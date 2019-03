Adianta derrubar Maduro na Venezuela?

Nossa imprensa oligárquica, que não conseguiu esconder sua torcida pela morte de Chávez, no golpe de 2002, agora não consegue ocultar sua decepção. Achava que o golpe deste ano já estava consumado.



O 23 de fevereiro fracassou, para a oposição e os EUA, na Venezuela.



Maduro resistiu e decidiu romper relações com a Colômbia de Iván Duque, sabujo dedicado do Império.



Por Marcelo Zero



Mas o fracasso do dia 23 não significa o fracasso do golpe. Os EUA e seus miquinhos amestrados continuarão a forçar a derrubada de Maduro por todos os meios.



Ante isso, cabe indagar: alguém é tonto o suficiente para achar que a derrubada pela força de Maduro resolverá alguma coisa?



A Venezuela se pacificará com um golpe contra o presidente eleito?



Guaidó, um títere desconhecido dos venezuelanos, poderá conduzir uma transição política exitosa?



A oligarquia venezuelana, talvez a pior da América do Sul (e olha que a concorrência é acirrada), tem algum compromisso com a manutenção da democracia substantiva implantada pelos bolivarianos?



No Brasil, disseram que bastava derrubar Dilma Rousseff para que tudo se resolvesse em poucos meses. De no que deu.



Hoje o país está entregue a neofascistas descerebrados, a crise econômica, social e política se arrasta e o Brasil, extremamente fragilizado, tornou-se um pária internacional.



Pois bem, o cenário que se seguiria a uma derrubada pela força de Maduro seria pior, muito pior.



A Venezuela sempre foi um país profundamente dividido. As denominadas elites venezuelanas dominavam o país, com o apoio decidido dos EUA, excluindo as grandes massas dos benefícios da abundante renda do petróleo.



Tal exclusão era absoluta: econômica, social e política.



O Pacto de Punto Fijo, apoiado pelos EUA, assegurava que apenas os grandes partidos conservadores (Copei e Ação Democrática) se revezassem no poder, excluindo outras forças políticas e os interesses da maior parte da população da representação política formal. Assim, a Venezuela pré-Chávez era algo muito semelhante à República Velha brasileira.



O quadro social, para um país com a maior reserva de petróleo do mundo, era inacreditavelmente ruim.



A Venezuela chegou ao fim do século XX com uma contradição evidente: apesar das grandes riquezas derivadas da exportação de petróleo, 70% de sua população viviam abaixo da linha de pobreza. Em 1989, no contexto da uma crise econômica, manifestações populares se multiplicaram por todo o país.



Uma delas, o "Caracazo", foi duramente reprimida pelo Estado, cujas forças mataram indiscriminadamente entre 1000 e 3000 pessoas. Na época, os EUA não cogitaram em enviar qualquer "ajuda humanitária".



Chávez implodiu esse sistema profundamente oligárquico e excludente.



Promulgou, com ampla participação popular, uma nova constituição, criou uma democracia plena, inclusive com mecanismos de participação direta da cidadania, e passou a usar a renda do petróleo para o benefício da população anteriormente excluída.



Houve, assim, um imenso esforço de inclusão econômica, social e política dos venezuelanos. A desigualdade, medida pelo índice de Gini, foi reduzida em 54%. A pobreza despencou de 70,8%, em 1996, para 21%, em 2010, e a extrema pobreza caiu de 40%, em 1996, para 7,3%, em 2010.



Além disso, o governo chavista livrou o país do analfabetismo e implantou um verdadeiro sistema de saúde pública, além do maior programa de habitação popular da história da Venezuela. Isso tornou a Venezuela o país que mais evoluiu no cumprimento das Metas do Milênio, segundo a ONU.



Compreensivelmente, as oligarquias e as classes médias tradicionais venezuelanas, que antes monopolizavam a renda do petróleo, reagiram, de forma violenta, a essas mudanças.



Em 2002, deram um golpe contra Chávez e tentaram matá-lo. Pouco depois, tentaram paralisar a economia venezuelana com o "paro petrolero".



Em tempos mais recentes promoveram o "la salida", processo político violento que intentou derrubar Maduro e que resultou na morte de quase 50 pessoas.



Agora, aproveitando-se da crise, promovem boicote contra a economia da Venezuela e criam a crise humanitária que pretendem "resolver".



Sejamos francos: boa parte da oposição venezuelana carrega em si o DNA da violência política e do desprezo à democracia e a seu próprio povo.



Nesse quadro, agravado pela influência belicosa de Trump, a derrubada de Maduro seria provavelmente seguida por um aumento da violência política e por uma crônica instabilidade.



No campo político, o cenário mais provável seria o da implantação de uma "caça às bruxas" contra chavistas e esquerdistas de um modo geral, especialmente nas forças armadas e no judiciário, o que poderia levar a uma reação de forças populares.



No campo econômico e social, muito provavelmente os programas sociais de transferência, direta e indireta, de renda para as massas venezuelanas seriam "revistos", o que as jogariam de volta a sua histórica exclusão.



No campo geopolítico, a Venezuela regrediria a sua secular dependência dos EUA, que voltariam a se apropriar, de forma praticamente monopólica, da exploração das reservas de hidrocarbonetos.



Com isso, os vastos interesses da China e da Rússia naquele país seriam muito afetados, o que acarretaria o risco de uma internacionalização do conflito interno da Venezuela.



Não se pode descartar, inclusive, a eclosão de uma guerra civil armada, de consequências imprevisíveis.



Para os EUA, esse cenário de caos e violência pouco importaria. Eles não se importam em destruir países e submeter suas populações a sofrimentos indizíveis, desde que possam lucrar com isso. Desde que o petróleo flua livre e barato para suas vorazes refinarias, tudo bem.



Mas é evidente que, para o povo venezuelano e os países vizinhos, que arcariam com o custo humano dessa situação, isso não seria uma solução. Seria uma tragédia.



Desse modo, não há salvação para a Venezuela fora de uma solução negociada e pacífica de seu conflito interno, que minimamente preserve as conquistas sociais e políticas da era chavista e a existência política e física dos bolivarianos. Afinal, essas conquistas pertencem ao povo da Venezuela. Chávez, como Lula, jamais será esquecido.



Antes do golpe de 2016, o Brasil, até mesmo para preservar seus interesses no vizinho e na América do Sul, vinha apostando nessa solução negociada, a única possível.



Agora, por uma fantasia ideológica imposta pelo trumpismo, a direita mais atrasada do planeta, o Brasil se dedica a apostar na violência e na guerra, contrariando nossa tradição diplomática e os princípios constitucionais que regem nossa política externa, antes muito respeitada na região e no mundo.



Hegel dizia que a História nos ensina que os governos nunca aprenderam nada com a História.



Sem dúvida, isso se aplica aos governos do EUA e aos governos da direita latino-americana. Sempre acharam que poderiam se impor pela mentira da força e pela força das mentiras. Sempre fracassaram, mas sempre tentam de novo.



Ao final, o que fica na memória popular, o que sempre ficará, é o exemplo de quem realmente fez algo pelo povo. Getúlio, Perón, Allende, Chávez, Lula, esses já entraram no panteão eterno dos heróis do povo. Golpes não atingem o inconsciente coletivo.



Já os que os combateram, quem se lembra deles com admiração? Ninguém, ou quase ninguém. Terão, merecidamente, mil anos de solidão.



E derrubar Maduro na adiantará nada.

