Socialistas venezuelanos continuam campanha contra a violência

Caracas, 13 jan (Prensa Latina) O Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) continua hoje a campanha contra a violência gerada pela oposição no seio da Assembléia Nacional em desacato.

Frente aos fatos vergonhosos protagonizados por deputados da direita, as forças revolucionárias se mobilizam e desenvolvem jornadas pela paz e a estabilidade do país, segundo informou a vice-presidenta do Partido, Tania Díaz.

Na tarde desta segunda-feira, haverá a coletiva de imprensa do PSUV e amanhã se realizará uma passeata até a sede do Parlamento.

'Na semana vamos dar um apoio a nossos deputados e deputadas, em função da paz e da estabilidade', disse o vice-presidente setorial para o Socialismo Territorial e Social, Aristóbulo Istúriz.

O dirigente bolivariano anunciou também que esta semana haverá um encontro do Congresso Bolivariano dos Povos.

'Vamos fazer uma reunião gigantesca esta semana com os movimentos sociais e o Congresso Bolivariano dos Povos, cada um deve se preparar para a máxima mobilização', afirmou.

Enquanto isso, tudo está sendo preparado para o Encontro Mundial Antiimperialista nos dias 22, 23 e 24 de janeiro, em Caracas, com mais de 900 delegados de todo mundo.

Istúriz convocou todo o povo revolucionário a consolidar a paz, tarefa que considerou uma das mais importantes para este ano, junto às eleições parlamentares.

Disse que frente à a violência e à ofensiva imperialista, há que garantir que as eleições legislativas se realizem com normalidade e enfatizou que a revolução deve obter uma vitória nas próximas eleições.

http://www.patrialatina.com.br/socialistas-venezuelanos-continuam-campanha-contra-a-violencia/