumentou 10 vezes, enquanto a população mundial - 2,5 vezes.

"Bilhão de ouro" consome a maior parte de todos os recursos do planeta, diz o cientista Sergei Kara-Murza. Se pelo menos metade dos 7 bilhões de seres humanos começarem a consumir recursos no mesmo volume, eles, muito provavelmente, não serão suficientes para todos. A China e outros países do terceiro mundo, vendo o exemplo da "cidade que brilha na colina", buscam o mesmo padrão de vida. Outra questão é se o planeta tem recursos suficientes para todos.

O Ocidente tende a manipular a consciência pública a fim de manter o "crescimento sustentável" em seus países e restringir o desenvolvimento de países vistos como apêndices de matéria-prima. Usando todos os meios de influência - da informação ao militar - eles os transformam em áreas para a localização de indústrias manufatureiras ambientalmente desfavoráveis, locais para armazenamento de lixo tóxico e uma fonte de mão de obra barata.

Acordo Verde

Em abril deste ano, especialistas da Faculdade de Economia Mundial e Assuntos Internacionais de HSE apresentaram ao público o relatório "Virando-se para a Natureza: a Nova Política Ambiental da Rússia no Contexto da Transformação Verde da Economia e Política Mundial". Um dos autores do relatório, chefe do Departamento de Economia Mundial da Escola Superior de Economia, Igor Makarov, tem certeza de que a causa de muitos problemas no mundo é o consumo ilimitado nos países ricos. Além disso, a solução da agenda ambiental deve estar atrelada à social, até a introdução de impostos adicionais “sobre os consumidores de excedentes de bens naturais”.

De acordo com Dmitry Suslov, vice-diretor do Centro de Estudos Europeus e Mundiais Abrangentes da Escola Superior de Economia, nossa agenda ambiental deve ser diferente da ocidental e não deve se limitar aos problemas do clima e do aquecimento global. Em contraste com a abordagem ocidental, quando toda a culpa pelas mudanças climáticas é dos produtores de produtos intensivos em carbono, é necessário insistir na responsabilidade igual tanto dos produtores quanto dos consumidores do Ocidente, o que seria mais justo.

O relatório enfatiza que os países desenvolvidos, introduzindo regulamentações de carbono, em grande parte resolvem seus problemas ambientais transferindo-os para o mundo em desenvolvimento. Eles não apenas não fornecem apoio adequado aos países em desenvolvimento no desenvolvimento de sua produção mais limpa, mas às vezes usam padrões ambientais como uma ferramenta de competição. No entanto, essa abordagem é estreita e limitada, uma vez que muitos problemas são de escala planetária.

Os ambiciosos e caros planos da União Europeia para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa isoladamente de outros países são improdutivos, porque a UE é responsável por apenas 9% das emissões. Um efeito positivo na luta contra as mudanças climáticas só pode ser alcançado se o financiamento "verde" para o período de transição começar a funcionar em todo o mundo e se os países desenvolvidos começarem a reduzir não só a produção, mas também o consumo de produtos "sujos". É por isso que nossos especialistas estão propondo um "acordo verde global" centrado no bem-estar e segurança humanos, ao invés do consumo de materiais.

