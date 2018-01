Colômbia: Saudação às Forças Militares e de Polícia

Escrito por Rodrigo Londoño (Timo)

Saudação de ano novo às Forças Militares e de Polícia por parte do presidente da Força Alternativa Revolucionária do Comum, Rodrigo Londoño [Timo].

Começa o ano e ficam definitivamente atrás os tempos da confrontação armada. No passado, nestas datas, abundavam as expectativas de ordem militar, com suas tarefas de inteligência e planos operativos, inspiradas pela ideia de golpear as forças adversárias e evitar os fracassos nas próprias. As realidades de hoje são muito distintas.

Em 2017 iniciou sua marcha a implementação dos Acordos de Paz, alcançados graças à enorme disposição de ambas partes por encontrar uma saída política, em atenção ao clamor generalizado das amplas maiorias nacionais. Há que reconhecer, sem nenhum tipo de vacilações, que as Forças Militares e de Polícia desempenharam um papel fundamental na conquista das fórmulas de entendimento e que atuaram com inquebrantável lealdade.

Pela primeira vez na história das conversações de paz não se escutou uma só voz discordante em nenhuma das esferas encarregadas da defesa e da segurança do Estado. Assim segue sucedendo nesta etapa de implementação, o qual é digno de aplauso. A vida e integridade de nossa direção partidária, assim como da massa de nossa militância, está sendo garantida pelos soldados e policiais que antes combatemos. Um exemplo para a comunidade mundial.

Por isso esta sincera saudação de felicitação às forças armadas colombianas. Não nos anima outro desejo que o de contar com alguns corpos militares e policiais altamente profissionais, defensores e garantidores da paz em nosso país, zelosos do cumprimento da palavra empenhada, capazes de ganhar o reconhecimento e afeto da população colombiana, porque, como quis O Libertador Simón Bolívar, jamais apontarão suas armas contra os cidadãos.

A todos os integrantes dessa grande família, mandos e tropas, nosso abraço fraternal de ano novo e os melhores desejos para eles, seus pais, filhos e irmãos. Temos a tarefa conjunta de alcançar a reconciliação, sepultar ódios e rancores, construir um futuro melhor para a pátria. Nada nos fará marchar para trás no pactuado, essa é nossa firma decisão. Contem vocês em nós com uns compatriotas dispostos para a paz e a justiça, sem um segundo de dúvida.

RODRIGO LONDOÑO ECHEVERRY (TIMOLEÓN JIMÉNEZ)

Presidente Força Alternativa Revolucionária do Comum [FARC]

2 de janeiro de 2018.

Tradução > Joaquim Lisboa Neto

Foto: Por Sortu - http://sortu.eus/eu/albisteak/nazioartea/1928-farc-epk-mugimendu-politikoan-bilakatzeko-harturiko-erabakia-babestu-du-sortuk-bere-presentziarekin, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51777101

