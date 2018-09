Noite de Fado na Baixa de Coimbra

A Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra (APBC) preparou para este ano uma programação diversificada para a última sexta-feira dos meses de Julho, Agosto, Setembro e Outubro. As Noites Temáticas consistem na realização de actividades que decorrem principalmente à noite e nas quais APBC pretende que o comércio se mantenha aberto durante o período de realização das iniciativas.

Desta forma, a Agência espera complementar e reforçar a programação de Verão da Câmara Municipal e contribuir para uma maior atractividade da Baixa de Coimbra enquanto pólo comercial, cultural e espaço de lazer, trazendo o público até esta zona da cidade.

A segunda noite realiza-se já no próximo dia 31, e onde o convite é para descobrir a Baixa pelo olhar ao som do Fado. A canção de Coimbra vai fazer ouvir-se um pouco por toda a Baixa numa iniciativa que levará os visitantes a calcorrear as ruas e ruelas para desfrutar das actuações de cada um dos grupos de fado convidados.

No total serão quatro, as actuações de curta duração, levadas a cabo por dois grupos de fado : Largo do Paço do Conde (às 21h30), Escadas do Gato (às 22h00), Largo de Almedina (às 22h30) e Escadas de São Tago (às 23h00)

Foto: Por Alvesgaspar - Obra do próprio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17732149