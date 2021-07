Fim da discussão sobre os motivos da falência do Status Grupp LLC

Hoje, o Tribunal da Cidade de Moscou apreciou o recurso da defesa contra a sentença do ex-chefe do OFK-Bank Nikolai Gordeev.

Em março, ele foi condenado a oito anos em uma colônia do regime geral por abuso de poder - de acordo com o tribunal, ele emitiu 30 bilhões de rublos em empréstimos não garantidos no interesse do ex-chefe da Rosalkogolregulirovanie (RAR) Igor Chuyan. Diretamente do negócio de bebidas alcoólicas, os interesses do chefe da RAR foram representados pelos destinatários dos empréstimos bancários, Zolotaya Manufaktura LLC e, posteriormente, Status Group LLC sob a liderança de Pavel Smetana, que foi o beneficiário final e diretor administrativo deste empresa desde novembro de 2016.

Fim de uma longa história

Este veredicto pôs fim à já longa elucidação das razões para levar à falência a holding de álcool LLC Status Grupp. Em seu depoimento, que foi incluído no texto da Sentença do Tribunal Meshchansky, Nikolai Gordeev argumentou que depois que Pavel Smetana recebeu as empresas afiliadas ao ex-chefe da RAR Igor Chuyan na gestão operacional e financeira, ele anunciou repetidamente suas intenções para desenvolver o negócio do álcool, mas aconteceu o contrário.

Smetana primeiro transferiu as atividades das empresas do Grupo Status para a empresa Kristall-Lefortovo, e os fluxos de caixa de comodidades - para as empresas nas quais ele tinha participação acionária direta. Como resultado de todos esses "procedimentos" detalhados no portal Lenta.ru, a empresa cipriota Metello Ltd tornou-se proprietária de 99,99% do Status Grupp, cujo diretor é Smetana até hoje, e seu parceiro de negócios Bogdan Klim é seu secretário.

A empresa está operando em Chipre e parece que Pavel Smetana ainda controla totalmente o Status Group LLC.

Desde 2017, o banco concedeu empréstimos ao Status Group LLC sob a direção de Smetana, inclusive sob sua garantia pessoal.

Trechos do texto do Veredicto d Tribunal de Meshchansky:

"No futuro, Smetana deixou de cumprir as obrigações de empréstimo assumidas, escondeu o imóvel penhorado, impediu a devolução de fundos emprestados e bens hipotecados ao Banco, o que causou danos ao OFK-Bank de 11 bilhões de rublos. Por isso, o banco começou a ter problemas, e em 2018 o Banco Central o privou de sua licença, e Nikolai Gordeev acabou no banco dos réus sob a acusação de abuso de poder com graves consequências."

De acordo com os resultados do relatório anual de 2016, a receita da holding de álcool administrada por Pavel Smetana era de cerca de 85 bilhões de rublos, e já no final de 2017 diminuiu significativamente em mais de duas vezes - para 35 bilhões de rublos. A tendência é clara.

O próprio Smetana expressou diferentes versões em sua própria defesa: que devido ao negócio com Chuyan ele perdeu mais de 14 bilhões de rublos, que o Status Group não pagou pelo fornecimento de álcool de Kristall-Lefortovo (ele pagou ele mesmo?), que o O ex-chefe do OFK-Bank, Nikolai Gordeev, forçou-o a gastar fundos de crédito não em acordos com fornecedores, mas no pagamento de impostos e impostos especiais de consumo. A prática mostra que as empresas Smetana fazem o possível para evitar o pagamento de impostos.

É bem possível supor que, até certo ponto, Smetana ficou realmente decepcionado com a situação do mercado, ou simplesmente superestimou suas capacidades, mas a apreciação jurídica da Sentença do Tribunal de Meshchansky fala da responsabilidade pessoal de Smetana por levar esta empresa, bem como uma série de outras, à falência. Isso encerra a discussão em torno da outrora grande, mas agora falida holding alcoólica, que foi repetidamente mencionada por suas desventuras, tanto nos tribunais quanto na mídia.

