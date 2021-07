Banco Central: Quem deu uma idéia de "frio"?

Dos inúmeros projetos, programas e metas que foram dados à montanha nos últimos anos de política, acabou sendo uma espécie de bolo de camadas indigesto. E as pessoas ainda estão esperando que eles parem de alimentá-los com promessas.

Em reunião do Conselho de Desenvolvimento Estratégico e Projetos Nacionais, o presidente Vladimir Putin observou que, ao se resolver os problemas atuais acumulados, não se deve esquecer as tarefas sistêmicas. “Graças a uma política macroeconômica responsável e ao mesmo tempo flexível” no contexto da pandemia, foi possível superar os fenômenos de crise.

Parâmetros pre-Covid

Como observou o presidente, a taxa de desemprego quase voltou aos parâmetros de 2019, o crescimento econômico no final de 2021 será de cerca de 4%. No ano passado, mais de 3,5 milhões de famílias russas conseguiram melhorar suas condições de vida. Até o final deste ano, está planejado construir e comissionar mais de 85 milhões de metros quadrados de habitação, que será o melhor indicador em toda a história moderna da Rússia.

No entanto, a alegria das conquistas é ofuscada por um número significativo de problemas não resolvidos que são sensíveis às pessoas - em primeiro lugar, "pobreza, baixa renda de muitas famílias, baixa qualidade dos cuidados básicos de saúde, deterioração dos edifícios escolares".

O chefe de Estado sublinhou que é impossível abandonar a meio processos anteriormente iniciados e passar totalmente para outras tarefas, deixando "dívidas" e compromissos inacabados. As famílias russas deveriam ver mudanças positivas em suas vidas na prática, não no papel.

"Cada nível de governo deve entender claramente: os projetos e programas que estão sendo implementados não têm a ver com elaborar um relatório uniforme ou construir um objeto único e separado e demonstrá-lo como uma conquista", observou o presidente Putin estritamente. Trabalho constante e significativo "no terreno "

Como se costuma dizer, essas palavras estariam aos ouvidos de Deus.

Três motores para o crescimento do PIB

Segundo o primeiro-ministro Mikhail Mishustin, o governo preparou um conjunto de iniciativas estratégicas no campo do desenvolvimento socioeconômico, que “unem programas estaduais, projetos nacionais e objetivos nacionais”. Cinco grupos de trabalho do Centro de Coordenação do Governo prepararam mais de 250 iniciativas, das quais 42 foram selecionadas. 4,6 trilhões de rublos serão alocados para seu financiamento nos próximos 3,5 anos com recursos orçamentários, fundos de investidores privados, empresas estatais, instituições de desenvolvimento e o NWF.

Todas as iniciativas, segundo o primeiro-ministro, estão distribuídas condicionalmente em seis áreas:

esfera social,

construção,

ecologia,

transformação digital,

avanço tecnológico,

estado de serviço.

Pode-se citar como exemplo o projeto de tesouraria social com a transição para um modelo pró-ativo de prestação de serviços públicos sem exigir documentos e certificados em papel, reduzindo procedimentos redundantes e padrões desatualizados na construção, criando uma linha de produtos industriais para a produção e utilização de hidrogênio, criando um ecossistema de empreendedorismo tecnológico em torno das universidades, etc. ...

"Vamos promover projetos de alta tecnologia em áreas como microeletrônica, comunicações sem fio, o desenvolvimento de novos materiais, criar e trazer ao mercado serviços de direção de navios não tripulados", Mikhail Mishustin listou os objetivos pretendidos. Empresas que valem bilhões de rublos. Tudo isso vai melhorar significativamente a logística de transporte do país. "

Para cumprir os cinco principais objetivos nacionais, de acordo com o decreto presidencial, é necessário um crescimento do PIB a uma taxa superior à média mundial, bem como um aumento constante da renda familiar e das pensões em termos reais, disse o primeiro vice-primeiro-ministro Andrei Belousov. Ele acredita que para isso é necessário utilizar três motivadores principais:

crescimento acelerado do investimento,

introdução de novas tecnologias,

desenvolvimento de pequenas e médias empresas com aumento do número de pessoas empregadas para até 25 milhões de pessoas.

Os investidores devem ser estimulados por acordos de proteção e incentivo a investimentos (130 acordos por 2 trilhões de rublos este ano), a criação de um sistema fundamentalmente novo de apoio e apoio a projetos de investimento nas regiões e a chamada reengenharia da construção industrial as regras. Para torná-lo competitivo, o tempo e o custo devem ser reduzidos drasticamente. Hoje nossos indicadores são 1,5 vez piores do que nos países desenvolvidos.

“É necessário criar condições para que empresas privadas e investidores privados experimentem o gosto pelas tecnologias e aprendam a ganhar dinheiro com a introdução de novas tecnologias, - disse Andrey Belousov. - Em outras palavras, mercados para produtos de alta tecnologia, suficientemente mercados amplos devem ser criados no país. a tecnologia irá para o investimento privado. "

Banho frio do Banco Central

Gostaria de repetir depois de Vladimir Vladimirovich Mayakovsky: "Adoro o tamanho enorme de nossos planos, o alcance dos degraus das braças. Alegro-me com a marcha com a qual vamos trabalhar e lutar." Tudo ficaria bem (como no poema "Bom!"), Mas algo sempre impede nosso governo de implementar planos ambiciosos na íntegra e no prazo. Desta vez, um dos fatores inibidores pode ser a inflação, que em julho era de 6,5%.

Muito se tem falado e recontado sobre a recente alta dos preços dos alimentos. A inflação alimentar, por si só, é suficiente para causar danos significativos aos rendimentos reais da população, que tanto preocupam as nossas autoridades. Vamos adicionar a isso o triste fato de que os preços de todos os materiais de construção na Rússia aumentaram 1,5-3 vezes. Devido ao fato de que no volume total de custos com obras de construção e instalação, os custos com materiais de construção são cerca de 60-70%, o custo de construção aumentou 1,5 vezes.

O Banco Central da Rússia decidiu reagir e no conselho de administração, que se reuniu na semana passada, aumentou a taxa de refinanciamento para 6,5%. Este é o quarto aumento neste ano e, aparentemente, não o último. A chefe do Banco Central, Elvira Nabiullina, viu os motivos da inflação no "aumento da demanda e na expansão da produção que não está acompanhando", expectativas inflacionárias da população, sobre as quais as empresas se dispõem a repassar o aumento dos custos, a escassez de mão de obra, aumento no custo das passagens e muito mais.

"Para diminuir a pressão inflacionária é preciso criar condições para aumentar a propensão a poupar", disse o chefe do Banco Central. - E isso exige um patamar de juros mais alto. Não devemos suportar altas expectativas inflacionárias de modo que eles não ancorem neste nível alto e não houve necessidade de aumentar ainda mais a taxa básica. "

Por mais bem fundamentados que pareçam os argumentos de nosso megaregulador financeiro, é difícil nos livrarmos da ideia de déjà vu. Será que vamos realmente nos encontrar novamente nas garras de uma política financeira e de crédito rígida, onde o desenvolvimento do setor real da economia é impossível (em oposição à especulação cambial)? Devemos pisar no mesmo rastelo, combatendo os sintomas da doença, e não as suas causas? Assim, o broche em forma de nuvem com chuva, que enfeitou a lapela da jaqueta de Elvira Nabiullina durante o encontro, pode muito bem se tornar um símbolo de uma ducha fria para os governantes com seus planos vertiginosos.

