Cuba indulta 2.604 pessoas privadas de liberdade

Havana, 19 jul (Prensa Latina) O Governo de Cuba indultou 2.604 pessoas privadas de liberdade de acordo com postulados da nova Constituição da República que favorecem a reinserção social dos sancionados, se conheceu hoje.

Segundo uma nota oficial, para o indulto tiveram-se em conta as solicitações de familiares e realizou-se em cumprimento da política estabelecida pelo Governo da nação caribenha há vários anos.



Para lembrar essa decisão avaliou-se o bom comportamento dos condenados durante o cumprimento da pena, o tempo extinguido da sanção; bem como as características e resultados dos fatos pelos quais foram sancionados, sublinha o texto.



De igual modo, analisou-se a idade e as doenças crônicas que alguns réus padecem, e se incluíram particularmente mulheres, jovens e adultos maiores.



De acordo com o comunicado, em todos os casos os selecionados têm cumprido no mínimo um terço da sanção imposta pelos tribunais.



O escrito declara que esta medida não incluiu a sancionados por delitos de assassinato, violação, pederastia com violência, homicídio, corrupção de menores, furto e sacrifício ilegal de ganho maior; bem como fatos que possuem condutas relacionadas com as drogas e subtração de combustível.



Também não foram incluídos figuras agravadas do roubo com violência ou intimidação nas pessoas, feitos de corrupção e reclusos reincidentes e multireincidentes, e aos que anteriormente já foram beneficiados com um indulto e voltaram a prisão anteriormente por um novo crime, refere-se a nota.



