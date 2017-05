História da guerra da Coreia

Os EUA e a Coreia do Sul executaram massacres de civis

por Eric Struch

Segundo conta grande parte dos manuais de história, a guerra da Coreia teria começado com a invasão do Sul, em 25 de junho de 1950, pelo Norte comunista. Os EUA, amantes da liberdade, teriam então vindo em auxílio da democrática República da Coreia (RK) ameaçada. A realidade foi muito diferente.



Não só a RK era um regime ditatorial fascista como um fantoche dos EUA, Syngman Rhee, fez o primeiro movimento, preparou-o com mais de um ano de antecedência. Esta preparação incluía usar organizações paramilitares fascistas e o exército regular para ataques transfronteiriços contra povoados do Norte a fim de testar as defesas da República Popular Democrática da Coreia (RPDC).



Internamente, a preparação significou também levar a cabo execuções em grande escala de supostos comunistas, pessoas de esquerda e qualquer um que se opusesse ao regime neocolonial dos EUA no Sul. A maioria destes massacres ocorreu durante o Verão de 1950, mas milhares de civis foram executados por militares e polícias da RK ao longo da guerra.

