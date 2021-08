Surpresas da LLC "Tomet": o que surpreendeu a entrevista do comissário de falências

O gerente de arbitragem da "Tometa" Anatoly Selishchev concedeu uma entrevista outro dia, na qual falou sobre as "perspectivas de normalização do trabalho" da empresa, para a qual foi introduzido o procedimento de observação.

A entrevista é impressionante: reportar à mídia e não aos credores é uma jogada interessante. A este respeito, surge a questão: para quem se dirige esta mensagem-entrevista, existe um público-alvo?

Conflito corporativo

Tomet, como você sabe, está involuntariamente no centro do conflito corporativo entre Uralchem ​​e Togliattiazot (TOAZ), e o administrador da falência Selishchev deixa claro de quem é. E ele próprio diz que a "Togliattiazot" prestou vários serviços à "Tomet", incluindo a guarda do seu património, a ajuda de especialistas, a realização de trabalhos de reparação e a prestação de outra assistência técnica.

Em primeiro lugar, pelo facto de a Tomet se encontrar no mesmo local com a TOAZ, mas não há evidências de que a relação entre a Tomet e a TOAZ não foi construída em uma base contratual reembolsável de acordo com os requisitos da lei. Tomet foi reconhecido pelo tribunal como devedor solidário na ação de Uralchem. No entanto, os advogados entrevistados criticaram esta decisão - de acordo com eles, a legislação russa não permite a possibilidade de responsabilizar pessoas jurídicas pelas dívidas de seus fundadores (acionistas, beneficiários), escreve "Interlocutor".

A propósito, é pertinente lembrar que o gerente informa sobre a obra concluída com sucesso, depuração de todos os processos, mas a Tomet era uma empresa em desenvolvimento com sucesso apenas até que as ações judiciais do "único credor" foram movidas contra ela, ou seja, por um terceiro. Em 2019 e 2018, a empresa tinha lucro estável, mas em 2020 entrou em território negativo após um processo multimilionário. Aquele Uralchem, que declarou publicamente que não tinha interesse na falência, acabou insistindo no falência da empresa e, como resultado, recebeu o direito de oferecer seu gerente.

De acordo com alguns relatórios, o documento sobre a situação financeira foi preparado não pelo próprio Selishchev, mas por uma pequena empresa de consultoria Finance and Law em Voronezh. E neste caso, "pequeno" é até um exagero: de acordo com os dados abertos do recurso oficial da Receita Federal, a empresa "Finanças e Direito" em 2020 não tinha receita nenhuma, e em 2019 seu faturamento era de apenas 2,5 milhões de rublos. O único participante da Tometa (Triumph Development) submeteu a este relatório o parecer do professor de economia da Moscow State University, doutor em economia, confirmando a impossibilidade de o utilizar para estabelecer indícios de falência.

Poderes de administrador

No entanto, esta conclusão não foi aceite pelo tribunal, e o questionamento do professor convidado pelo juiz L. T. Isakova foi recusado. Selishchev observa que "Além dos poderes do administrador da falência, que são determinados pela legislação de falências, os credores me confiaram responsabilidades adicionais para garantir as atividades econômicas e de produção da Tomet LLC." E então o gerente fala longamente sobre o fato de que foi depois de sua chegada que foi possível colocar o empreendimento de volta nos trilhos.

Porém, é difícil entender em que consiste a "recuperação" do empreendimento. De acordo com alguns relatórios, apenas 5 a 7 novos funcionários foram contratados recentemente. O núcleo da equipe Tometa, incluindo o pessoal de produção, não mudou. Ou seja, todos os processos na época da chegada de Selishchev estavam bem ajustados, a empresa trabalhava de forma estável. No entanto, o gerente afirma: “Quanto ao pessoal de produção, nós retemos a equipe, o pessoal de produção em geral é qualificado. Não há rotatividade de pessoal, tudo acontece dentro da movimentação normal de pessoal. Não relacionado à produção, entre outras coisas ). Desde 1º de março, aumentei os salários dos trabalhadores da produção em 10-15%. "

É verdade que os salários na Tomet eram geralmente mais altos do que no mercado anterior, embora tenha sido aí que o chefe temporário da empresa conseguiu realmente mostrar um resultado notável. O fato é que, por iniciativa de Selishchev, no dia 1º de abril, foi realizada uma reunião de credores, que teve em pauta dois assuntos: continuação das atividades econômicas da OOO Tomet; aumento da remuneração de Selishchev de 30 para 350 mil rublos. Ou seja, em uma ordem de magnitude (em contraste com os funcionários comuns, que receberam um aumento de apenas 10-15%). Em 1º de abril, o único credor era a Uralchem, que votou a favor de ambos os itens da agenda.

