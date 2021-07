Quebra-gelos russos serão construídos na Turquia agora

O contrato para a construção do navio da classe Icebreaker 7 para a Rota do Mar do Norte será adjudicado à empresa turca Sefine Denizcilik Tersanecilik Turizm Sanayi Ve Ticaret A. S.

Esta é a única empresa que se candidatou a participar no concurso da Agência Federal Russa para a Frota de Mar e Rios (Rosmorrechflot), de acordo com relatórios do Kommersant.

Cronogramas de construção

Como observa o jornal, a Rússia tem que encomendar navios do exterior porque as empresas russas não cumprem os cronogramas de construção. Além disso, a construção de tal navio na Rússia custará 15-16 bilhões de rublos ou até mais, levando em consideração o aumento dos preços do aço.

Fontes afirmam que até recentemente a Rosmorrechflot tentava ajustar a documentação da lista de equipamentos para atrair mais aplicações. No entanto, todos os equipamentos aumentaram de preço e, portanto, as empresas russas não conseguiram competir com os turcos.

O estaleiro, onde será construído o quebra-gelo, foi fundado em 2005; seu território cobre cerca de 140.000 metros quadrados. O estaleiro trabalha com navios de até 120.000 toneladas, incluindo navios-tanque da classe Aframax. A Rússia tem apenas um estaleiro dessa escala - o Estaleiro Zvezda na região do Extremo Oriente.

Esta não é a primeira vez que um contrato para a construção de navios russos é adjudicado à Turquia. Em 2018, o estaleiro turco Kyzey Star ganhou a licitação para duas balsas movidas a GNL para a linha Ust-Luga-Baltiysk.

No final de maio, o Ministério da Indústria e Comércio da Rússia propôs transportar petróleo e gás ao longo da Rota do Mar do Norte apenas por navios construídos na Rússia.

Quebra-gelos nucleares

Estes são construídos na Rússia, o único país a fabricar este tipo de navio. Movido a energia nuclear, é construído especificamente para uso em águas cobertas de gelo. O único país que constrói quebra-gelos com energia nuclear é a Rússia.

Quebra-gelos movidos a energia nuclear foram construídos pela União Soviética e mais tarde pela Rússia, principalmente para ajudar o transporte marítimo ao longo da Rota do Mar do Norte nas congeladas vias navegáveis ​​árticas ao norte da Sibéria.

Os quebra-gelos movidos a energia nuclear são muito mais poderosos do que seus equivalentes movidos a diesel e, embora a propulsão nuclear seja cara de instalar e manter, as demandas de combustível muito pesadas e as limitações de alcance, combinadas com a dificuldade de reabastecimento na região ártica, podem fazer navios a diesel menos prático e econômico em geral para essas tarefas de quebra de gelo.

Ao todo, dez navios civis movidos a energia nuclear foram construídos na URSS e na Rússia. Nove deles são quebra-gelos e um é um navio porta-contêineres com uma proa quebra-gelo. Todos os seis quebra-gelos movidos a energia nuclear da classe Arktika foram construídos no Estaleiro Báltico em São Petersburgo. Vaigach e Taimyr foram construídos no novo estaleiro de Helsinque na Finlândia e, em seguida, trazidos para a Rússia para a instalação dos reatores e turbogeradores.