Os especialistas lembram que a continuidade da atividade econômica em processo de falência é presumida, pelo menos, antes do inventário e avaliação dos bens do devedor e não requer sanção separada da assembleia de credores. Assim, zelar pelas atividades econômicas e produtivas da empresa devedora é o dever mais comum do liquidante. Ou seja, na realidade, os credores não poderiam impor nenhuma obrigação adicional a Selishchev. Mas já notamos sua tendência de assumir compromissos elevados, pelo menos no papel.

Se bem que “o papel vai aguentar tudo”, por exemplo, a afirmação sobre a disponibilidade de qualificações profissionais e graus científicos.O administrador da falência de “Tometa” possui as qualificações profissionais necessárias? Ele nunca dirigiu tais processos, e sua experiência como administrador da insolvência levanta mais questões. Talvez não seja coincidência que na classificação de muitos milhares de gestores de insolvência compilada pelo Serviço de Impostos Federal para 2018-2020, Selishchev tenha chegado a 3327 lugar.

Além disso, é duvidoso que Selishchev tenha um Ph.D. em economia, que tem sido repetidamente anunciado. Nem o resumo do autor nem qualquer menção à sua atividade científica estão contidos em recursos oficiais, por exemplo, a Biblioteca Estatal Russa, ou na Internet.

Não um passe acidental do entrevistador: "Como estão se desenvolvendo as relações com a gestão da Togliattiazot PJSC?" E aqui Selishchev fala sobre o doloroso: "Infelizmente, é ruim. Nosso trabalho é complicado pela posição e ações pouco construtivas dos dirigentes de Togliattiazot e único acionista da Tomet, a empresa de Hong Kong Triumph Development Ltd., que juntos assumem um acordo posição."

Embora possa ser argumentado que a posição não construtiva é assumida pelo próprio Selishchev. Por exemplo, para evitar que o TOAZ seja incluído no registro das reivindicações dos credores de Tometa, Selishchev poderia atrasar deliberadamente a consideração das reivindicações do TOAZ, não comparecendo às reuniões e não apresentando uma resposta à reivindicação do TOAZ ao tribunal.

Após uma multa judicial ser imposta a Selishchev pela conduta adequada no processo, ele ajuizou ação para invalidar os contratos com a TOAZ de fornecimento de matéria-prima e recursos para a produção do Tomet. Mas mesmo o mais leal ao Uralchem, o tribunal arbitral de Samara não conseguiu encontrar razões para satisfazê-lo e foi forçado a recusar a reclamação.

Nenhuma entrevista principal estaria completa sem uma "perspectiva futura" positiva, e esta também não decepciona. Em resposta à pergunta "O que acontecerá no final do processo de falência?", O gerente fala sobre todas as coisas boas.

“É inequívoco que a obra do empreendimento não parará, empregos serão economizados, serão feitas deduções fiscais no valor atual ou até maior. Afinal, minha estratégia não é só fazer reparos de qualidade, coloquei encomendar equipamentos em execução, mas é para o futuro. - como eu disse, o portfólio de produtos vai se diversificar, para este projeto vamos tomar uma decisão sobre a construção de novas capacidades na fábrica. Outros projetos estão em desenvolvimento. Este é um trabalho de longo prazo. Além disso, depois da gestão anterior, há muitas obras inacabadas, não lançadas projetos que são peso morto. Agora estamos implementando e vamos tomar as decisões sobre eles ”, enfatiza Selishchev.

Ao mesmo tempo, como notaram especialistas familiarizados com a situação no "Tomet", a maioria dos projetos mencionados não puderam ser concluídos até ao fim no que diz respeito às detenções impostas no âmbito do processo penal. No âmbito da instauração do processo de falência contra a "Tomet", tais detenções foram levantadas, o que permite a conclusão destes projectos.

E aqui o futuro brilhante passa para o campo da futurologia. Por exemplo, nem todo administrador de falências se compromete a prever, por exemplo, o tamanho das deduções fiscais futuras e, de fato, o futuro do devedor. Provavelmente, ele pode conhecer um novo investidor eficaz, que ele anunciou antes. A propósito, se esse investidor for Uralchem ​​ou estruturas próximas a ele, o que é muito provável, é absolutamente impossível garantir o valor das deduções fiscais. Como você sabe, a Uralchem ​​tem uma antipatia de longa data em pagar impostos - por exemplo, no início do ano, a empresa foi adicionalmente cobrada de 454 milhões de rublos em impostos no processo do Serviço de Impostos Federais.

P.S. Na foto da entrevista, Anatoly Selishchev posa com um lindo capacete, embora não nas oficinas, mas na rua. E embora os regulamentos da Tomet certamente prevejam o uso de capacetes fora das instalações de produção, neste caso, o capacete pode ser necessário para proteção contra a realidade.

